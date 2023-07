Eslabón Armado anima a cantar ‘Ella baila sola’ en Premios Juventud 2023

Eslabón Armado mostró su destreza en la creación de éxitos de música mexicana en los Premios Juventud 2023 con la interpretación de su éxito “Ella baila sola”.

Armados con vigorizantes requinteo y un tololoche para animar aún más el ambiente, el grupo californiano provocó un baile en la ceremonia, en el que la gente parecía conocer todas las letras de los corridos.

Momentos antes, Eslabón Armado recogió su premio a mejor canción – música regional mexicano por el popular número, originalmente cantado con la estrella de la portada de Billboard de julio, Peso Pluma. A diferencia de otros artistas que recogieron sus premios, el fondo se iluminó con el público gritando la letra de la canción No. 1 en las listas Billboard Latin. El vocalista Pedro Tovar también cantó parte de ella, emocionado, antes de dirigirse al público.

“No tengo palabras, ahorita mi corazón esta palpitando muy recio. ¡Puro México, y que viva Puerto Rico! También les quiero decir que si no fueran por ustedes, no estuviéramos aquí”, dijo el vocalista.

Eslabón Armado hizo historia con Desvelado, que debutó en el No. 1 de la lista Top Latin Albums. “Significa mucho ser No. 1 en Top Latin Albums”, dijo Pedro Tovar a Billboard en mayo. “Probablemente sea nuestro álbum favorito, pero no esperábamos que llegara tan alto. Sobre todo porque sé que a la gente no le gusta algo al principio, pero cuando pasan cuatro, cinco, seis meses o un año entero, siempre hay una canción que triunfa, y entonces todo el mundo dice: ‘¡Oh, este es mi álbum favorito!”.

En la lista de todos los géneros Billboard 200, Desvelado abrió en el puesto No. 6, convirtiéndose en la posición más alta para un álbum regional mexicano desde diciembre de 2014, cuando el conteo comenzó a registrar las unidades físicas junto con el streaming bajo demanda y las ventas de pistas digitales.

Premios Juventud celebra su 20 aniversario desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, con el tema “Exprésate a tu Manera”. La ceremonia es televisada por Univision. Copresentados por Alejandra Espinoza y Ángela Aguilar, los PJ estrenan este año 15 nuevas categorías que “reflejan las últimas tendencias” de la música latina, como mejor canción para mi ex, mejor tema urbano y mejor mezcla urbana, entre otras.

Este año, Shakira y Camila Cabello recibirán el premio especial “Agente del Cambio”, uniéndose a los galardonados en ediciones anteriores, entre los que se incluyen Jesse & Joy, Maluma, Daddy Yankee, J Balvin, Kany Garcia, Jenni Rivera Foundation, Ricky Martin, Becky G, Pitbull, Juanpa Zurita y Wisin y Yandel.