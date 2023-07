En Nuestro Radar: Andreina Bravo, Loyal Lobos, Jasiel Nuñez y más artistas emergentes que descubrir

Todos los meses, los editores de Billboard Latin y Billboard Español presentan un pequeño grupo de artistas nuevos o relativamente desconocidos cuya música nos encanta. Algo así como “diamantes en bruto”. Estos son principiantes que aún están por tener impacto en el mainstream, pero cuya música nos emociona y creemos que nuestros lectores deben descubrir.

Nuestra más reciente edición de En Nuestro Radar incluye casi una docena de artistas emergentes a quienes podríamos haber encontrado en cualquier lugar, desde una lista de reproducción de Spotify hasta un showcase musical. Mira nuestras recomendaciones a continuación.

Artista: Andreina Bravo

País: Ecuador

Por qué debería estar en tu radar: Bravo es una figura bien popular en su Ecuador natal, pero lo que la hace brillar es su humildad y su actitud emprendedora. Conocí a la artista pop en ascenso este año en los Premios Heat — donde ganó “artista tendencia” el año anterior — cuando se acercó a mí para presentarse personalmente. Luciendo como una muñeca Barbie de la vida real, con un vestido brillante y mechones rubios, Bravo me contó sobre sus proyectos futuros y su deseo de aprender más sobre la industria de la música. Mientras tanto, en América Latina, ya es un nombre en crecimiento con más de 2 millones de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram. Se caracteriza por una personalidad cercana en las redes sociales y canciones pop azucaradas e infecciosas que celebran principalmente el poder femenino y el amor propio. Bravo también es modelo y empresaria, dueña de su propia marca de trajes de baño, Bravu. — JESSICA ROIZ

Canción para tu playlist: “Arte”

Artista: Christian Alicea

País: Puerto Rico

Por qué debería estar en tu radar: Conocí a Christian Alicea durante la alfombra roja de Premios Juventud 2023 y me cautivó su talento y encantador carisma durante nuestra breve conversación. Christian, originario de Lares, Puerto Rico, tiene una clara influencia de la música tropical en su voz. La formación musical que le viene de familia y su fusión única de sonidos urbanos clásicos contribuyen a su originalidad en el género de la salsa. En su más reciente sencillo, “Bendición Mame y Pape”, no solo muestra su talento, sino que también hipnotiza con su voz dulce y áspera, mientras adopta sin miedo el poder de las melodías de rap. — INGRID FAJARDO

Canción para tu playlist: “Bendición Mame y Pape”

Artista: DAAZ

País: México

Por qué debería estar en tu radar: Un día, mientras hacía ejercicio en el parque, oí una canción llamada “Motel California” que me llamó la atención al instante. La colaboración entre los debutantes DAAZ y Sabino comienza con melodías de piano de jazz que dan paso a una fusión funk-rap suave y agradable mientras uno le cuenta al otro su salida con una chica con la que fue a un motel. Al igual que esta pista vibrante, DAAZ interpreta hip hop y reggae al “incorporar ‘culturalismos’ mexicanos y temas de la vida real de los problemas de los millennials”, según un comunicado de prensa. El artista emergente de Cancún, que se llama a sí mismo “el rey de la selva” en las redes sociales, está firmado con WK Records. — J.R.

Canción para tu playlist: “Motel California” con Sabino

Artista: Darho

País: Colombia

Por qué debería estar en tu radar: Originario de Barranquilla, Darho capturó mi atención con sus dos primeros sencillos bajo Warner Music Latina: “Ojitos secos”, una hermosa balada de despecho que debutó en abril; y la más alegre “Ven ven”, lanzada la semana pasada, cuya fusión de dembow y afrobeat resulta perfecta para el verano. “Tomé la decisión de seleccionar esta nueva canción para infundir algo refrescante en mí, alejándome de mis baladas melancólicas y abriendo camino a algo vibrante, algo caribeño”, dijo el cantautor colombiano en un comunicado. Es un cambio bienvenido que demuestra la versatilidad de Darho y que incrementa nuestra curiosidad por saber qué lanzará después. — SIGAL RATNER-ARIAS

Canción para tu playlist: “Ven ven”

Artista: Dayanara

País: Ecuador

Por qué debería estar en tu radar: Durante los Premios Heat Latin Music Awards 2023 en Punta Cana, también descubrí Dayanara, una chica de cabello castaño que llamó la atención con su sonrisa de perlas y ojos color chocolate. Pero más allá de ser una chica hermosa y viral (con casi 3 millones de seguidores en Instagram), Dayanara es una artista pop en ascenso que ya causa furor en su país, Ecuador. Navega del reggaetón a la cumbia, a las baladas románticas y más con su dulce voz, y recientemente lanzó la colaboración con Kunno “El ganado”. Una estrella en su totalidad, Dayanara formó parte de un reality llamado Pequeños Brillantes cuando tenía 10 años, ganó Miss Teen Universe a los 17 años en 2015 y representó a Ecuador en el Festival de Viña del Mar 2019. — J.R.

