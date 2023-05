Emilia y Ludmilla ofrecen dinámica fusión de baile funk en Mujeres Latinas en la Música 2023

Emilia es la Estrella en Ascenso de Mujeres Latinas en la Música de Billboard, y sin duda demostró su calidad estelar en la ceremonia junto a Ludmilla el sábado por la noche (6 de mayo).

La cantante argentina llegó al escenario con un crop top de cuero negro, baggy jeans y una cola de caballo lisa. Empezó a cantar su sencillo más reciente “No_se_ve.mp3” como diva del pop. Estaba rodeada de un grupo de bailarines llenos de energía que animaban la escena con el ritmo. Entonces entró la cantante brasileña a la escena, y el ambiente se amplificó aún más con unas vibras de baile funk. Llevaba una camisa de látex azul oscuro con una falda estilo Mad Max y botas blancas hasta la rodilla.

En este tema en portuñol, las dos femme fatales mezclan una fusión de baile funk y pop con actitud de jefas, consolidando la noche como un poderoso espectáculo de Mujeres Latinas de la Música.

“[‘No_se_ve.mp3’] es una gran fiesta, nos mezclamos muy bien, nuestros dos estilos musicales”, dijo Ludmilla en la alfombra roja. “Emilia con su estilo y yo traje un poquito de funk de Brasil, y fue una gran combinación. Estamos recibiendo muchos comentarios positivos sobre la canción y estoy muy contenta”.

Justo después de su actuación, Emilia se acercó a la compositora Elena Rose, que le entregó el premio Estrella en Ascenso.

“[Estoy] recibiendo este premio junto a mujeres que admiro y las cuales con sus letras marcaron mi vida. Es muy, pero muy especial”, dijo Emilia con la voz entrecortada. “Quisiera agradecer a todas las mujeres poderosas que son parte de mi vida y me ayudaron a convertirme en la persona que soy hoy. A mi mamá, quien me acompañó esta tarde. A las mujeres de mi equipo… Cada una de ellas me ha enseñado algo que me ha hecho crecer”.

Agregó: “Antes de irme, quisiera decirles a esas niñas que están viéndome desde sus casas con muchos sueños por cumplir que nunca paren de soñar y siempre crean en ustedes mismas. Gracias a Billboard y gracias Leila Cobo por este reconocimiento. Es realmente un sueño cumplido. Me siento muy feliz de poder representar mi país. ¡Aguanta Argentina, locos!”

El especial de dos horas Mujeres Latinas en la Música de Billboard, conducido por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, se llevó a cabo el sábado 6 de mayo en el Watsco Center en Miami y se transmitió al día siguiente (7 de mayo) por Telemundo.

El primer evento de su tipo, Mujeres Latinas en la Música celebra a artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música. Shakira recibió el primer premio Mujer del Año. Otras homenajeadas incluyeron a Ana Gabriel como Leyenda Viviente; Maria Becerra con el premio Visionaria; Evaluna con el premio Tradición y Futuro; y Goyo como Agente de Cambio.