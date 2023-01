Abraham Mateo, Mike Bahía y más: ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento favorito de música latina? ¡Vota!

Esta semana, Música Nueva, una compilación semanal de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billboard Español, incluye lanzamientos de Abraham Mateo, Mike Bahía y Alejandro Fernández, entre otros.

En la lista está “La idea” de Mateo, una canción optimista de punk rock con una sentida letra sobre un chico que no puede aceptar que ya no está saliendo con la chica de sus sueños. “Porque la idea era no separarnos nunca jamás/ La idea era que fueras de mis hijos la mamá/ Porque la idea era hacer equipo tú y yo/ Y este amor se acabó, y aunque esa era la idea, sí…/ Sé que es mejor así”, canta apasionadamente.

También encontrarás el nuevo tema de Bahía “De qué manera”, en el cual se adentra en un nuevo género musical para él: la salsa. Compuesta y producida por el artista colombiano junto a Keityn y el equipo de La Créme, la canción rinde homenaje al estilo tropical que Bahía creció escuchando en su ciudad natal de Cali. “Muchos creen que soy de otra ciudad de Colombia, pero vengo de Cali, la capital mundial de la salsa, donde la salsa se vive y se respira dondequiera que vayas”, expresa en un comunicado.

Además, Alejandro Fernández lanzó “Inexperto en olvidarte”, el primer sencillo de su próximo álbum, que saldrá este año. Se trata de una balada desgarradora típica de Fernández que se nutre de mariachi y acordeón. La encuesta también abarca nuevos lanzamientos de Yahritza y Su Esencia, y la nueva colaboración de Ovy on the Drums y Ozuna, “CHAO BEBE”, un tema de reggaetón y música electrónica.

¿Cuál es tu lanzamiento de música latina favorito de esta semana? ¡Vota aquí!