David Bisbal celebra 20 años en la música con 20 conciertos únicos

David Bisbal celebrará sus primeras dos décadas de trayectoria con un hito: El artista español será el primero en sentar una residencia en el recién reabierto Teatro Albéniz de Madrid.

Explorar Explorar David Bisbal See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Es un proyecto que le hace muy feliz “por tener al público más cerca y poder ver la emoción en sus rostros”, expresó el artista durante un encuentro reciente con la prensa en el propio teatro.

Entre el 7 de marzo y el 8 de abril de 2023, Bisbal realizará 20 presentaciones en el céntrico recinto, un espacio muy cálido que dispone solo de 898 asientos y el cual abrió el 17 de noviembre tras haber pasado casi 14 años cerrado en una batalla legal para evitar su demolición.

El ciclo, además, será una oportunidad para sus seguidores de disfrutar de un museo efímero en el que podrán ver los atuendos emblemáticos de la carrera del cantautor, su premios y discos. Las entradas ya están a la venta y algunas fechas colgaron el cartel de sold out en apenas unas horas.

Bisbal también celebró el pasado 19 de noviembre sus 20 años de carrera artística en el Power Horse Stadium, en su natal Almería, acompañado por más de 20.000 seguidores. Durante tres horas repasó los temas más representativos de su discografía, incluidos “Ave María”, “Bulería”, “Mi princesa” y “Si tú la quieres”, que el público coreó de principio a fin.

Parte del gran éxito ha radicado en su capacidad de reinventarse. En sus 20 años de carrera artística, Bisbal ha probado sonidos latinos, rockeros, acústicos y hasta electrónicos, sin nunca dejar de lado su sello personal.

“Siempre me ha gustado jugar con la cultura de mi tierra, con Andalucía. Si tenía que tocar música romántica o latina siempre la he fusionado con algunos toques más aflamencados, y eso después me ha ayudado mucho en Latinoamérica a que la gente agarre cariño a mi bandera”, aseguró en entrevista con Billboard Español.

De momento, no sabemos si la celebración continuará por América Latina, pero el cantante siempre destaca que este ha sido un mercado crucial para él. Como bien nos dijo: “Latinoamérica para mí fue empezar de cero. Llegué a Argentina, Colombia, República Dominicana o a Puerto Rico… y eso fue muy bonito. Me costó, pero ese sabor fue muy importante para mí, por eso agradezco tanto la oportunidad de trabajar allí, les debo mucho”.

Haber celebrado este vigésimo aniversario en su tierra ha sido “un golpe de emoción” para David Bisbal, que le servirá de motor para seguir trabajando en una profesión que asegura lo mantiene constantemente ilusionado.

“Los próximos 20 años los visualizo así, pudiendo alternar las canciones más pop para los streamings o la radio con esa música que quizás es menos convencional, que es un poco más especial, más de colección. Agradezco a la discográfica que me haya permitido hacer lo que siempre he sentido en el corazón”, dijo.

En el marco del anuncio de su residencia, Bisbal también recibió cuádruple disco de diamante por las ventas de sus álbumes a nivel mundial y renovó contrato con su disquera, Universal Music. Así que la otra buena noticia para sus fans es que habrá Bisbal por mucho rato.