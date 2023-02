¡El rocanrol vive! El legendario Enrique Guzmán regresa

Enrique Guzmán sigue viviendo sus días de rocanrol.

El que muchos consideran el padre del rock en español, acaba de sacar un disco homenaje donde incluye 32 de los éxitos con los que marcó historia desde 1957, cuando empezó a cantar en español los éxitos del momento con su banda Los Teen Tops.

Yo Soy, un álbum doble en formato CD y vinilo dorado, salió el 10 de febrero en Discos Orfeón, la primera compañía disquera con la que grabó Guzmán. Incluye éxitos como “Gotas de lluvia” y “Tu cabeza en mi hombro”, versiones en español de los hits “Raindrops Keep Falling on My Head” y “Put Your Head On My Shoulder”.

Explorar Explorar espanol See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Es el proyecto más reciente que asume Orfeón, una de las disqueras mexicanas independientes más antiguas, y que en años recientes ha desempolvado su impresionante catálogo que data de los años 50, y que incluye figuras como Toña la Negra, Agustín Lara y Lupita D’Alessio.

Para Orfeón, “Enrique Guzmán es considerado uno de los grandes de la música latinoamericana”, dijo Alejandro Barrales para Billboard Español, quien es gerente general de la compañía y seleccionó los temas incluidos.

“A nuestro CEO, Edmundo Monroy, se le ocurrió que un álbum doble y un vinilo serían perfectos para la ocasión”, agregó. “Este homenaje lo complementamos entregándole al padre del rock and roll en español un reconocimiento de disco y micrófono de platino. Se pudo haber editado un segundo álbum también, pero preferimos hacer esta selección”.

Guzmán, quien también es el padre de la roquera Alejandra Guzmán, empezó como un crooner y luego se convirtió en quizás el primero en cantar rocanrol en español. Hoy, sigue activo, y regresa a los escenarios norteamericanos luego de más de cinco años de ausencia. Guzmán cantará primero en la capital mexicana en la Arena Ciudad de México el 7 de mayo y luego se embarcará en una gira por Estados Unidos comenzando el 11 de mayo en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Tocará en ciudades como San José, Sacramento, San Diego, El Paso, Tucson, San Antonio, Dallas, Houston, Laredo, McAllen, Atlanta, Nueva York y Chicago, donde finalizará el 25 de junio en el Rosemont Theatre.

En una entrevista exclusiva con Billboard Español, Guzmán habló de su influencia, del futuro del rock y de las modas en la música.

¿Le hace ilusión ver el logotipo de Orfeón, su primera compañía disquera?

Me da sobre todo orgullo. Trabajé mucho tiempo para Orfeón y generé muchas cosas importantes; es una empresa a la que estimo. Tienen ganas de hacer cosas nuevas y a mi las cosas nuevas siempre me interesan.

Muchos lo consideran el padre del rocanrol en español y ha sido influencia de grandes roqueros. ¿Lo siente así?

Sí, muchos me lo han dicho. Por ejemplo, Miguel Ríos algún día fue a buscarme cuando estaba haciendo una película en España; el llegaba de Granada, se llamaba Mikel Ríos y se acercó a decirme que fue muy importante que yo llevara el género al idioma español. Creo que abrimos buenos caminos para que otros continuaran con el legado.

A su manera de ver, ¿cómo se desarrolló el rock en español después de tus contribuciones?

Yo creo que muy bien. Vinieron muchísimas bandas, como les llaman, que continuaron con el legado que dejamos con nuestro trabajo. Hay muchos grandes nombres que durante los años 80 y 90 engrandecieron con sus aportaciones a este maravilloso género. No quisiera nombrar a nadie en especial porque fueron varios.

¿Este álbum doble Yo Soy podríamos decir que resume la base de su carrera?

Sí, musicalmente. Pero mi carrera se compone también de comedias musicales, programas de televisión… En fin, han sido infinidad de horas en estudios de televisión y por supuesto en estudios de grabación.

¿Ha tenido amigos entrañables a lo largo de su carrera?

No muchos, la verdad es que tengo un núcleo muy pequeño de amistades que estimo que realmente.

¿Le hace ilusión a estas alturas de su carrera comenzar una gira como la que viene?

Me hace mucha ilusión porque en particular en Estados Unidos, hay muchos mexicanos que tienen ganas de verme y escucharme. No solo hay gente que quiere escuchar [música] banda; esa música está de moda, pero lo mío es otra cosa.