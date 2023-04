‘Ella baila sola’ de Eslabón Armado y Peso Pluma es un éxito viral: Letra y video

Eslabón Armado y Peso Pluma andan en una buena racha con su primera colaboración, “Ella baila sola”.

La canción alcanzó el No. 1 en la lista Hot Latin Songs de Billboard (con fecha del 15 de abril), justo después de que debutara en el primer lugar de Latin Streaming Songs. Además, logró hitos profesionales para ambos artitas en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer tema regional mexicano en alcanzar el Top 10 de esa lista.

Escrita por el vocalista de Eslabón, Pedro Tovar, “Ella baila sola” presenta a dos amigos hablando de una chica que les gusta en una fiesta.

Explorar See latest videos, charts and news Eslabon Armado Peso Pluma See latest videos, charts and news

“¡No esperábamos que la canción hiciera tanto ruido!”, dijo Tovar previamente a Billboard. “De veras me gustó cuando la escribí, pero realmente no esperaba que fuera un gran éxito. Puse un adelanto en mis historias de Instagram y dos días después se volvió viral en TikTok, y fue entonces cuando supe que la canción iba a alcanzar cifras grandes”.

A continuación, mira el video de “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma y lee la letra completa de la canción:

Compa, ¿qué le parece esa morra?

La que anda bailando sola me gusta pa’ mí

Bella, ella sabe que está buena

Que todos andan mirándola cómo baila

Me acerco y le tiro todo un verbo

Tomamos tragos sin peros, solo tentación

Le dije

“Voy a conquistar tu familia

Que en unos días vas a ser mía”

Me dijo

Que estoy muy loco, pero le gusta

Que ningún vato como yo actúa

Y ahí te va, mija

Y pura doble P, viejo

Así nomás, compa Pedro

Puro Eslabón Armado

Pa’ las plebitas

¡Cha-chau!

No soy un vato que tiene varo

Pero hablando del corazón te cumplo todo

Me agarró pegadito de su mano

Mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo

Su cuerpo

Juro por Dios que era tan perfecto

Su cinturita como modelo

Sus ojos

Desde el principio me enamoraron

A ella le gusta y a mí me gusta