Natti Natasha, Yahritza y Su Esencia y más: ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento favorito? ¡Vota!

¿Cuál es tu nuevo lanzamiento de música latina esta semana? ¡Vota abajo!

Esta semana, nuestra sección Nueva Música Latina — una compilación semanal de las mejores canciones, álbumes y videos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billboard Español — cuenta con nuevos lanzamientos de Natti Natasha, Becky G y Peso Pluma, y Yahritza y Su Esencia, por mencionar algunos.

La lista incluye “Algarete” de Natti Natasha, un atrevido y contagioso reggaetón sobre la alegría y la emoción que proporciona soltarse. “Es una canción que está dedicada a todas esas personas que aunque ya no tienen la misma oportunidad de salir como antes, cuando lo hacen reviven sus años de jangueo intenso y la pasan bien. Para este tema, las noches en París me inspiraron y el resultado me encanta porque se puede sentir la misma vibra que estaba sintiendo cuando se me ocurrió la idea de hacer esta canción”, dijo la cantante en un comunicado.

También hay nuevas colaboraciones como la de Becky G y el prometedor Peso Pluma, quienes unieron fuerzas para brindarnos “Chanel”. En este tema, Becky pone aún más de relieve su versatilidad musical. Con una voz bien tumbada, y una octava más baja de lo habitual, la estrella de Inglewood deja atrás el pasado y echa adelante con letras que expresan mejores días por venir. Es el primer sencillo de un álbum totalmente regional mexicano que Becky G lanzará este año. Más colaboraciones están por anunciarse.

Además, Gaby Moreno invita al renombrado actor Oscar Isaac al campo de la música para dar una serenata a los fans con una conmovedora interpretación del clásico guatemalteco “Luna de Xelajú”. El sencillo es el tema principal del próximo álbum acústico de Moreno, X MÍ (VOL. 1), que se lanzará el 5 de mayo. El dúo entrelaza sus voces para brindar una interpretación profunda y conmovedora del clásico escrito en 1944 por Paco Pérez que se ha convertido en un segundo himno de su país.

Vota por tu nuevo lanzamiento favorito a continuación, y seguido escucha nuestra playlist semanal New Music Latin: