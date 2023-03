‘Amor Prohibido,’ ‘Dreaming of You’ y más: ¿Cuál es tu álbum favorito de Selena? ¡Vota!

El legado y la música de Selena Quintanilla continúan brillando a lo largo de los años, sobre todo en la lista Top Latin Albums de Billboard, donde acumula 24 entradas, incluyendo sus No. 1 por más tiempo Amor Prohibido y Dreaming of You.

Con el primero, que incluyó éxitos como “No me queda más” y “Bidi Bidi Bom Bom”, Quintanilla logró su primer No. 1 en la lista en junio de 1994. El álbum se mantuvo en el primer lugar durante 20 semanas. El segundo, lanzado cuatro meses después de su muerte (31 de marzo de 1995) con canciones en inglés y español, debutó en el No. 1 en agosto de 1995, vendiendo 331.000 copias en su primera semana y más de un millón en dos meses. Estuvo 44 semanas en la cumbre.

Dreaming también hizo historia como el primer álbum predominantemente en español en debutar en el No. 1 del Billboard 200 de todos los géneros, elevando a la Reina del Tejano a un nivel superior de estrellato.

En total, siete de los 24 títulos alcanzaron el No. 1 en la lista Top Latin Albums, entre ellos el experimental Enamorada De Ti (2012), donde gracias a una tecnología avanzada se crearon nuevas versiones de sus éxitos, algunos convertidos en duetos como “ Amor prohibido” con Samo, “Como la flor” con Cristian Castro, “Fotos y recuerdos” con Don Omar, “Bidi Bidi Bom Bom” con Selena Gómez, y el nuevo electromerengue “Enamorada de ti” con Juan Magán.

A continuación, Billboard destaca los siete álbumes de Selena que alcanzaron el No. 1 en el Billboard 200, de Amor Prohibido a Dreaming of You y más. ¡Vota por tu favorito!