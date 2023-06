En Nuestro Radar: Damian, Joaquina, YADAM y más artistas emergentes que descubrir

Todos los meses, los editores de Billboard Latin y Billboard Español presentan un pequeño grupo de artistas nuevos o relativamente desconocidos cuya música nos encanta. Algo así como “diamantes en bruto”. Estos son principiantes que aún están por tener impacto en el mainstream, pero cuya música nos emociona y creemos que nuestros lectores deben descubrir.

Nuestra más reciente edición de En Nuestro Radar incluye media docena de artistas emergentes, a quienes podríamos haber encontrado en cualquier lugar, desde una lista de reproducción de Spotify hasta un showcase musical. Mira nuestras recomendaciones a continuación.

Artista: Damian

País: Colombia

Por qué debería estar en tu radar: Vi a Damian en vivo por primera vez el año pasado durante una “Noche Vallenata” en un restaurante local en Miami, donde siempre toca. Navegando por todos los clásicos del vallenato, la salsa y el merengue, la presencia escénica del artista colombiano, acompañado de su banda en vivo, creó un ambiente de fiesta lleno de energía. Su dulce rango vocal da vida a todos los sabores del Caribe colombiano al fusionar cumbia, reggae, champeta y vallenato. A principios de este mes, el artista nacido en Barranquilla lanzó “El amor no es amor”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio. A juzgar por esta canción, su música no solo es para sentirse bien, sino también un reflejo de un grato estilo de vida. — INGRID FAJARDO

Canción para tu playlist: “El amor no es amor”

Artista: Joaquina

País: Venezuela

Por qué debería estar en tu radar: Hace exactamente un año, la cantautora Joaquina formó parte de la primera clase de “graduados” de la Art House Academy del productor Julio Reyes Copello. La semana pasada, la joven de 18 años nacida en Venezuela y criada en Miami abrió el concierto de Fonseca en la arena Kaseya Center en Miami. Muchos ojos están puestos en Joaquina, quien escribe su propio material y habla de la angustia adolescente en sus canciones de indie pop/rock en español. Con una presencia asertiva en el escenario, 275.000 seguidores en Instagram y al menos tres sencillos con más de 1 millón de streams cada uno en Spotify, la artista ya obtuvo un contrato de grabación con Universal Music Latin.— LEILA COBO

Canción para tu playlist: “Los mejores años”

Artista: Juan Wauters

País: Uruguay

Por qué debería estar en tu radar: Juan Wauters tiene una manera modesta de hacer alegres canciones folk de tres minutos que observan la belleza de la simple existencia. Eso es su más reciente álbum Wandering Rebel, un viaje de espíritu libre con un enorme corazón sudamericano, lanzado el 2 de junio. La producción de 12 cortes incluye temas como “Milanesa al pan”, un romántico dueto kitsch con la cantante cordobesa Zoe Gotusso sobre disfrutar juntos de un bocadillo argentino, y “Nube negra” con la cantante de Portland Y La Bamba, en la que el músico uruguayo afincado en Queens, Nueva York sueña con barrer las nubes negras de su mente. Es un paseo dulce y melancólico con momentos idiosincrásicos que podría llevarte a reflexionar sobre los placeres más básicos de la vida. — ISABELA RAYGOZA

Canción para tu playlist: “Nube negra” con Y La Bamba

Artista: Kendar

País: República Dominicana

Por qué debería estar en tu radar: Kendar despertó mi atención en una presentación a la que asistí a principios de este mes. A primera vista, es un joven artista dominicano de alma vieja cuya presencia en el escenario y potente rango vocal rezuman pasión y madurez. A medida que han aumentado sus seguidores en redes sociales, Kendar se ha destacado con versiones pop románticas de canciones como “Hongos” de Ricardo Arjona, “Cómo mirarte” de Sebastián Yatra y “Dulcito e coco” de Vicente García, por nombrar algunas. La salsa con infusión de jazz “Se llevó mi alma” es su primer sencillo original, el cual puedes disfrutar a continuación. — JESSICA ROIZ

Canción para tu playlist: “Se llevó mi alma”

Artista: Lion DR

País: República Dominicana

Por qué debería estar en tu radar: Puerto Rico tiene a Jay Wheeler, pero República Dominicana tiene su propia “voz romántica”: Lion DR. Su primer sencillo, una sensual canción de trap titulada “La nena”, llegó en 2021, seguida de “La nave”, un reggaetón contagioso, en 2022. Pero el aspirante a artista no se detuvo allí: luego combinó su voz un tanto azucarada y áspera con letras coquetas en un EP de cinco temas titulado En Un Viaje, donde también ofrece algunas pistas acústicas y de R&B conmovedoras. — J.R.

