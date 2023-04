David Bisbal es honrado con el premio Pioneer en los Latin AMAs 2023

El astro español del flamenco-pop David Bisbal fue honrado con el premio Pioneer en los Latin American Music Awards 2023, cuya ceremonia tuvo lugar el jueves 20 de abril y se transmitió en vivo desde Las Vegas.

Celebrando 20 años en la música, Bisbal fue elogiado por su buena amiga, la también superestrella Olga Tañón, quien le entregó su trofeo. “David, es increíble todo lo que has logrado en 20 años”, le dijo. “Trajiste el flamenco a mi casa y sigues haciéndonos la vida más alegre”.

Bisbal, claramente emocionado, subió al escenario para agradecer a sus fans, su familia y los Latin AMAs por el reconocimiento. “Madre mía de mi vida. Me enamoré de la música latina hace 20 años gracias a grandes colegas como Ricky Martin, Chayanne y Juan Luis Guerra. Eso me permitió enamorarme de verdad de la música latina. Cuando tuve la oportunidad de grabar mi primer disco, decidí fusionarlo con mis raíces, mi bandera. Hasta la fecha, no he parado. ¿Y sabéis qué? ¡Estoy listo para los próximos 20 años! ¡Vamos!”

Luego vino su actuación, que arrancó con su nuevo tema “Ajedrez” antes de seguir con un tributo musical junto a Tañón y Ángela Aguilar al frente del set. La primera interpretó el himno pop fusionado con flamenco “Bulería” de Bisbal. Luego, Aguilar subió al escenario para cantar “Ave María”, su éxito de 2003.

Las nominaciones para los premios de 2023, basadas en datos de streaming, ventas, difusión radial, giras e interacciones en redes sociales proporcionados por Billboard y Luminate durante el período de elegibilidad (del 12 de febrero de 2022 al 4 de febrero de 2023), estaban lideradas por Bad Bunny con 11 menciones. Le seguían Becky G y Daddy Yankee con nueve cada uno. Por primera vez desde su debut el 8 de octubre de 2015, la ceremonia, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se transmitió en vivo simultáneamente por Univision, UNIMAS y Galavisión.

