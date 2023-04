Eladio Carrión habla del primer Sauce Boyz Fest con Wiz Khalifa, Bizarrap, Duki y más

El primer Sauce Boyz Fest llegará el próximo mes pisando fuerte. Concebido por el astro del trap Eladio Carrión, el evento, que promete ser histórico, acogerá a algunos de los artistas más alucinantes de la música urbana y el rap.

Entre los cabezas de cartel figuran los gigantes argentinos Bizarrap y Duki, el rapero Wiz Khalifa, la cantante dominicana de dembow Tokischa y estrellas emergentes como Young Miko, Dei V y Yovngchimi, con una asistencia total prevista de 45.000 personas. Las entradas se agotaron semanas antes de que se anunciara la programación.

“Queremos que los asistentes pasen la mejor experiencia de su vida. Musicalmente va a ser una locura. Me moría por anunciar el cartel”, dice Carrión a Billboard Español. Este festival puertorriqueño, que tendrá lugar los días 18 y 20 de mayo en Mayagüez y San Juan, es el primero de su género y se celebrará en una cervecera en Puerto Rico el primer día y en el Estadio Sixto Escobar en la playa el segundo. Al mismo tiempo, Carrión lanzará su propia línea de cerveza, La H.

Billboard Español viajó a Puerto Rico para conversar con el “tremendo cabrón” (referencia a su más reciente álbum, 3MEN2 KBRN) para discutir todo acerca de su último esfuerzo festivalero.

Este es tu primer Sauce Boyz Fest. ¿Cuál es el origen?

Mi equipo y yo intentamos ofrecer a los fans un espectáculo mejor que el anterior, que tuvo lugar en El Choliseo (Coliseo de Puerto Rico) [el año pasado]. Fueron tres días buenísimos, así que teníamos que hacer algo muy especial. Empezó como algo más pequeño y fuimos construyendo y moldeando hasta que se formó este gran monstruo gigantesco. Así que es increíble que vaya a ser algo loco.

Las entradas para el festival se agotaron antes de que se anunciara el cartel. ¿Te sorprendió?

En cierto modo no, porque conozco a mis fans, ellos me conocen a mí, y saben que nunca les voy a dar algo mediocre. Lo que no saben es lo duro que va a estar. Saben que va a ser especial, pero no creo que sepan que va a ser tan especial. We went all out.

Háblame de la logística, dónde tendrá lugar, etc.

Lo dividimos en dos eventos. Tenemos el 18, que será en Mayagüez. Por lo general, los artistas nunca hacen cosas en la zona oeste porque no hay grandes locales. Pero vamos a usar la cervecera donde hacen las cervezas en Puerto Rico. Hacen Medalla, hacen nuestra cerveza La H que acabamos de sacar. Vamos a sacar [mi] cerveza [entonces]. El día 20 tenemos el evento más grande, con un escenario más grande. Es en el Sixto Escobar, un lugar [al aire libre]. Hay una playa y es enorme.

Hablemos del cartel…

En cuanto a la alineación, tenemos muchos talentos locales. Tenemos a todos los chicos que están haciendo ruido. Tenemos a Dei V, Yovngchimi, Young Miko… gente que está haciendo cosas duras de la escena más joven de Puerto Rico. Solo por nombrar algunos. En cuanto a cabezas de cartel, tenemos a Bizarrap, Tokischa, Duki y tenemos a Wiz Khalifa. Será la primera vez de Biza en Puerto Rico, y si no me equivoco, también para Duki.

Wiz, ese es el OG. Es personalmente una victoria para mí porque me muero por ver su show. No sé cómo voy a hacerlo, pero voy a intentar ver su espectáculo antes de estar en el mío. Estoy emocionado por eso. Sé que aquí también les va a encantar. Creo que es la primera vez que Wiz actúa en directo en Puerto Rico. Queríamos traer esa experiencia cultural, no solo para que fuera talento puertorriqueño, sino para que [artistas no puertorriqueños] vieran [la isla] por primera vez con gente que quiere verlos.

Bizarrap ahora está en el mejor momento de su carrera. También va a ser la primera vez que interpretemos nuestra “BZRP Music Session” en directo. Aún no se ha hecho.

Has mencionado que también vas a lanzar una cerveza al mismo tiempo.

Lo lanzamos de forma discreta en la isla. Lo distribuyen por todos los sitios [de Puerto Rico]. Esta semana, la gente ha empezado a comprarla. Pero el lanzamiento oficial, el primer anuncio de mi cerveza, va a ser hacia el festival.

¿Qué hará de Sauce Boyz Fest una experiencia única en comparación con otros festivales del circuito musical latino?

La experiencia. Tenemos un cartel de locura, 25 artistas confirmados, más mi actuación al final. Aparte de la música, nos centramos en la experiencia, como cuando los asistentes esperan a su artista favorito o cuando llegan a la sección de merch (mercancía), queremos que vivan la mejor experiencia de su vida. Musicalmente va a ser una locura. Me moría por anunciar el cartel.