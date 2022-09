5 conclusiones de la Entrevista Billboard a Ivy Queen: Latin Music Week 2022

En el tercer día de la Semana Billboard de la Música Latina (Latin Music Week), Ivy Queen habló con franqueza el miércoles (28 de septiembre) sobre su carrera, su trabajo como compositora y sus luchas como la única mujer en un género dominado por los hombres, así como su nueva música.

Aquí lo más destacado de la Entrevista Billboard “Icon Q&A” con la Reina del Reggaetón, moderada por la vicepresidenta/líder de la industria latina de Billboard, Leila Cobo.

Sobre la moda: “Siempre ha sido importante para mí. Cuando yo comencé en esta industria, yo tenía las uñas bien largotas. A mí me llamaban Freddy Krueger, Edward Scissorhands. Me llamaban cuanto improperio hay y hoy día las uñas largas son trending. Todo el mundo anda con las uñas largas y ahora yo ando con las uñas regular. Cuando yo comencé era muy difícil mantener mi identidad. Yo vestía media tomboy, mis pantalones anchos, mis tenis, mis botas Timberland, porque realmente era mi caparazón para yo defenderme y mi carta de presentación ante los hombres. Pero ya cuando uno va gozándose y va floreciéndose pues uno se da cuenta que ya a la amiga se le ven las curvas, ya no se viste ancho, ya se viste apretao, y uno dice pero si yo también tengo curvas, déjame sacarlas… Fue un cambio muy drástico”.

Sobre dar con su sonido: “Con la música que me criaron era la combinación perfecta para yo crear mi propio estilo, que fue el que desarrollé ya más adelante y todo me lo basé en defender a la mujer… Me tomó un tiempo definir bien mi lápiz… En realidad yo me enamoré del rap porque es poesía. Tú dices lo que sientes y te expresas”.

Sobre “Te he querido, te he llorado”: “Yo siempre he sido muy abierta [de mente] y siempre le he cantado al amor. Esta canción tocó mi vida y la de aquellos que se han enamorado profundamente. Fue un proceso de superación. En lugar de hacerle algo físico a mi ex, agarré un bolígrafo y escribí la canción. La música me ha enseñado cómo ventilar mis sentimientos e ir al banco para obtener mis regalías”.

Sobre sus letras empoderadoras: “Yo me inspiro en lo real, en las tragedias que otras mujeres no pueden decir ya sea porque les están cayendo a golpes y no encuentran cómo ventilarlo, porque yo tengo amigas que les han caído a golpes sus parejas. Eso me inspira a mí a poder hablar por ellas, porque a veces una mujer está pasando por una crisis tú le explicas y ella no puede salir porque no lo ve, y se queda ahí atrapada en ese vicio, son relaciones tóxicas… La música mía se inspira en la realidad que vivimos las mujeres per se”.

Sobre autenticidad: “¿Te sientes bien con quien eres, con tus remates, con tus letras? Quien te diga lo contrario de lo que sientes en tu corazón, es porque en la cabeza de ellos no pueden comprenderlo. Cuando yo comencé en la música me decían que no era para mí, me decían que me veía muy masculina, que mi voz era muy masculina… (Pero al final) fue mi mayor bendición. Yo pedí consejo a las personas equivocadas, porque la respuesta estaba dentro de mí, porque mi corazón me decía que esto era y es lo que tengo que hacer”.

Celebrada en coincidencia con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, la Semana de la Música Latina incluye talleres y paneles con artistas como Christina Aguilera, Romeo Santos, Camilo, Nicky Jam, Wisin y Yandel, Maluma, Chayanne, Ivy Queen, Grupo Firme, Bizarrap, Blessd y muchos más.

El evento también presenta conciertos de superestrellas, presentaciones íntimas, así como estrenos musicales de Bizarrap, Elena Rose, Ozuna, Mariah Angeliq y BREZH, que hará una fiesta por todo lo alto en Oasis, en el barrio miamense de Wynwood.

Durante 30 años, la Semana de la Música Latina ha sido el principal encuentro de la industria de la música. También coincide con los Premios Billboard, que se trasmitirán en vivo por Telemundo y podrán verse simultáneamente por el canal de cable Universo, la aplicación de Telemundo y, en Latinoamérica y el Caribe, a través de Telemundo Internacional.