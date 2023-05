Lee el inspirador discurso completo de Shakira, la Mujer del Año de Billboard

En su primera aparición pública desde que se mudó a Miami el mes pasado, Shakira pronunció un emotivo discurso al aceptar el primer premio Mujer del Año de Billboard en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música, agradeciendo a su madre, a sus amigas y a las mujeres en general.

Ante una multitud que no paró de clamar por la estrella colombiana en el Watsco Center de Miami, Shakira — ataviada en un vestido negro corto y ajustado — fue tan sincera en sus palabras como lo ha sido en sus canciones recientes.

“Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, dijo a los más de 2.000 asistentes a la gala del 6 de mayo (que se transmitió el domingo por Telemundo y Peacock), en una clara alusión a su reciente y pública ruptura del astro del fútbol Gerard Piqué. “Pero las lecciones mas importantes las aprendí de otras mujeres, y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté. Porque solo una mujer puede amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso solo lo puede hacer una mujer”.

Pero se trataba de celebrar a la superestrella mundial en Mujeres Latinas en la la música de Billboard. La estrella colombiana alcanzó nuevas alturas con el mayor debut en español de 2022 (“Monotonía” con Ozuna) y rompió 14 récords mundiales de Guinness con “Shakira: BZRP Music Sessions #53” con Bizarrap, que debutó en el No. 9 del Billboard Hot 100 y la convirtió en la primera mujer en llegar al top 10 de la lista con una canción en español.

Su compatriota Maluma destacó esos récords cuando salió a presentar a Shakira, a quien se refirió como una amiga.

“Soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias, y este año supo convertir la adversidad en arte, las emociones y dolor en música, y rompió la historia con sus letras, creando un éxito que hoy es el himno femenino universal: ¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan!”, dijo Maluma en medio de un estruendoso aplauso.

La ovación de pie, sin embargo, era para la Mujer del Año. Lee el discurso de aceptación de Shakira completo abajo.

Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Y lo que significa.

Un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensábamos,

más valientes de lo que creíamos, más independientes de lo que nos enseñaron a ser.

Porque ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma?

A mí me pasó, más de una vez.

Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en el que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse y aceptarse como es.

Cuando la búsqueda del otro se remplaza por la búsqueda de uno mismo. Cuando el deseo de ser perfecta se remplaza por el deseo de ser autentica, y ya no importa tanto que alguien te sea fiel, como seguir siéndose fiel a una misma.

Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones mas importantes las aprendí de otras mujeres, y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté. Porque solo una mujer puede amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso solo lo puede hacer una mujer.

Y hay una en especial que me ha inspirado más que nadie, mi madre Nidya Ripoll. Mami, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie con tu amor sin límites y tu resiliencia. Para mí, mami, tú has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para ti y va también para mis amigas que me han sostenido y me sostienen cuando flaquean mis piernas. Y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas. Claudia, amiga mía, tú eres una de ellas.

Recibo con mucho cariño este honor que me hacen pero para mí, más que celebrar la mujer del año, deberíamos celebrar que este ha sido el año de la mujer. Un año en que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, dicho cosas que no se podían decir. Y aunque alguno se haya quejado, ya no hay marcha atrás, porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso somos más libres y más plenas.

Gracias por este reconocimiento y lo comparto con todas esas mujeres increíbles a las que yo llamo “hermanas” que tanto me han enseñado porque conocen su vulnerabilidad, pero también su fuerza.