Ednita Nazario celebra el Día de la Madre con récord de 21 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico

En 2005, Ednita Nazario cantó por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Más allá de vender sobre 15.000 entradas, el momento fue memorable porque el Coliseo había abierto sus puertas solo el año pasado, y Nazario — quizás la cantante más querida de Puerto Rico — había sido instrumental en abogar por su construcción. Esa noche, se convirtió en la primera mujer en presentarse en el recinto.

Explorar Explorar Ednita Nazario See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Hoy, casi 20 años después, Nazario tiene el récord como la mujer con más shows en el famoso Coliseo. Después de sus conciertos de este sábado 13 y domingo 14 de mayo, llamados “La Reina”, también se convertirá en la artista con más noches vendidas en el apodado “Choli” después de Wisin y Yandel.

Hablamos con Nazario de lo que significa regresar al Coliseo y de lo que le ha sucedido ahí a lo largo de sus 21 funciones.

¿Cómo te sientes?

Estoy casi sin palabras, emocionadísima y no lo puedo creer. ¿Quién va a pensar que 20 funciones, o 21 son posibles? Es como si fuera la primera vez. Es una de las cosas que más me ha llamado la atención de mi trabajo. Entre más lo hago, el elemento de los nervios, la adrenalina, el corazón acelerado, el mariposeo en el estómago, es una constante.

¿Cuál es la canción que más te piden?

La canción que no puede faltar, que aunque esté cantando tres horas, me la van a pedir, es “Quiero que me hagas el amor”. Es una canción icónica de mi repertorio que jamás voy a poder sacar de mi rundown. Lo intenté una vez y me arrepentí. Es la canción que la gente espera sí o sí.

¿La canción que más disfrutas cantar?

Esa. Definitivamente. Es como una válvula de escape. Es una licencia de expresión libre, de pasión, emoción, que yo también me voy en mi propio viaje. Me fascina, me arrastro, me entrego, me voy. Y es un momento tan bello que yo también veo las caras de la gente y ellos se van en su propio viaje también.

Leí que los chefs siempre colocan en sus menús platos que nadie espera, pero que son sus preferidos: su langosta en un restaurante de carne, por decirlo así. ¿Cuál canción tuya es así?

Yo siempre hago eso, y lo hago hasta en los discos. También en los shows hago lo mismo. Tengo varias canciones que son la catarsis para mí. Obviamente la inmensidad del show es para servir, es para darle al público. Pero en este show hay un par de “langostas” que son divertidísimas y que tienen que ver con eso. Te puedo decir que hay un momento que es un mensaje importante, y que es importante que ese mensaje se lleve. Y hay otra que es divertidísima que se llama “Cansada de estar cansada”. Es un rocanrol que escribí hace varios años y en este momento sigue siendo importante.

Háblame de tu primer Coliseo.

Fue el concierto Apasionada en el 2005, y estaba con los nervios de punta porque era la primera vez que me presentaba en ese lugar. El Coliseo es bien personal para mí porque yo fui parte del grupo de personas que abogó por su construcción. En Puerto Rico no había un venue de esas características. Entonces estuve abogando con un grupo de empresarios y personas para que este lugar se construyera. Indudablemente fue un momento histórico para mí, como mujer, como artista puertorriqueña, como local, llenar el espacio en tres funciones. Son cosas que a mí no me pasan desapercibidas.

Concierto de Ednita Nazario “Apasionada” En El Coliseo De Puerto Rico . Tania Dumas

¿Momentos memorables?

Cuando la cama bajó del techo durante “Quiero que me hagas el amor”. Ese es un momento icónico. Hay una exhibición de memorabilia de este concierto y está la cama. Otro momento fue cuando Ricky Martin vino de invitado sorpresa. O la primera vez que presenté artistas urbanos que no se utilizaban en ese momento y traje a Héctor El Father y a Ivy Queen en un dueto que rompimos con todo. También, la vez que vino Luis Angel, el padre de mi hija, a cantar conmigo y Carolina, mi hija, también salió. Cantamos algunas de las canciones icónicas que él me escribió. Esos son momentos inolvidables.

¿Peor momento?

[Hubo un concierto] donde yo volaba sobre el público en un columpio y por alguna razón el columpio agarró fuerzas y empezó a dar vueltas. Y a todas estas estoy cantando en vivo. Se enredaron las cuerdas de arriba y se hizo una trenza. Entonces yo estaba dando vueltas como una desquiciada encima de las cabezas de la gente. Además que no estaba amarrada. Creo que la misma adrenalina me ayudó y seguí cantando, pero fue uno de los sustos más épicos de mi vida.

Después de tantos shows, ¿Qué será diferente esta vez?

Este fin de semana lo que hemos querido hacer es un recorrido de los momentos icónicos de esas 19 funciones previas. Y hemos escogido canciones puntuales de cada uno de esos conciertos. Obviamente voy a incluir cosas nuevas. El concepto de “La Reina” es porque la vez anterior me denominaron “La Reina del Choli”. Pero le he querido dar una vuelta un poco a eso porque creo que el reinado se lleva por dentro. Todos los seres humanos somos monarcas de nuestro propio castillo y el castillo es lo que llevas por dentro: tu mente, tu espíritu. Y todos mandamos en nuestras propias vidas y reinamos por nuestras vidas mientras estamos aquí. Entonces va a ser como una reunión de monarcas donde los reyes y la reinas somos todos. Preparamos una pasarela central de donde me puedo adentrar en el corazón del “Choliseo” que para mí es el corazón de la gente para poder verlos de cerca. Y las canciones obviamente son canciones que sé que han calado profundo en el corazón de la gente y unas cuantas sorpresas. Vamos a tener varios momentos especiales.

¿Cómo vas a celebrar?

Después del primero salgo a dormir. Después del segundo, tenemos un after-party con todo el equipo, y viene mi hija. Y le dije a los muchachos que traigan a sus mamás porque estamos todos trabajando el Día de las Madres. Me di a la tarea que todas las madres estén ahí. Va a ser una noche bien especial.