¿Cuál es la mejor canción de Shakira para superar a un ex? ¡Vota!

Hace menos de una semana, Shakira lanzó su irreverente canción “Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53”, su primer esfuerzo colaborativo con el creador de éxitos argentino Bizarrap

En el belicoso tema, o diss track de casi cuatro minutos, la estrella mundial colombiana fustiga a su exnovio y astro del fútbol Gerard Piqué, con quien tuvo una relación de 12 años y dos hijos. No se contiene, llegando incluso a lanzar pullas a su antigua suegra y la nueva novia de Piqué, Clara Chía Martí.

“Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques/ Entendí que no es culpa mía que te critiquen/ Yo solo hago música, perdón que te salpique”, dice parte de la letra. “Te creíste que me heriste y me volviste más dura/ Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

La sesión, un éxito instantáneo certificado, acumuló en sus primeras 24 horas más de 15 millones de streams en Spotify, encabezando la playlist global Top 50 de esa plataforma, y su azulado video musical tuvo más de 55 millones de vistas en YouTube, una cifra récord para una canción en español. Este cómputo de un solo día también le valió debutar esta semana en el No. 12 del Billboard Global 200 y en el No. 8 del Billboard Global Excl. U.S.

Pero esta no es la primera vez que Shakira, una romántica empedernida con un corazón de acero, compone una canción dedicada a un ex. De hecho, una Shak más joven es conocida por éxitos como “Si te vas” (1998), donde le advierte a un ex que no debe regresar tras haberla dejado por otra chica, y “Poema a un caballo” (2001), donde segura y orgullosa se aleja de un narcisista.

Aquí algunos temas de empoderamiento de Shak. Vota por tu favorito para olvidar a un ex.