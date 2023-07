Edgardo Nuñez y Los Dareyes de la Sierra debutan en el Hot 100 junto a Peso Pluma con ‘VVS’

Edgardo Nuñez y Los Dareyes de la Sierra son oficialmente hitmakers del Billboard Hot 100, gracias a su nueva colaboración con Peso Pluma, “VVS”.

La canción, lanzada el 22 de junio a través de Double P Records en el nuevo álbum de Peso Pluma, Génesis, debuta en el No. 54 de la lista Hot 100 con fecha de 8 de julio, con 8,7 millones de streams en Estados Unidos obtenidos en la semana de seguimiento del 23 al 29 de junio, según Luminate.

Comienza en el No. 10 de Hot Latin Songs, donde es el primer top 10 de Núñez, así como en el No. 69 de Billboard Global 200 y en el No. 186 del chart Billboard Global Excl. U.S.

Relacionadas Peso Pluma rompe récord de Bad Bunny en Hot Latin Songs con 25 títulos simultáneos

Explorar Explorar Peso Pluma See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Núñez, que reside en Phoenix tras crecer en Sinaloa (México), apareció por primera vez en las listas de Billboard en agosto de 2022 con su colaboración con Fuerza Regida “Billete grande”. El tema alcanzó el No. 16 en Hot Latin Songs. En noviembre, consiguió su segunda entrada en las listas con “Loco enamorado”, con Junior H (No. 30 en Hot Latin Songs).

Nuñez ha lanzado ocho álbumes en solitario, que datan de 2018. El más reciente, No Ando Solo, lo publicó en abril a través de Genesis Records.

Los Dareyes de la Sierra, un grupo norteño de Navojoa, Sonora, México, han estado en las listas de Billboard desde 2005. El grupo apareció por primera vez ese noviembre con “El jabalí”, que alcanzó el No. 21 en el Regional Mexican Airplay.

La segunda canción del grupo, “Hasta el día de hoy”, permaneció 11 semanas en el No. 1 del Regional Mexican Airplay en 2008. También alcanzó el No. 3 en Hot Latin Songs, convirtiéndose en la primera canción del grupo en esa lista. La banda ha colocado 11 canciones en la lista Regional Mexican Airplay, dos de las cuales han alcanzado el top 10: “Sufre” (No. 3, 2009) y “Enséñame a olvidar” (No. 5, 2011).

En Hot Latin Songs, Los Dareyes de la Sierra han aparecido ocho veces. Antes de “VVS”, el grupo figuró por última vez en la lista con “Malas rachas (En vivo)” con Tony Aguirre y Luis R Conríquez (No. 37, febrero). Previamente, había debutado por última vez en Hot Latin Songs en 2011 con “Enséñame a olvidar” (No. 11).

Además, Los Dareyes de la Sierra han logrado cinco entradas en la lista Regional Mexican Albums, incluyendo tres top 10: Con Banda (No. 3, 2008), Una Copa Más (No. 3, 2009) y Me Gusta Lo Bueno (No. 5, 2010). Siete de los álbumes del grupo han entrado al chart Top Latin Albums.

El grupo está conformado por José Darey Castro, Miguel Enrique Razcón y Juan Vázquez.