Canción para tu playlist: “Ni borracha”

Artista: Drea Dury

País: Colombia

Por qué debería estar en tu radar: Nacida y criada en Cali, Colombia, la música de Drea Dury es una rica combinación de pop, afrobeats y R&B construida sobre una base sónica que sin duda es influenciada por una niñez rodeada de música clásica (su padre es director de orquesta). Como Nathy Peluso, la obra de Dury es verdaderamente audiovisual; sus beats sensuales vienen acompañados de imágenes tropicales y exuberantes que resultan en algo que ella ha denominado “Criollan Elegance”. Dury no se pasa de la raya, pero ciertamente llama la atención. La semana pasada, abrió para Ozuna en París, y hace poco lanzó su nuevo EP, Palmera Nights. — LEILA COBO

Canción para tu playlist: “Bandida”

Artista: Jasiel Nuñez

País: México

Por qué debería estar en tu radar: Jasiel Nuñez fue el primer artista en subir al escenario en la fiesta de cumpleaños número 24 de Peso Pluma el mes pasado en Guadalajara. Rápidamente me cautivó su voz aterciopelada, que contrasta con el sonido a veces áspero de un corrido. Por lo general, la voz de los cantantes de corridos es cruda y sin pulir, pero no la de Nuñez. El cantautor no solo es uno de los mejores amigos de Peso Pluma, sino que también firmó con el sello discográfico del superastro mexicano, Double P Records. Nuñez ha coescrito varias canciones con Peso, incluida “Lagunas”, una de sus colaboraciones que aparece en el álbum histórico Génesis, que Peso lanzó el mes pasado y debutó en el No. 3 del Billboard 200, la clasificación más alta en la lista para un álbum de música mexicana. Además, “Lagunas” le dio a Nuñez su primera entrada en el Hot 100, donde la balada alcanzó el No. 85. — GRISELDA FLORES

Canción para tu playlist: “Lagunas”

Artista: K-efe

País: Chile

Por qué debería estar en tu radar: Una de las primeras cosas atren de K-efe es su onda bohemia, y luego su vibrato penetrante, con un toque de rap conmovedor. Eso es lo que me cautivó de la artista, también conocida como Karin Hofmann, en el Acoustic Showcase de la Latin Alternative Music Conference (LAMC) de este año en el S.O.B.s. de Nueva York — que incluimos en nuestra lista de 11 actuaciones destacadas. Inspirada por Erykah Badu y Lauryn Hill, la cantante y productora afincada en Ciudad de México hace música con una persuasión neo soul y una habilidad para escupir frases contundentes. Su más reciente lanzamiento, “SUELTA (Respira)” con Paz Quintana, muestra una habilidad lírica teñida de hip hop consciente que se ancla en las raíces y el folclore. — ISABELA RAYGOZA

Canción para tu playlist: “SUELTA (Respira)”

Artista: Loyal Lobos

País: Colombia

Por qué debería estar en tu radar: La cantautora nacida en Bogotá, pero ahora basada en Los Ángeles, presume una voz aguda y etérea, con la que juega sobre acompañamientos atmosféricos con toques acústicos y de dance. Firmada este año a Saban, Loyal Lobos empezó su carrera cantando mayormente en inglés en su álbum debut Everlasting en el 2020. Ahora, suena igualmente en casa con el español, uniendo su sonido pop/alternativo americano con la magia de sus letras en su lengua materna. Con historias que con seguridad resuenan entre fans jóvenes, el sonido muy único de Loyal Lobos sobresale en lo que suena en la música latina hoy. Escucha “Funeral”, donde detalla que su gran adiós debe ser una gran fiesta, y “Si volviera a conocerte”, una nostálgica mirada a un amor perdido. Loyal Lobos sacará un nuevo EP, Loba Vol. 1, en el otoño boreal. — L. COBO

Canción para tu playlist: “Si volviera a conocerte”

Artista: Milo J.

País: Argentina

Por qué debería estar en tu radar: A la corta edad de 16 años, Camilo Joaquín Villarruel, más conocido como Milo J, suena como un veterano en el tono de su voz y letras que hablan de vivencias personales. Con un talento indiscutible, el artista de rap rápidamente está haciéndose un nombre como una nueva promesa del género urbano en Argentina. Activo en la música desde el 2021, canciones como “Milagrosa” lo han puesto en el radar de muchos y sigue construyendo su reputación con cada nueva canción. Su talento ya ha sido reconocido por otros colegas argentinos que lo han invitado a colaborar recientemente, como Nicki Nicole en “Dispara”, y Khea en “Nunca voy solo”. — LUISA CALLE

Canción para tu playlist: “Rincón”

Artista: Sebastian Esquivel

País: México

Por qué debería estar en tu radar: Conocí a Sebastián Esquivel en una alfombra roja en Las Vegas en abril de este año. Al mes siguiente, mientras visitaba Chihuahua, México, tuve la oportunidad de presenciar de primera mano cómo su música ha ganado popularidad, no solo a través de las redes sociales sino a nivel local en el norte de México. Nacido en Monterrey, Nuevo León, Esquivel también representa la nueva era de los corridos, donde han innovado al combinarlos con el trap. Un ejemplo perfecto de esto es su más reciente éxito, “Bélico y cholo”, lanzado a principios de este año con Yerai R. Tras el éxito del sencillo, incorporó a Virlán García para la versión en vivo “Bélico y Cholo con Virlán García”. Esquivel está promocionando su más reciente EP, Los Esquivel En Vivo Desde Cadereyta, en colaboración con su hermano Eugenio Esquivel, con quien ha obtenido amplio reconocimiento en México como parte del famoso dúo de TikTok Los Alucines.

Canción para tu playlist: “Bélico y Cholo con Virlán Garcia” (En Vivo)