En Ascenso: Cómo la cantautora GALE convierte su “superpoder” en una fructífera carrera

Cuando GALE compuso su primera canción a los siete años, creyó que era una especie de superheroína.

Titulada “Amor sincero”, la canción de salsa estaba dedicado a un chico que no le correspondía. “Cuando terminé de escribirla, pensé: ‘Espera, ¿creé algo que no existía usando solo una melodía y acordes?’”, recuerda GALE. “Creí que tenía un superpoder. Desde entonces, he seguido adelante”.

Expresarse mediante la música resultó fácil para la cantautora puertorriqueña, quien creció rodeada de mentes artísticas. Su padre también es músico y, junto con su banda, toca en eventos locales. Su abuelo era un cuatrista profesional. Mientras tanto, su madre era una actriz que hacía teatro. “Siempre tuve libertad para experimentar”, dice la joven de 29 años, quien ha escrito canciones para artistas como Fanny Lu, Juanes y Manuel Turizo, y actualmente trabaja en su primer álbum.

Incluso antes de aprender a cantar profesionalmente en la Escuela Libre de Música, su padre la había estado preparando para los grandes escenarios desde que era niña. “Solía hacerme actuar en cada reunión familiar”, dice GALE. “Me decía: ‘Si esto es lo que quieres hacer toda tu vida, necesitas practicar’. Y yo como que, ‘¡Lo único que quiero es jugar al escondite con mis primos!’. Pero luego cantaba 10 canciones y lo disfrutaba”.

Ahora GALE se ha convertido en compositora de referencia para un puñado de artistas, y el 17 de noviembre ganó su primer Latin Grammy como parte del equipo de compositores detrás de Aguilera, el álbum de Christina Aguilera que obtuvo el premio al mejor álbum vocal pop tradicional y que también obtuvo una nominación como mejor álbum pop latino para los premios Grammy, que se entregan en febrero. “Si trabajas duro y lo manifiestas, sucede”.

GALE, quien creció escuchando a Shakira, Avril Lavigne y Selena Quintanilla, se ha concentrado en abrirse camino desde que se mudó a Miami de Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María. “Primero, sabía que tenía que trabajar duro para que las cosas de dieran”, explica. “Lo que siempre quise fue tener mi propio proyecto como artista y eso es lo que iba a hacer sin importar nada. Pero, ¿cómo llegaría allí? Pensé en comenzar a componer con otros artistas y construir esas relaciones. Luego conseguir un contrato de publicación y firmar con un sello”.

Así que empezó a tocar puertas y visitó editoras para mostrarles el catálogo de canciones grabadas que guardaba. Su primera gran oportunidad llegó en 2019, cuando peermusic la invitó a una sesión con la artista colombiana Fanny Lu y coescribieron “En mis tacones”. Desde entonces, dice, las puertas se le abrieron gracias al “boca en boca, porque los productores me empezaron a recomendar, Fanny Lu quiso volver a trabajar conmigo”.

Eventualmente consiguió un contrato editorial con Warner Chappell Music y un contrato discográfico con Sony Music Latin. Luego, aterrizó en el proyecto de Aguilera: coescribió (con DallasK y Josh Berrios) “Santo” con Ozuna, que en febrero alcanzó el No. 12 en la lista Latin Airplay de Billboard.

Recuerda haber conocido a Aguilera durante una sesión de composición para “Brujería”. “Se sentó a mi lado y me preguntó: ‘¿Eres tú quien canta [en el demo]?’. Le dije: ‘Sí’, y ella dijo: ‘Qué voz tan hermosa’. Pensé: ‘Ay, Dios mío. Dios, he practicado cantar Mi reflejo todos los días, conozco el álbum de arriba a abajo. He practicado interpretando todas tus canciones…’ Pero lo que realmente dije fue: ‘Gracias, tú también tienes una voz hermosa’. Fue un momento”, dice riendo.

Agradecida de que componer canciones para otros artistas le haya abierto puertas, ahora también se enfoca en su propio proyecto. Planea lanzar su primer álbum en 2023, que incluirían sus tres sencillos “Inmadura”, “Problemas” y “D-Pic”. En un estilo que describe como “Bad Bunny se encuentra con Dua Lipa y Avril Lavigne”, sus primeras canciones muestran sus habilidades de composición crudas y provocadoras, así como sus influencias de pop-punk y rock. Y en lugar de seguir la vía de las colaboraciones, decidió que el primero no incluirá a otros artistas. “Soy yo diciendo: ‘Esto es lo que soy y eso es todo, espero que les guste’”, dice. “Las colaboraciones vendrán porque también son importantes y valiosas. Pero por ahora, soy solo yo”.

Aquí más información sobre nuestra Artista En Ascenso del mes, en sus propias palabras:

Nombre: Carolina Isabel Colón Juarbe

Edad: 29 años

Canción recomendada: Ay coño, eso está difícil. Porque mis tres sencillos son todos diferentes, pero son similares en que son crudos y honestos. Supongo que si a alguien le gusta más la vibra romántica y nostálgica, entonces que escuche “Inmadura”. Pero si alguien se encuentra en su etapa ruda, entonces tiene que escuchar “D-Pic”. Y “Problemas” es como la mezcla perfecta musicalmente de lo que hago: pop, rock y urbano. Pero si tuviera que elegir, diría que “D-Pic”, porque es una declaración. Te dará una representación real de quién soy como artista.

Mayor logro: Comenzar a tomar mis canciones, nacidas de un lugar vulnerable e íntimo, y tocarlas frente a una audiencia en vivo. Una de mis presentaciones favoritas fue la que hice en la Semana de la Música Latina en septiembre. Se sintió como algo mágico. La conexión con la gente fue increíble. Pensé: “Maldita sea, estoy lista para esto”. Confieso que antes de subir al escenario llamé a mi papá y él me dijo: “Mi amor, no te preocupes, desde el escenario no se ve a nadie por los focos. Tú solo haz lo tuyo. Apenas subí al escenario, lo primero que vi fue las caras de todos.

Lo que viene: Estoy trabajando en mi primer álbum, que ya casi está listo. Es muy especial, porque nace después de una ruptura, el momento exacto en que decidí terminar con esta persona que supe desde el principio que no era mi persona. Pero quería que funcionara. Cuando rompí, me empezaron a llegar todas estas canciones y representan diferentes etapas. Porque duele lastimar a alguien, es una montaña rusa de emociones.

Estoy muy entusiasmada con el álbum. Llegará entre principios y mediados del próximo año. Y definitivamente voy a hacer más shows el próximo año. De hecho, en enero voy a actuar en las Fiestas de la Calle San Sebastián en Puerto Rico, que es un gran evento. Es legendario en mi país.