15 años después, Duelo es No. 1 del Regional Mexican Airplay con ‘24 Siete’: ‘Nos tomó por sorpresa’

Duelo regresa al No. 1 por primera vez en una década y media en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard (a la fecha del 29 de octubre) con su más reciente sencillo, “24 Siete”. La canción le dio al grupo norteño su primer ascenso a la cumbre desde 2007. También representa un nuevo logro para el sello del grupo, La Bonita Music, al ganar su primer liderazgo entre una colección de 16 entradas.

Relacionadas Dolly Parton dice que no hará más giras

Explorar Explorar Duelo See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Todo lo que hemos estado cosechando, haciendo… Mucho trabajo, giras en México y Estados Unidos, y la verdad [este No. 1] nos tomó por sorpresa”, dijo a Billboard Oscar Iván Treviño, uno de los miembros fundadores del grupo.

“24 Siete” fue lanzada el 11 de agosto a través de La Bonita Music. Asciende a la cumbre en su novena semana tras un incremento de 19% en las impresiones de audiencia, a 5,8 millones, obtenidas en Estados Unidos la semana que finalizó el 23 de octubre, según Luminate.

Con su ascenso, “24 Siete” se convierte en el cuarto No. 1 de Duelo, remontándose al imperio de “Te compro” durante una semana en 2006. El grupo surgido en Monterrey también se hizo con dos primeros puestos por una semana en 2007, con “Un idiota como yo” y “Olvídame tú”.

En cuanto a “24 Siete”, agrega Treviño, “hicimos la canción con toda la intención del mundo. Este nuevo álbum de No digas no y la canción ’24 Siete’, pues le hemos echado muchas ganas. Lo más importante es la pasión, la pasión por la música, hacer lo que uno ama, lo que uno necesita sacar de su corazón y, bueno, pues ahí está el resultado”.

“24 Siete” es el segundo sencillo de No digas no, que aún no ha ingresado a las listas.

Además, con el nuevo primer lugar, La Bonita Music consigue su primer No. 1 en la historia de 28 años de la lista Regional Mexican Airplay. Previamente alcanzó el No. 3 como máximo, también con una canción de Duelo, “Puño de diamantes”, en julio de 2013.

Por otra parte, “24 Siete” ingresa a la parte superior de la lista Latin Airplay de todos los géneros con un salto de 15-9. El ascenso le da al grupo su primer Top 10 en casi una década, desde que “Puño de diamantes” alcanzó el No. 8 en su 13a semana, en 2013.