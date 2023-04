Emilia asciende en los charts en EEUU y más allá

Emilia ha conquistado millones de fans con un pop-urbano entre travieso y sensual, una voz dulce reconocible y letras sinceras pero juguetonas. Desde que debutó como solista en 2019 tras darse a conocer con el grupo Rombai, ha tenido 18 canciones en la lista Billboard Argentina Hot 100 — la más reciente “En la intimidad” con Big One y Callejero Fino, que a principios de abril llevaba siete semanas en el No. 1.

En el Latin Pop Airplay de Billboard ha colocado dos canciones: “Bendición” con Alex Rose en el No. 13 y “No soy yo” con Darell en el No. 38. Y este año actuó en el Festival de Viña del Mar, donde recibió Gaviotas de Oro y de Plata.

Todo ese glamour empezó con una guitarra criolla.

María Emilia Mernes Rueda (su nombre completo) tenía unos 6 años cuando su abuelo — el único referente musical en su familia — le obsequió el instrumento para que empezara a tomar clases. “En verdad él es plomero, pero su hobby, su pasión de toda la vida, siempre ha sido tocar la guitarra”, dice la cantautora argentina con los ojos brillantes de orgullo.

Hija de padre panadero y madre cocinera, Emilia es originaria de Nogoyá, una ciudad agrícola de 45.000 habitantes en la provincia argentina de Entre Ríos, donde creció admirando a “mujeres megapoderosas” desde Rihanna y Beyoncé hasta Paulina Rubio y Thalia.

“Yo las miraba en la tele y no podía creer, ¿viste? Decía: ‘¡Ojalá algún día pueda verme como ellas!’ Porque siempre que yo las escuchaba me transmitían un mensaje de poder y de seguridad”, recuerda desde su casa en Buenos Aires.

Ese deseo la llevó a formar sus propias bandas a los 12 o 13 años: primero una de versiones de cumbia, luego una de rock nacional con la que daba conciertos por su ciudad y los alrededores.

Con los años, la música siguió siendo parte integral de su vida, pero por sus circunstancias pensaba que no podría ser más que un pasatiempo. “Yo decía: ‘No. Es imposible vivir de esto. Si no tengo los recursos económicos, no puedo viajar a Buenos Aires donde todo sucede”. En su lugar, se mudó a la ciudad de Rosario a estudiar Literatura.

Su vida dio un giro radical tan solo meses después, cuando empezó a subir a Instagram videos cantando covers con su guitarra que llegaron a los ojos de Rombai. El grupo uruguayo de cumbia-pop había adquirido popularidad en la región y buscaba una nueva vocalista. En cuestión de días, Emilia cantaba con ellos ante 12.000 espectadores.

Dos años más tarde decidió que era tiempo de dar el próximo paso y dejó la agrupación para seguir su carrera en solitario. Mientras que con Rombai solo interpretaba lo que sus compañeros componían, ahora escribiría por primera vez sus propias canciones. “Tenía mucha incertidumbre, siendo 100% honesta. No sabía qué clase de música quería hacer, no sabía para qué lado encarar, no sabía con quién trabajar”, afirma.

Así, se enrumbó por unos meses a Miami para poner manos a la obra y encontrar su voz como cantautora.

Unas de las primeras personas con las que compartió en el estudio fueron Camilo y Farina, con quienes escribió “Recalienta”. “Dije: ‘Esta creo que va a ser con la que yo arranque mi carrera’. Y fue hermoso”, agrega, también nombrando a Sebastián Yatra y a TINI como artistas que no dudaron en tenderle una mano.

Hoy Emilia sigue con Walter Kolm como mánager y está firmada a la disquera Sony Music Latin. Y se ha forjado un “grupito de autoría y composición” de confianza que incluye a Elena Rose, FMK y Duki, con quienes trabajó para su álbum debut de 2022, el muy personal tú crees en mí?

Para este año, viene con un segundo álbum “más conceptual” que incluirá su más reciente sencillo, “Jagger.mp3”, un tema dance funky y optimista salpicado de inglés.

En Argentina, sus padres y su abuelo “no pueden creer” el éxito que ha tenido. “Mi abuelo está muy shockeado. Hace poquito fue a un show — que no había tenido la oportunidad de verme nunca — y se lo dediqué esa noche. Fue muy emotivo”.

En cuanto a la guitarra que éste le regaló cuando era apenas una niña, Emilia aún la conserva en algún lugar de su ciudad natal: “No sé si se la dejé a él para que la tenga o está en mi casa con mis papás”, admite. “¡Pero la tengo en Nogoyá!”

— Parte de una serie de historias de portada sobre la primera edición de Mujeres Latinas en la Música de Billboard. Para asistir y comprar boletos para la gala del 6 de mayo, visita este link.