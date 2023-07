De La Ghetto entra en nueva era con ‘GZ’, su 1er álbum de estudio como artista independiente

De La Ghetto ha entrado en una nueva era de su carrera con el lanzamiento de GZ, su primer álbum de estudio en tres años y el primero lanzado de manera independiente bajo su sello Latin Nation Entertainment, distribuido por The Orchard.

Explorar Explorar De la Ghetto See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Con 12 canciones que incluyen el sencillo “My Love” con Quevedo, GZ (abreviatura de su alter ego De La Geezy) navega por sonidos sensuales y audaces de R&B, inspirados en el ambiente callejero del género de finales de los 90 y principios de los 2000. También abarca algunos temas contundentes de reggaetón como “Me dijeron” con Myke Towers, que samplea “I Don’t Wanna Know” de Mario Winans, y de trap, como “Ya lo sabes” con Arcángel, Nesi y Villano Antillano.

“El proceso creativo fue un poco diferente porque no íbamos a hacer este álbum. Solo queríamos lanzar sencillos, pero mi mánager me presionó”, dice De La Ghetto a Billboard. “La vibra fue diferente porque este es el primer álbum que lancé como artista independiente, por lo que había más motivación. No tenía una fecha límite loca, no había presión, simplemente fluyó y me divertí con el álbum”.

El último álbum del artista fue Los Chulitos, una producción repleta de estrellas lanzada en 2020, antes de separarse de Warner Music Latina.

A diferencia de Los Chulitos, para el que se juntó con artistas como Nicky Jam, Rauw Alejandro y Manuel Turizo, De La Ghetto invitó a una nueva ola de estrellas del trap y el reggaetón de La Isla del Encanto (RaiNao, Dei V, Lyanno y otros), todos los cuales le recordaban a sí mismo cuando era un artista urbano emergente a principios de la década del 2000.

“A veces los productores de la vieja escuela, por muy buenos que sean, están drenados por hacer mucho trabajo. Quería traer esa nueva energía, ese nuevo sonido de Puerto Rico al mundo, quería usar a la gente de mi isla sin quitarle crédito a los artistas de Colombia, Argentina y República Dominicana”, explica. “Cuando trabajo con nuevos artistas, les dejo tomar el control. Cuando estamos en el estudio, les dejo liderar y mostrarme lo que quieren escuchar del nuevo De La Ghetto. A veces incluso me encuentro a mí mismo encontrando nuevas formas de rapear y nuevas melodías, porque esto siempre está cambiando. La música se mueve muy rápido”.

Tras seleccionar personalmente a sus colaboradores y un lapso creativo de nueve meses, se creó GZ.

“Es por eso que me tomé un tiempo después de Los Chulitos para lanzar un nuevo álbum, porque estaba solo, independiente, y estaba tratando de encontrar esa pasión mía para crear música”, dice. “¿De qué sirve lanzar un álbum sin sentimiento? No podía simplemente lanzar un álbum sin ningún propósito. No está en mi ADN”.

Escucha el álbum GZ a continuación: