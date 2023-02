Edén Muñoz se prepara para dar ‘Consejos Gratis’ en EEUU y lanzar álbum de duetos: Entrevista

Edén Muñoz, unos de los cantantes, compositores y productores más prolíficos en la actualidad en el género regional mexicano, se embarcará este año en su primera gira como solista por Estados Unidos mientras prepara un álbum de duetos con colaboradores tan variados como Pepe Aguilar, el rapero MC Davo y la cantante urbana Michelle Maciel.

Producida por Live Nation, la gira Consejos Gratis — que lleva el nombre de su primer álbum en solitario tras su salida de Calibre 50 hace poco más de un año — comenzará el 25 de agosto en Nueva York, en el Kings Theatre en Brooklyn, e hará 15 paradas en mercados clave como Washington, Atlanta y Houston, antes de finalizar el 11 de noviembre en The Pavilion at Toyota Music Factory en Irving, Texas. Los boletos salen a la venta el jueves (2 de marzo).

“Estoy muy motivado con esta gira”, dice Muñoz a Billboard Español en entrevista exclusiva. “Ahora sí voy a ir a cantarle a la plebada de Estados Unidos, de lleno y con todo”.

En cuanto al álbum, del que no proporcionó detalles, se limitó a decir que planea lanzarlo en algún momento este año.

Nacido en Sinaloa, la cuna de la banda y el norteño banda, Muñoz, de 32 años, ha escrito y producido canciones para estrellas como Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Banda MS, Maluma, Grupo Firme, Julión Álvarez y Yuridia, entre muchos otros. Y ha sido distinguido como compositor del año por SESAC Latina en dos ocasiones.

El cantautor de éxitos como “A la antigüita”, “La casita”, y “Chale” — el primer sencillo de su primer primer álbum en solitario, cuyo video suma más de 300 millones de reproducciones en YouTube — habla de los trabajos que lo mantendrán ocupado los próximos meses y con los que continúa a paso firme con su multifacética carrera.

Quienes trabajan contigo, suelen repetir la experiencia. Escribiste y produjiste canciones para el álbum del año pasado de Pepe Aguilar A La Medida. ¿Tienen nuevos planes juntos?

Pues con Pepe hicimos una mancuerna chida y ahora me ha estado buscando para un par de proyectos. Yo creo que el principal, el más importante, es el mío. Ya elegimos la rola [para mi disco de duetos].

Oí que Emmanuel también te ha buscado para que le compongas canciones para un próximo disco de música regional mexicana. Cuéntanos de ese acercamiento.

Así es, es un hombre muy talentoso y lo voy a decir con todo respeto: No es un artista de mi generación, yo conocía su música por encima, pero ya cuando supe que escribe y produce me pareció súper interesante.

No todos los días se escucha sobre un ícono pop con la trayectoria de Emmanuel queriendo adentrarse en el regional mexicano. ¿Consideras que es por el momento que vive el género?

Yo creo que como exponentes de música latina se debe hacer. Voy a hablar por mí, porque nunca me imaginé haciendo música urbana y lo hice con [Michelle] Maciel, con MC Davo. Me abrí a otros mercados y creo que fue parte del proceso para entender que se puede virar el barco cuando queramos.

El último álbum que produjiste de Yuridia, Pa’ Luego Es Tarde, consiguió un logro importante en los charts de Billboard . ¿Habrá Vol. 2?

Sí. Vamos a trabajar de la misma manera que el primero, yo soy el productor de todo el disco. No escribo todos los temas porque sinceramente hay que ser críticos y objetivos; yo no soy Marco Antonio (Solís) ni Joan (Sebastian) como para hacer todo, hay que darle oportunidad a los demás.

Ahora que mencionas a Marco Antonio Solís, ¿quieres ser tan grande como él?

Cien por ciento, y se lo dije hace unos meses en la noche [en que fue homenajeado como] Persona del Año [de la Academia Latina de la Grabación] en la que participé, y me llenó mucho el alma que sepa de mí, que sepa quién soy y que sepa que hay alguien que lo adoptó como sensei. Pero uno debe saber sus limitantes.

Para mí es un referente tan importante que cuando estoy escribiendo y no encuentro un hilo por dónde empezar, voy a escuchar su música y sale la inspiración. Joan también, y se nota en mis canciones. Últimamente también he estado explorando mucho a Juan Gabriel.

Hay muchos artistas esperando turno para poder trabajar contigo. ¿Te falta tiempo para trabajar con ellos?

Sí es falta de tiempo, pero sobre todo que no quiero llegar al punto de hacer por hacer. Si hice una transición de hacer siempre lo mismo en el grupo donde estaba, no quiero caer en lo mismo. Además conectar con la gente es muy importante, hay grandes voces y talentos pero debe haber conexión.

¿Será posible ver alguna colaboración tuya con Carin León, siendo ambos de los exponentes más importantes del género actualmente?

No se había dado por las agendas, pero hace unas semanas coincidimos para grabar un tema los dos con Carlos Rivera. Yo no lo conocía personalmente, la verdad tenía miedo de que no conectáramos por ser tan iguales, hasta en el parecido. Platicamos y hubo una química tan fuerte que estamos pensando en hacer un álbum en colaboración.

Ser alguien tan importante en la música hoy, ¿te ha hecho perder el piso?

Yo creo que no, pero a veces desde acá uno no se da cuenta. Yo creo que estoy viviendo etapas y cerrando ciclos. El hecho de que estés en una etapa en la cual la gente no quiere que estés o no espera que estés de repente confunde y dicen que ya andamos en otro rollo. Estoy en una etapa en la que lo social, las cámaras y las redes ya no me llaman la atención. No soy TikToker.

Pero tenías acostumbrados a tus fans a verte en redes sociales…

No es lo mismo hacer un TikTok porque me nace, que sea por consecuencia y no por obligación, es a lo que me refiero. Por eso decidí eliminar todas mis fotos y, lejos de que sea una campaña publicitaria, es un detox. Todo ese tiempo mejor lo dedico a hacer música. Viene una gira muy importante por Estados Unidos con Live Nation. Estoy muy motivado con esta gira. Ahora sí voy a ir a cantarle a la plebada de Estados Unidos, de lleno y con todo.

CONSEJOS GRATIS TOUR 2023

Agosto 25 – Brooklyn, NY – Kings Theatre

Agosto 26 – Washington, DC – Warner Theatre

Septiembre 1 – San José , CA – San José Civic Center

Septiembre 2 – San Diego, CA – Coast Credit Union Open Air Theatre

Septiembre 8 – Indianápolis, IN – Murat Theatre

Septiembre 9 – Atlanta, GA – Coca Cola Roxy

Septiembre 16 – Funner, CA – Harrah’s Resort

Septiembre 22 – San Antonio, TX – Majestic Theatre

Septiembre 23 – Houston, TX – Music Hall

Octubre 13 – Reno, NV – Silver Legacy Grande Exposition Hall

Octubre 27 – Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre

Noviembre 3 – Minneapolis, MN – The Filmore Minneapolis

Noviembre 11 – Irving, TX – The Pavillion at Toyota Music Factory