Canción para tu playlist: “La nave”

Artista: Lowis Ye

País: República Dominicana

Por qué debería estar en tu radar: Con su pelo morado y trenzas rasta, su estilo relajado y una personalidad encantadora, Lowis Ye trae una nueva propuesta a la industria de la música latina. El prometedor artista entró en mi radar al presentarse personalmente después de un panel de mujeres de Billboard en las conferencias de los Premios Heat 2023 este mes. Su voz me cautivó más tarde en la alfombra roja de la entrega de premios, donde me cantó a capella. Lowis, al igual que Kendar, Lion DR y Scarlet Evan, son ganadores de la iniciativa La Nueva Cepa, que descubre y desarrolla artistas emergentes en América Latina. Con sencillos como “Tu carita”, “KDAV” y “Un rato”, el cantante ofrece afrobeats optimistas y fusiones de pop urbano sustentados por letras dulces de amor. — J.R.

Canción para tu playlist: “Un rato”

Artista: Scarlet Evang

País: República Dominicana

Por qué debería estar en tu radar: Mientras muchas artistas dominicanas en ascenso, como Tokischa y Yailin La Más Viral, lanzan canciones de dembow o bachata, Scarlet Evan ha optado por una vibra de R&B. La debutante, que fue una concursante prometedora en The Voice Dominicana, te atraerá con su voz conmovedora y poderosa y su elegante aura. En su más reciente sencillo, “Game Over”, sus cualidades musicales brillan en un tema bilingüe en el que canta sobre descubrir su autoestima y alejarse de una relación fallida. — J.R.

Canción para tu playlist: “Game Over”

Artista: YADAM

País: Venezuela

Por qué debería estar en tu radar: Tengo numerosos emails en mi bandeja de entrada que sugieren que debería “escuchar ahora” la nueva canción de cierto artista. Y aunque es difícil escuchar TODO lo que llega, estoy encantada de haber hecho clic en la nueva canción de YADAM, “Beso”. Parte del nuevo EP del cantautor venezolano que lleva el título de su focus track, “Beso” es una delicia con una vibra enérgica inspirada en los 80, en la que el artista canta de tomar el control de las fuertes emociones que un beso provocó en él. Añade “Beso” a tu playlist, pero también echa un vistazo a las otras canciones del EP como “Ojalá”, una balada simple, y el tema pop con tintes flamencos “Otras mujeres”, para que puedas apreciar realmente la versatilidad de YADAM y su habilidad para combinar estilos. ¿Y qué hay en el horizonte? El artista establecido en París lanzará su álbum debut en septiembre. — GRISELDA FLORES

Canción para tu playlist: “Beso”

Artista: Yeisy Rojas

País: Cuba

Por qué debería estar en tu radar: Yeisy Rojas llegó a mi radar hace solo unas semanas, cuando me envió un mensaje directo por Instagram para presentarse y hablarme de “Mama Ines”, el primer sencillo de su próximo álbum debut, producido por Gastón Joya (exbajista de Chucho Valdés) y con la colaboración de Julito Padrón. Violinista, cantante y compositora entrenada en música clásica en su natal Cuba, Rojas tocó con la orquesta de la Ópera Nacional en La Habana antes de mudarse en 2016 a Noruega, donde hizo una mastría en jazz violín. Ahora, como una intérprete debutante, mezcla maravillosamente la música cubana, el latin jazz y algo de funk mientras alza su voz contra el racismo en su país. “Mi mensaje es específicamente para mi tierra Cuba, donde espero que exista más igualdad y derechos para nuestra comunidad afro”, me escribió sobre “Mama Ines”, en la que musicaliza un poema de 1930 del difunto Nicolás Guillén que sigue vigente hoy: “Ayer me dijeron negro”. Estoy deseosa de escuchar el resto de sus canciones. — SIGAL RATNER-ARIAS

Canción para tu playlist: “Mama Ines” con Julito Padrón