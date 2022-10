Dolly Parton dice que no hará más giras

A sus 76 años, Dolly Parton es aparentemente infatigable, con un flujo constante de álbumes, libros, películas y proyectos de televisión, además de presentar los Premios ACM a principios de este año. El 5 de noviembre, será incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll, junto con Duran Duran, Eminem, Carly Simon y otros.

Pero según una nueva entrevista que Parton concedió a Pollstar, hay algo que no volverá a hacer: toda una gira.

“No creo que vuelva a hacer una gira, pero sé que actuaré en shows especiales aquí y allá, de vez en cuando. Tal vez haga un fin de semana largo de conciertos, o solo unas pocas presentaciones en un festival. Pero ya no tengo intenciones de hacer una gira en toda regla”, dijo Parton al medio. (Billboard ha confirmado la noticia de manera independiente).

La gira más reciente de Parton fue Pure & Simple Tour de 2016, que incluyó 60 presentaciones en Estados Unidos y Canadá.

“Lo he hecho toda mi vida, y requiere mucho tiempo y energía”, agregó la leyenda de la música country. “Me gusta quedarme un poco más cerca de casa con mi esposo [Carl Dean]. Estamos envejeciendo ahora, y no quiero pasar fuera cuatro o cinco semanas seguidas. Algo podría pasar. No me sentiría bien con eso, irme y que alguien me necesite. O me sentiría mal si tuviera que dejar una gira porque alguien se ha enfermado en casa y me necesita, y quedar mal con los fans”.

Parton dijo a Billboard el año pasado que planeaba trabajar en un álbum de rock, luego de que se supiera que estaba nominada para el Salón de la Fama del Rock & Roll.

En su nueva entrevista con Pollstar, dijo que está trabajando en ese álbum y que planea volver a grabar “Stairway to Heaven”, el clásico de Led Zeppelin del que Parton hizo un arreglo inspirado en el bluegrass para su álbum de 2002 Halos & Horns, parte de su trilogía de discos de ese género.

“Pero voy a rehacerlo como se debe”, dijo a Pollstar. “La otra vez lo hice al estilo bluegrass; pero cuando haga el álbum de rock, lo que haré en realidad es regrabarlo, y lo haré más fiel al disco regular. Estoy tratando de ver si Robert Plant puede cantar en él. Tal vez Jimmy Page pueda hacer la parte inicial. Tengo muchas ganas de traer a algunos de los grandes clásicos, mujeres y hombres, para que canten en algunos de los temas. No estoy lo suficientemente avanzada como para hablar de quiénes y de qué, pero voy a hacer un álbum”.

Sí señaló que tiene la intención de pedir a artistas que incluyen a Ed Sheeran, Miley Cyrus, Heart y la estrella country Chris Stapleton que participen en su álbum de rock.

“Chris Stapleton es uno de mis favoritos”, dijo Parton. “Siempre he querido hacer algo con él. A pesar de que no se considera de rock and roll, él es como yo: lo aceptan en todas partes. Estoy pensando que cuando haga mi álbum, de la gente del campo del country, quizás le pida a él que se sume”.