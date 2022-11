Drake y 21 Savage lanzan mixtape ‘HER LOSS’: Escúchalo aquí

Después del lanzamiento sin uso medios más creativo del año — una portada de Vogue y un NPR Tiny Desk incluidos — Drake y 21 Savage finalmente lanzaron su álbum conjunto HER LOSS el viernes (4 de noviembre).

El set de 16 canciones estaba originalmente programado para el 28 de octubre, pero según Drizzy se pospuso debido a que su productor e ingeniero de confianza, Noah “40” Shebib, contrajo COVID poco antes de la fecha del lanzamiento. “Nuestro hermano [Shebib] contrajo COVID precisamente mientras mezclaba y masterizaba el crack”, escribió el rapero de Toronto en una publicación de Instagram. HER LOSS constituye el segundo proyecto de colaboración de Drizzy, después de su mixtape de culto de 2015 What a Time to Be Alive junto con el poderoso Future, de Atlanta.

Con un poco más de experiencia en ese campo, HER LOSS representa el cuarto proyecto colaborativo para 21 Savage. Ya había lanzado otros tres con Metro Boomin, uno de los cuales contó con el rapero Offset de Migos.

Teniendo en cuenta la innegable sinergia de Drake y 21 Savage, los fans reciben HER LOSS con los brazos abiertos y renovado entusiasmo después que el dúo lanzara en junio “Jimmy Cooks”, la única canción de rap en el álbum house de Drake, Honestly, Nevermind. “Jimmy Cooks” debutó en el No. 1 de la lista Hot 100 y fue un presagio de la más reciente oferta de los colaboradores.

Antes del álbum, Drake y 21 Savage no hablaron demasiado, sino que dejaron que su estrategia de marketing hablara por ellos. Tras anunciar el proyecto el 22 de octubre, publicaron una serie de posts que incluyeron una falsa portada en Vogue, una entrevista ficticia con Howard Stern sobre pornografía, amor y citas, y su propia simulación de Tiny Desk.

Sobre el tema de sentar raíces, Drake dijo a Stern: “Estoy seguro de que podría. Creo que eventualmente, una vez que todo haya pasado, esa adicción al trabajo, al éxito y al progreso, creo que todos vamos a necesitar algo real. Ojalá no sea demasiado tarde”.

¿Y qué es real cuando se es Drake? Combinar lo mejor de cuatro o cinco mujeres, algo que parece ser lo que mantiene al rapero-amante atrapado en las garras de las citas en serie.

Previamente, Drake y 21 Savage unieron fuerzas en “Knife Talk”, del álbum de Drizzy Certified Lover Boy; en “Mr. Right Now”, del álbum colaborativo Savage Mode II de 21 Savage con Metro Boomin en 2020; en el lanzamiento de Drake “Sneakin’” en 2016, y más.

