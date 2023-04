Cómo una guitarra usada llevó a DannyLux a encontrar su amor por la música

DannyLux corría a la puerta cada vez que oía su padre llegar a casa del trabajo. Como chofer de un camión de basura en el área del Valle de Coachella, “siempre encontraba cosas y las traía a casa”, recuerda el cantautor de 19 años. “Buscaba sartenes para mi mamá o muebles completamente nuevos. Y a veces encontraba juguetes. Llegó a casa un día y vi que traía un estuche de guitarra y pensé: ‘No puede ser que haya encontrado una guitarra’. Me la dio y enseguida quise aprender a tocarla”.

Eso fue hace 12 años. Desde entonces, DannyLux, parte de una nueva generación de artistas mexicanos en ascenso, no ha hecho más que perfeccionar sus habilidades musicales después de “rogarle” a su madre que lo metiera en clases de guitarra. En lugar de eso, lo metió en el coro de la iglesia y allí fue donde aprendió a tocar “lo esencial”. La primera canción que aprendió a tocar fue “Let It Be” de los Beatles. “Mi mamá literalmente tiene un video de mí cantándola cuando era niño. Tenía como 7 años y una guitarra enorme con la mano apenas sobre ella”, dice el intérprete de “Te fallé”.

No fue hasta que estuvo en la secundaria que descubrió la música mexicana y su capacidad para escribir canciones. “Me echaron del equipo de fútbol por mis notas”, recuerda. “Sucedió al comienzo de la pandemia, así que lo que hacía era entrar a TikTok y escuchar muchas canciones mexicanas, y pensaba: ‘Estas canciones son increíbles, suenan tan románticas’. Decidí seguir con la música. No era el mejor en la escuela y no obtenía las mejores calificaciones, así que por lo menos quería hacer algo bien”.

En 2021, alcanzó el No. 1 en la lista Latin Songwriters de Billboard con “Jugaste y sufrí”, su colaboración con Eslabón Armado. El año pasado, Warner Music Latina firmó a DannyLux en sociedad con su sello independiente VPS Music. Su debut en Coachella está pautado para el 14 de abril en lo que representa un regreso a casa para el cantautor, ya que creció en esa área. Ahora, también es parte de la clase Fender Next de 2023, un programa de desarrollo para artistas concebido para elevar a los músicos en ascenso que impulsan la guitarra en la música, junto con otros artistas emergentes como Yahritza Y Su Esencia.

“Es una locura, porque la siguiente guitarra que compré después de la primera que encontró mi papá, fue una guitarra acústica Fender para principiantes”, dice. “Esa es la guitarra que utilicé principalmente para aprenderlo todo. La llevaba a la escuela y la tocaba de vez en cuando para mis amigos. Honestamente, es una locura ser parte del programa Fender Next, es una bendición”.

Según Fender, en los últimos dos años un 38% de los 16 millones de nuevos guitarristas se identifican como latinos, “lo que enfatiza la necesidad de que Fender y la industria en general apoyen y garanticen que los guitarristas de todos los orígenes tengan una experiencia sin barreras en el aprendizaje de la guitarra”. (La compañía también halló que un 58% de los principiantes usan TikTok semanalmente o con más frecuencia).

Yahritza Y Su Esencia saltaron a la fama el año pasado luego de hacerse virales en TikTok. Su primer sencillo “Soy el único” debutó en el No. 20 del Billboard Hot 100, haciendo de Yahritza Martínez, la cantante principal del trío, la artista latina más joven en ingresar a la lista de todos los géneros a los 15 años.

El trío de hermanos, nominado al Latin Grammy al mejor artista nuevo en 2022, también forma parte del programa Fender Next. “Cuando toco mi guitarra, puedo soñar en voz alta”, dice Yahritza en un comunicado.

“Tocar mi bajo siempre me ha ayudado a relajarme y a mantener la mente ocupada, especialmente en tiempos difíciles”, dice su bajista Jairo Martínez. “Me inspira a crear música nueva y me recuerda la suerte que tengo de poseer el talento suficiente para tocar un instrumento tan hermoso”.

El guitarrista y compositor del trío, Armando Martínez, agrega: “Mi guitarra me hace sentir completo cuando la toco, como mi mejor amiga que llevo conmigo a casi todos los lugares a los que voy, ¡especialmente en este nuevo e increíble viaje como artistas en el que estamos! También es importante para mí porque me ayudó a superar muchos momentos difíciles cuando no tenía nada más que esperar en la vida. Aprender cosas nuevas en mi instrumento es realmente algo mágico para mí”.