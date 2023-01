En el Radar: J Noa, Un León Marinero y más artistas emergentes que descubrir

Todos los meses, los editores de Billboard Latin y Billboard Español presentan un pequeño grupo de artistas nuevos o relativamente desconocidos cuya música nos encanta. Algo así como “diamantes en bruto”. Estos son principiantes que aún están por tener impacto en el mainstream, pero cuya música nos emociona y creemos que nuestros lectores deben descubrir.

Nuestra primera edición de 2023 de En el Radar incluye artistas emergentes que encontramos ya sea en una playlist de Spotify o en una muestra de música, por ejemplo. Mira nuestras recomendaciones a continuación:

BRATTY

País: México

Por qué debería estar en tu radar: BRATTY, una artista de Culiacán, Sinaloa, posee una cualidad seductora y caprichosa — ya sea su voz dulce y susurrante en producciones lo-fi de alcoba o su irreverente lado pop punk. En lo que respecta a letras, la artista muestra una habilidad especial para componer canciones kitsch, hablando con encanto sobre fiestas de cumpleaños o viajes a Japón. Ya ha colaborado con artistas como Cuco, Mon Laferte y Girl Ultra, y ha hecho un remix de “Things Will Be Fine” de Metronomy. En “Continental”, su canción más reciente y alocada, BRATTY se une a los artistas norteños Nsqk y Méne para evocar un itinerante sueño indie pop. “El tema habla del amor que crece cuando una relación es joven, y ese alguien te gusta lo suficiente como para pedirle que se mude contigo”, dijo BRATTY sobre la canción en un comunicado de prensa. “En la letra, les digo que hasta les prepararía el desayuno”. — ISABELA RAYGOZA

Canción para tu playlist: “Continental”, con Nsqk y Méne

Chris Palace

País: Estados Unidos (de ascendencia colombiana y salvadoreña)

Por qué debería estar en tu radar: Con pasión y esfuerzo Chris Palace, de 21 años y nacido en Maryland, se ha abierto paso por su cuenta en la industria musical. Desde el noreste estadounidense y Miami, hasta llegar finalmente a un campamento de composición en Puerto Rico, Palace debutó como artista en 2022 con su sencillo “Qué sería”. Después de tocar las puertas acertadas, enviar mensajes directos y conseguir acceso a eventos de la industria, Palace cayó en el radar de Rauw Alejandro, que ese mismo año lo firmó con su sello Los Sensai Records. Una personalidad provocadora, una voz suave y temas progresivos son muestra del proyecto prometedor y versátil de Palace, que a partir de ahora se puede escuchar en “GATAS” con Rauw (parte del álbum Saturno) y su EP de seis temas, Insomnia. “El insomnio es la primera etapa del artista, donde trabaja mucho sin poder dormir luchando por sus sueños”, expresó en Instagram. — JESSICA ROIZ

Canción para tu playlist: “ADELANTAH”

J Noa

País: República Dominicana

Por qué debería estar en tu radar: “Soy una bestia de destrucción masiva”, declara J Noa. La rapera, que no se anda con rodeos, no se contiene. Con su flow embriagador y rápido, llama nuestra atención y la escuchamos. Con tan solo 17 años, la artista muestra una conciencia de su entorno tan escalofriante como reveladora. Originaria de la provincia de San Cristóbal, República Dominicana, J Noa narra la lucha, el ajetreo y el bullicio de la vida en el barrio, al tiempo que lanza críticas sociopolíticas a los poderosos de su país. Por ejemplo, su tema debut en Sony Music, “Qué fue?”, es un llamado explosivo en el que aborda los problemas de la pobreza, las adicciones y los asesinatos, al tiempo que dice: “Solo pretendo abrir la conciencia”. Con un impresionante arsenal de versos de rap y habilidad para el freestyle, no es de extrañar que se haya proclamado la hija del rap. El género está en manos prometedoras. — I.R.

Canción para tu playlist: “Qué fue?”

Los Reales del Río

País: México

Por qué debería estar en tu radar: A este joven sexteto de Zacatecas, México, lo descubrí por casualidad mientras navegaba una playlist de Spotify durante mis vacaciones. Los Reales del Río, llamados así en honor de su pueblo, Río Grande, debutaron en 2021 como una adición muy colorida a la música tradicional norteña. En particular, su animado tema “Tres Seis Cinco (365)”, lanzado de manera independiente en el otoño de 2022, se hizo viral en las redes sociales y es su canción más conocida hasta el momento. La letra pone de relieve el lirismo cercano del grupo: una canción sobre amar a alguien los 365 días del año y volver a hacerlo todo otra vez. La canción impulsó a Los Reales en las listas de Spotify de México y Guatemala, abriendo sus horizontes para un 2023 más fructífero. — J.R.

Canción para tu playlist: “Tres Seis Cinco (365)”

Un León Marinero

País: México

Por qué debería estar en tu radar: Un León Marinero (nombre verdadero: Leo Meléndez) se suma a la floreciente ola de la música folclórica latina (que incluye a Silvana Estrada, Ed Maverick y Kevin Kaarl). En Internet mantiene una biografía mínima: “Me gusta escribir canciones” (Spotify) y “Tu humilde servidor y siempre un amigo” (YouTube), pero está lejos de ser un cantautor simplista. Originario de San Luis Potosí, León es un trovador moderno que canta sobre dar amor y ser amado, todo respaldado por sus melodías puras y cálidas y su emotiva voz. En 2015 lanzó su primer sencillo, “Nieve de limón”, y en 2022 su álbum debut A Orillas del Río Santiago. De paso, ha colaborado con el debutante Kaarl y se ha presentado en importantes recintos de México. — J.R.

Canción para tu playlist: “Estar solo”