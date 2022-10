Cómo salieron del clóset Joy Huerta, Pablo Alborán y otros artistas latinos

Hace 15 años, Christian Chávez, de RBD, se declaró gay en una carta abierta que publicó en el sitio oficial del grupo. Aunque expresó que no estaba dispuesto a hablar “por miedo al rechazo, a las críticas, pero sobre todo a mi familia y sus consecuencias”, el cantante y actor mexicano sabía que era “momento de crecer, no solo como ser humano sino también como artista”. En la extensa carta pidió a sus fans que no lo juzgaran por su honestidad y que se sintieran orgullosos de ser quienes eran. El acto de valentía hizo de Chávez el primer artista de alto perfil en el mundo del espectáculo latino en hablar públicamente de su sexualidad.

Tres años después, en 2010, el astro pop puertorriqueño Ricky Martin también usó su sitio web como plataforma para expresar que estaba muy orgulloso de decir que era “un hombre homosexual afortunado”. Como una de las primeras estrellas del mainstream de la música latina en salir del armario, le dio a otros artistas de la comunidad LGBTQ que habían mantenido en secreto su orientación sexual durante años un nuevo faro de esperanza.

Mientras tanto, Kany García y Joy Huerta usaron sus respectivas plataformas de redes sociales para hablar de su sexualidad. La primera lo hizo en 2016 y la segunda en 2019, ambas expresando que estaban enamoradas de otra mujer.

“Creo que nunca había ganado tanta credibilidad en mi carrera”, dijo García anteriormente a Billboard sobre su salida del clóset. “Ese tipo de credibilidad no proviene de canciones o líneas de pensamiento, sino de la autenticidad real”.

Otros artistas como Pablo Alborán, Raymix y Jhonny Caz salieron del armario a través de mensajes de video en 2020. En honor al Día Nacional de la Salida del Armario (observado el 11 de octubre), aquí cómo algunos artistas latinos han hecho pública su orientación sexual.

CHRISTIAN CHÁVEZ (exintegrante de RBD)

Christian Chávez at the 2021 Latin American Music Awards the BB&T Center in Sunrise, FL on April 15, 2021. Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images

En el apogeo del grupo pop mexicano RBD en 2007, su miembro Christian Chávez se declaró gay en un comunicado publicado en la web de la banda. “Aunque estoy asustado y lleno de incertidumbre, sé que puedo contar con el apoyo de mis fanáticos”, escribió. “Su amor es más grande que todo esto”. Luego que RBD se separó en 2009, Chávez pasó a tener una carrera como solista y en 2011 lanzó el himno LGBTQ+ “Libertad”, con su excompañera de banda y coprotagonista de Rebelde, Anahí. En el video musical, Chávez hace gala de su vida gay.

JAVIERA MENA

Javiera Mena Rod Photography*

Desde su debut en 2006 con el álbum Esquemas Juveniles, la cantautora chilena Javiera Mena ha sido franca sobre su sexualidad en canciones como “Sol de invierno” y “Acá entera”, en las que ha utilizando pronombres de género femenino. Con su álbum de 2014, Otra era, Mena exploró más su identidad lesbiana, especialmente en el video musical de “Espada”, donde admira a mujeres en un mundo inspirado en los años 80.

JHONNY CAZ (Grupo Firme)

Jhonny Caz el 21 de septiembre de 2021 en el Faena Forum en Miami. Mary Beth Koeth

En 2020, el líder de Grupo Firme, Eduin Caz, lanzó un video de casi ocho minutos con su hermano Jhonny, también vocalista del grupo de regional mexicano, hablando sobre la sexualidad de éste. En el clip, titulado “Jhonny Caz es gay | Grupo Firme explica el videoclip de Enloquéceme”, los hermanos comparten anécdotas personales y cómo el grupo se enteró de que Jhonny era gay. En cuanto al video de “Enloquéceme” — una inteligente interpretación banda-pop del himno de 2000 de OV7, donde Jhonny es el protagonista — vemos al artista confesar su amor a su compañero de clase.

