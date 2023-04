5 cosas que aprendimos de Enrique Bunbury en LAMC 2023

El año pasado, Enrique Bunbury estuvo a punto de retirarse. “Empecé a tener una tos convulsiva y nocturna que hacía que no pudiera dormir por las noches. Sentía arena en los pulmones. Acepté que era el final de mi carrera en los escenarios”, dice el superastro español, quien pasó sus máximos momentos de incertidumbre mientras estaba de gira celebrando sus 35 años de carrera. Pero no se retiró, y el exlíder de Héroes del Silencio lo vivió para contarlo.

Platicamos durante la edición virtual de LAMC 2023 sobre su próximo álbum Greta Garbo, que saldrá en mayo, por qué en Los Ángeles encontró el lugar perfecto para vivir en el anónimo, y por qué estuvo a punto de dejar por completo los escenarios.

A continuación, cinco cosas que aprendimos de Bunbury, en sus propias palabras.

Una severa alergia que desconocía casi lo lleva a retirarse de los escenarios

“El último año ha sido complicado. La parte más dura y traumática fue a principios de 2022, cuando iniciamos el tour del 35 aniversario. Empecé a tener una tos convulsiva y nocturna que hacía que no pudiera dormir por las noches. Sentía arena en los pulmones. En giras anteriores ya había tenido algunos episodios, pero fue en esta cuando perdí la voz y no pude cantar. Llegamos a la conclusión de dar por terminada la gira. Acepté que era el final de mi carrera en los escenarios. Después de varios meses de pruebas con un especialista, [descubrimos] que el problema venía de un componente químico que hay en el humo del escenario que se llama glicol. [Fue] un motivo de satisfacción saber que yo físicamente no tenía ningún problema de salud, más que esta reacción a un componente tóxico. Puedo hacer una vida absolutamente normal y continuar con mi labor”.

Su sencillo “Invulnerables” es una muestra de lo que vivió el último año

“Casi todas las canciones del nuevo álbum [Greta Garbo] estuvieron compuestas en este periodo y tienen una relación muy directa con lo que me estaba ocurriendo. Hay algunas canciones que muestran la parte más dramática y las circunstancias de los momentos más bajos, y otros en los que vivía cierta euforia y cierto entusiasmo pensando que nada se acaba. En el fondo pasas a otra etapa, y hay unos nuevos horizontes que se abrían y me empezaban a entusiasmar con las posibilidades de expresarme de otras maneras, y de poder continuar con mi carrera en una nueva dirección. En el álbum existen y se muestran estos altibajos”.

Paradójicamente, ha encontrado el anonimato en Los Ángeles

“Llevo 13 años viviendo en Los Ángeles. Yo he sido una persona bastante nómada. Me he movido por distintas ciudades y me gusta cambiar de casa y de localización. Ayuda a tener nuevas perspectivas a tu visión con respecto a la música y la profesión. Creo que los músicos somos observadores en ese sentido. Puedo llevar una vida cercana al anonimato. Sentarme en un café y poder observar y escribir es algo que no he podido hacer en algunos lugares porque me he sentido observado. Ser conocido en ciudades en España o en Latinoamérica me ha impedido un poco. [En Los Ángeles] he tenido la fortuna de ser lo suficientemente anónimo para poder ir a un supermercado, ir al cine, caminar por la calle. Es algo de lo que estoy especialmente agradecido a la ciudad.

Y a la vez, Los Ángeles es una gran capital, es un lugar donde ocurren muchas cosas en muchos niveles. No solo Hollywood, también existe el cine independiente y el cine porno, hay todo tipo de cine. Igual en el mundo de la música, existen las grandes y pequeñas discográficas, y clubs con una onda muy alternativa. Es una ciudad por la que todos los grandes artistas quieren pasar. Culturalmente es una ciudad que ofrece muchísimo”.

Cuida minuciosamente su vestuario

“Intento que la música vaya acompañada con una imagen que corresponda a cada uno de los discos o de los momentos creativos en los que estoy. Siempre me ha gustado que los artistas encima de un escenario cuiden su presencia escénica. Me parece una forma de respeto hacia la audiencia. El vestir, digamos, es como cuando vas a una celebración especial, cuando vas a una fiesta de cumpleaños, o cuando vas a un funeral o a una iglesia. Intentas vestir lo más dignamente posible. Creo que un concierto tiene algo ceremonial y festivo. Todo eso quiero que se muestre también con el vestuario, con las luces, con el escenario. Es una forma de respetar al público, a la audiencia y a la profesión”.

Se identificó con el Síndrome de Greta Garbo

“El título [de mi nuevo álbum] viene de la actriz Greta Garbo. A los 36 años decidió alejarse de la vida pública. Eso llamamos el Síndrome de Greta Garbo. Es algo que revoloteó mi vida durante este período. Pensar que no iba a tener ese contacto con los fans me hizo reflexionar en muchas direcciones. ¿Qué es lo que iba a pasar conmigo? ¿Hasta qué punto iba a ser una despedida total? ¿Hasta qué punto me iba a aislar de no tener ese contacto ceremonial con los fans? ¿Hasta qué punto lo voy a echar mucho de menos? ¿O va a ser una bendición? Todas estas reflexiones aparecen en el álbum.

Musicalmente, es un disco que grabamos de forma orgánica, con cinta analógica, junto con el productor Adán Jodorowsky. Puede parecer un poco retro o vintage, [pero] creo que finalmente ha quedado fresco, directo y eléctrico. Me da la impresión que la gente lo va a coger con interés por el hecho de verme de alguna forma tan desnudo musicalmente y en los textos”.

