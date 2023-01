A un año de la muerte de Diego Verdaguer, su familia lanza nueva versión de “Ven, ven”

Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del cantautor argentino-mexicano Diego Verdaguer, una nueva versión de su éxito de los 70 “Ven, ven” — que cobra nueva vida en versión de cumbia mexicana — se estrena el viernes (27 de enero) en plataformas digitales.

Explorar See latest videos, charts and news Amanda Miguel Diego Verdaguer See latest videos, charts and news

Se trata de una de las últimas grabaciones que hizo Verdaguer como parte de un espectáculo en la explanada del Museo Regional de Cholula, en el céntrico estado mexicano de Puebla, en noviembre de 2021, según la oficina de prensa de la Familia Verdaguer-Miguel en México.

“Ven, ven (que se va la vida)” es una balada original de 1976. Pero para su versión 2021, el tema fue adaptado a ritmo de cumbia con unos toques “sonideros” al inicio de la canción, muy al estilo de los DJs callejeros en México que fusionan cumbia con música electrónica. En el video, se ve a Verdaguer bailar alegremente, rodeado de un grupo de músicos tocando frente al santuario de la Virgen de los Remedios, en Cholula, Puebla.

Con este lanzamiento, su eterna compañera artística y de vida, la también argentina-mexicana Amanda Miguel, y su hija Ana Victoria, rinden un sentido homenaje a quien fuera el gran amor y motor de sus vidas.

“Lo extraño una barbaridad; mi corazón está partido en dos y no se puede coser, la ausencia no se llena con nada, es muy duro no tenerlo para abrazarlo y besarlo, pasa el tiempo pero el dolor no aminora, solo se acepta irremediablemente”, expresa Amanda Miguel en un comunicado.

De acuerdo con su oficina de prensa, Amanda Miguel y Ana Victoria realizarán el viernes una ceremonia privada en su casa en Los Ángeles, “orando y apreciando la naturaleza que tanto inspiraba y amaba Diego”.

Serán momentos íntimos únicamente para la familia más cercana, incluido el hermano del fallecido astro argentino, Víctor Raúl, acompañado de su esposa e hijos. “Todos juntos honrando a quien los unió y construyó entre ellos lazos inquebrantables”, precisa el comunicado.

Su oficina de prensa en México dijo a Billboard Español que la Familia Verdaguer-Miguel ha declinado hacer entrevistas por ser estos momentos sensibles.

“Mi nieto e hija son el pan de cada día, el sol que me acaricia y el cielo que me cubre. También he sentido el abrazo de la gente, sus cartas llenas de palabras hermosas han sido un bálsamo, es muy lindo leer sus mensajes acompañándome en todos los momentos, desde los que sinceramente lamentaban la partida de mi esposo, hasta los de felicitación al recibir en noviembre pasado el Grammy a la Excelencia Musical”, dice la compositora e intérprete con más de 40 años de trayectoria.

“Sé que éste fue un reconocimiento porque toda mi vida la he dedicado a la música, pero mi esposo también lo merecía, por eso lo recibí por ambos”, añade, recalcando lo que dijo a Billboard Español días antes de recibir el reconocimiento.

Esta semana también se anunció el concierto que madre e hija ofrecerán el próximo 16 de marzo en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, parte de su Siempre Te Amaré Tour 2023, para revivir aquellos éxitos que Verdaguer inmortalizó junto a su esposa.

Diego Verdaguer nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951 y debutó como solista a los 17 años con el sencillo “Lejos del amor”.

Residía en México desde 1980, e incluso se nacionalizó mexicano. A este país le dedicó su álbum Mexicano Hasta Las Pampas (2009), que le mereció dos nominaciones a los Latin Grammy. Años más tarde lanzó Mexicano Hasta Las Pampas 2, así como dos volúmenes del disco en vivo Mexicanísimos.

En las listas de Billboard, Verdaguer debutó en 1986 con su séptimo álbum de estudio, Estoy Celoso, que pasó 11 semanas en el chart Latin Pop Albums y llegó al No. 7. Ese mismo año, la canción homónima del disco le mereció su primera entrada en Hot Latin Songs, alcanzando el puesto 25. Sus múltiples apariciones en los charts incluyen Mexicano Hasta Las Pampas (No. 68 en Top Latin Albums en 2009) y el disco en vivo El Mejor Show Romántico de América, con Amanda Miguel (No. 30 de la misma lista en 2011).

Diego Verdaguer y Amanda Miguel se conocieron cuando tenían 24 y 18 años, respectivamente. La pareja tuvo una única hija, Ana Victoria, nacida en 1983 y que también tiene una carrera como cantante.

“Corazón de papel”, “Que sufras más”, “Creo solamente en ti” y “La ladrona” son algunos de los éxitos que sembró Verdaguer a lo largo de cinco décadas de carrera artística. El músico falleció el 27 de enero de 2022 en Los Ángeles por complicaciones de Covid-19. Tenía 70 años.