JOY HUERTA (Jesse & Joy)

Joy Huerta Esteban Calderón

Joy Huerta, del dúo de hermanos Jesse y Joy, se abrió sobre su vida personal en Twitter en abril de 2019. En la publicación, Huerta reveló que estaba en una relación con otra mujer y que juntas esperaban un hijo. “A pesar de que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa”, escribió Huerta. Su hija Noah nació en mayo de 2019.

KANY GARCÍA

Kany García el 22 de septiembre de 2021 en el Faena Forum en Miami. Mary Beth Koeth

Alrededor Del día de San Valentín de 2016, la cantautora puertorriqueña Kany García reveló que estaba en una relación con otra mujer. En una entrevista con Billboard, García reflexionó sobre su salida del armario: “Le pedí a una amiga que se encargara de mis redes sociales ese día porque no quería leer nada. Y ella me dijo que absolutamente todos los comentarios que llegaron fueron puro amor, comenzando con las 100.000 personas que se hicieron fans ese día”. Continuó afirmando su identidad en su álbum de 2019, Contra el viento.

LAUREN JAUREGUI (Fifth Harmony)

Lauren Jauregui Amanda Charchian

Para las elecciones presidenciales de 2016, Lauren Jauregui, miembro del grupo Fifth Harmony, escribió una carta abierta a los votantes y simpatizantes de Donald Trump en Billboard en la que también habló sobre su sexualidad: “Soy una mujer bisexual cubanoamericana y estoy muy orgullosa de ello. Estoy orgullosa de ser parte de una comunidad que solo proyecta amor y educación y apoyo mutuo. Estoy orgullosa de ser nieta e hija de inmigrantes que fueron lo suficientemente valientes como para dejar sus hogares y venir a un mundo completamente nuevo con un idioma y una cultura diferentes, y sumergirse sin miedo para comenzar una vida mejor para ellos y sus familias”.

PABLO ALBORÁN

Pablo Alborán Courtesy Photo

Durante el Mes del Orgullo LGBT 2020, el cantante español Alborán publicó un video de casi tres minutos en Instagram titulado “Tengo algo que decir”. “Necesitamos reconsiderar nuestras vidas, carreras, lo que nos hace felices y lo que no. Creo que muchas veces nos olvidamos del amor que nos une y nos hace más fuertes”, dijo sobre el año “agridulce” de la pandemia. “Quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”.

RAYMIX

Raymix el 21 de septiembre de 2021 en el Faena Forum en Miami. Mary Beth Koeth

En 2020, el artista de electro-cumbia Raymix (nombre real: Edmundo Gómez Moreno) recurrió a las redes sociales para declararse gay ante sus fans, y habló por primera vez sobre su sexualidad. “¿Ustedes pueden creer que en pleno 2020 hay personas en la industria de la música que me hayan aconsejado y sugerido no hacer este video? ¿Que mejor me quede callado pretendiendo que no soy lo que soy porque solo así tendré éxito?… Me aseguran que el público no está listo para un artista que haga cumbia o música regional [mexicana] y que puede ser diferente a lo normal”, dijo en un video de cinco minutos publicado en su canal de YouTube. “Y por eso, con todo el orgullo de saberme, quiero expresarles que soy gay. Y si me preguntan qué va a cambiar a partir de hoy después de este comunicado, la respuesta es simple: nada”.

RICKY MARTIN

Ricky Martin asiste al estreno de “Elvis” en la 75a edición anual del Festival de Cine de Cannes, el 25 de mayo de 2022 en Cannes, Francia. Vittorio Zunino Celotto/GI

Luego de un largo período de éxito en los mercados de habla hispana e inglesa, Ricky Martin se declaró gay en 2010, con un post en su página web. “Este tipo de verdad me hace capaz de conquistar emociones que ni siquiera sabía que existían”, escribió el artista. Su vida se reflejó en su arte con el video musical de “Disparo al corazón” de 2010, que presenta a una pareja gay recién casada.