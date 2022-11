En el Radar: Yubeili, Alex Luna y más artistas emergentes por descubrir

Todos los meses, los editores de Billboard Latin y Billboard Español presentan un pequeño grupo de artistas nuevos o relativamente desconocidos cuya música nos encanta. Algo así como “diamantes en bruto”. Estos son principiantes que aún están por tener impacto en el mainstream, pero cuya música nos emociona y a quienes creemos que nuestros lectores deben descubrir.

Artista: Alex Luna

País: México

Por qué debería estar en tu radar: “Te marqué pedo” de Alex Luna apareció en una de mis playlists de Spotify. La primera vez que escuchas el coro de su sencillo viral “perdón si te marqué pedo”, simplemente conecta. Y probablemente también sea por eso de que Christian Nodal quería hacer el remix. El sonido de Luna es refrescante y salta a la vista en esta canción, una pista pop relajada que prospera sonoramente pero también líricamente. Sus letras no son forzadas, son solo una representación honesta de un joven de 21 años que muestra todas sus emociones sin filtro. — INGRID FAJARDO

Canción para tu playlist: “Te marqué pedo”

Artista: Luna Luna

País: Estados Unidos (Texas)

Por qué debería estar en tu radar: Esta banda latinx de Austin de cuatro integrantes te hará desmayar en poco tiempo con su melancólico synthpop y temas de indie rock de combustión lenta, algunos en spanglish pero principalmente todas dedicadas a los románticos empedernidos. Me topé con Luna Luna en TikTok y rápidamente descubrí que están de moda en la escena musical local de Texas. Después de un año sin lanzar música nueva, pero aún muy activos en redes sociales y de gira, el grupo regresó con la canción de estilo retro de los 80 “Talk Too Much”. Sin embargo, es “Commitment” la que puede darte una idea real de lo que es Luna Luna. — JESSICA ROIZ

Canción para tu playlist: “Commitment”

Artista: ROBI

País: Puerto Rico

Por qué debería estar en tu radar: ROBI (verdadero nobre: ​​Roberto C. Báez Moraza) pudo haber entrado en el radar con la viral “Pantysito” con Feid, pero con cada sencillo lanzado a partir de entonces, ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Proveniente de Carolina, el estilo musical de ROBI está influenciado por la esencia urbana de la isla, pero también se mantiene fiel a los géneros que admira: pop, balada y rock alternativo. Músico de corazón, el cantautor de 21 años toca la batería, el xilófono, baila y compone su propia música. Además de Feid, ya colaboró ​​con Jay Wheeler y Piso 21, y se asoció con una nueva ola de talento que incluye a Moffa, ADSO y paopao, por nombrar algunos. — J.R.

Canción para tu playlist: “Sigo feliz” con Piso 21

Artista: Yubeili

País: México

Por qué debería estar en tu radar: Si estuviste en Las Vegas la semana de los Latin Grammy, es posible que hayas visto la actuación de Yubeili en el evento Los Producers, donde interpretó “California Love” de 2Pac; o tal vez hayas escuchado su nombre mientras la comunidad musical de Estados Unidos lo descubría a él y su música. Yo oí su nombre en un evento y de inmediato lo busqué. Yubeili, que creció escuchando en México a Dr. Dre y Eminem, está apostando por el reggaetón para hacerse un nombre en la creciente escena urbana de un país que siempre ha sido más conocido por la música regional. Pero lo que me pareció genial de su estilo es que no se limita solo al reggaetón; también incursiona en los corridos tumbados y el trap para llegar a un público más joven y amplio que no está casado con un estilo musical. — GRISELDA FLORES

Canción para tu playlist: “Copiloto”

Artista: Divino Niño

País: EE.UU., Colombia y Puerto Rico

Por qué debería estar en tu radar: Con su inquebrantable mezcla de reggaetón con fallas, trap latino y house, los residentes de Chicago Divino Niño han creado una catarsis caótica que es tan adictiva como maravillosa en su LP bilingüe Last Spa on Earth. Escuchar su cuatro álbum de estudio, sustancioso y sin rellenos, es casi tan liberador como beber 40 oz… a la libertad, à la Sublime. Compuesto por el vocalista/guitarrista colombiano Camilo Medina y el bajista Javier Forero, el guitarrista puertorriqueño-venezolano Guillermo Rodríguez-Torres, así como el tecladista Justin Vittori (a.k.a. JV) y el baterista Pierce Codina, la feroz agrupación de amigos hace producciones brillantes empapadas en sintetizadores iridiscentes, cargadas de letras rebeldes y transiciones emocionantes. Es una experiencia indie pop alucinante para todas las edades. — ISABELA RAYGOZA

Canción para tu playlist: “Drive”