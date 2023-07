El playlist definitivo para el Día de la Independencia: Thalia, Juan Luis Guerra y más

En homenaje al 4 de Julio, las editoras latinas de Billboard elaboraron una lista de canciones en español que recalcan el tema de la independencia y la autoliberación. La lista incluye la versión de Thalia de la ultraliberadora “A quién le importa”, originalmente interpretada por Alaska y Dinarama en los años 80. Este auténtico himno habla de la autoexpresión y la independencia que viene con la individualidad.

También está “Andrea” de Bad Bunny, una colaboración con el dúo puertorriqueño Buscabulla. Se trata de “una mujer que tiene ganas de vivir, ser libre, respetada y comprendida”, explicó el artista durante una entrevista con Chente Ydrach en 2022. “Muchas mujeres que conozco pueden identificarse con [una Andrea], y me encanta cómo las mujeres se están identificando con ese tema”.

“SALÚ” de Francisca Valenzuela forma parte de su álbum Vida Tan Bonita (2022), y también figura en la lista. Es un himno alegre y positivo en el que la cantautora chilena canta: “¡Salú’! Por lo bueno y lo malo/ ¡Salú’! Por intentos fallados/ Estamos cambiando, siempre cambiando/ Levanta tu copa, levanta tu vaso”.

El playlist cierra con “Gracias” de Pedro Capó, que transmite una vibra positiva mientras el artista recuerda lo que realmente importa en la vida. “Seguimos haciendo canciones aunque no me gane el Grammy/ Me levanto, abro mis ojos y a mi la’o tremenda mami”, canta. “Porque yo nunca pierdo la fe, nunca la dejo caer/ Y aprendo de la derrota cuando me toca perder”.

A continuación 12 canciones de artistas latinos que deberías escuchar este Día de la Independencia: