DannyLux no tuvo límites para nuevo álbum ‘DLux’: ‘Quiero mostrarle al mundo el verdadero Danny’

Después de llegar al No. 1 de la lista Latin Songwriters de Billboard al principio de su carrera, lanzar EP consecutivos y hacer su debut en Coachella en abril, DannyLux ha desarrollado una seguridad que le ha permitido crear música sin límites para su álbum debut. En un lapso de nueve meses, el artista de música mexicana escribió DLux, un conjunto ecléctico de 17 canciones en una variedad de estilos que incluyen bachata, EDM, pop y su característico sonido sierreño triste impulsado por guitarra.

Explorar Explorar DannyLux See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El joven de 19 años de Palm Springs, California, aborda el amor y la pérdida en canciones ultramelancólicas atravesadas por un rayo de esperanza. “Estaba pasando por muchas cosas en cuanto a relaciones cuando estaba escribiendo este álbum”, explica. “Es por eso que algunas de las canciones son realmente tristes y otras felices”. El tema de la angustia es lo que hace que sea tan fácil identificarse con DLux, pero es su sonido inspirado en una variedad de géneros lo que DannyLux (nombre real Daniel Balderrama) espera que toque la fibra sensible de sus fans.

“Realmente no me puse ningún límite”, explica. “Siempre he abordado mi música de esa manera, pero solía tener un poco de miedo. Ahora, quiero mostrarle al mundo que estoy encontrando mi estilo y el verdadero Danny. Es por eso que llamé a este álbum DLux, porque cuando pides una comida, si obtienes la ‘delux’ generalmente significa la mejor versión. DLux es la mejor versión de mí. Empecé a darme cuenta de que la gente solo quiere escucharte y saber quién eres de verdad”.

Y no rehuyó invitar a nuevos colaboradores. Mientras grabó con Eslabón Armado su cuarta colaboración juntos, “Me cambiaste”, DannyLux también reclutó a artistas emergentes como el cantautor argentino Yami Safdie y el dominicano-estadounidense Melvin War. También está Pablo Hurtado del trío mexicano Camila (“Zafiro”) y la estrella independiente Cuco (“Decir adiós ‘Oye narrador'”), dos artistas que DannyLux ha admirado durante mucho tiempo.

“Puse tantas emociones en este álbum”, dice DannyLux. “Espero que los fans lo disfruten. Me encanta cómo siempre me han apoyado, incluso cuando pruebo nuevos estilos o géneros”. Y ya está trabajando en la versión de lujo de DLux que, según adelantó, incluirá cinco canciones nuevas.

Mientras tanto, DannyLux desglosa cinco canciones de DLux disponibles hoy (18 de agosto), en sus propias palabras:

“Decir adiós ‘Oye narrador’” (con Cuco)

Literalmente hicimos esa canción la primera vez que nos vimos. Fue hace dos años cuando tuve una sesión con Cuco y me estaba orinando, porque siempre lo he admirado. Realmente cambió la escena indie latina. Fue uno de esos pioneros. Recuerdo que me presenté ese día a la sesión, nos estábamos conociendo y por casualidad empezamos a escribir esta canción. Grabamos todo el demo, nos mantuvimos en contacto. Luego me dijo que quería usar una parte que canto en el demo de su álbum.

Esa canción en su proyecto se llama “Decir adiós” y en mi cabeza pensé algo así como “maldita sea, todavía me gusta mucho la idea original de la que grabamos antes, el demo”. Es por eso que en mi álbum es ese demo, pero le hicimos algunos cambios. El mío se llama “Decir adiós: Oye narrador”, porque más que nada habla como un narrador. Es como en una película, cuando un actor comienza a hablar directamente a una cámara o al público. Básicamente es así, pero en una canción.

“Ferxxo100”

Siempre he admirado a Feid y su forma de escribir. Esta canción es tan buena, y luego se convierte en un reggaetón. Yo estaba como, “guao”. Empecé a pensar en ello, y pensé que si trato de hacerlo más lento usando las mismas letras y melodías, pero más lento, podría sonar increíble. Aprendí a tocarla con la guitarra, y recuerdo un día que estábamos en Texas para un show y estaba solo en el cuarto del hotel y comencé a tocarla con la guitarra, sonaba genial. Mi ingeniero y productor estaba en el mismo hotel y lo llamé y le dije: “Hermano, ven a mi habitación ahora mismo y trae tus micrófonos y tu computadora”.

Grabamos el primer demo solo para ver cómo sonaría, y estaba genial. Más tarde, cuando volvimos a casa, la volvimos a grabar y le dimos algunos toques finales, como una guitarra eléctrica y, literalmente, la batería que escuchas allí, yo grabé esa parte. Ni siquiera sabía que sabía tocar batería. De hecho, busqué rápidamente en YouTube cómo tocar un cierto estilo de batería, y así es como surgió esa canción. Realmente admiro cómo escribe Feid. Espero que le guste mi versión.

“Mi hogar” con Maye

Es una locura, porque cuando comencé a hacer mi propia música, oía sus canciones y era un gran admirador, todavía lo soy. Cuando estuvimos juntos en el estudio para una sesión de composición, fue irreal. Me sentí igual que cuando conocí a Cuco. Me encanta su voz y pensé: “Si ella canta esta parte, sería genial”. Ella fue tan amable y estaba tan dispuesta a ser parte de eso. Ni siquiera era una bachata al principio, era como una canción pop, pero quería agregar más bachata al álbum para que se convirtiera en una canción muy tropical.

Cuando estábamos escribiendo la letra, al principio estábamos un poco atascados, no sabíamos qué escribir. ¿Sabes cuándo tu computadora portátil entra en protector de pantalla después de no usarla por un tiempo? El ingeniero tenía su computadora y se fue a su protector de pantalla, que era un montón de casas en la playa. Entonces, el primer verso se convirtió en “una casa frente al mar”. Me he convertido en un fanático de la bachata recientemente. Me encanta ese género. Hay mucho en ese estilo, y simplemente te dan ganas de bailar.

“La lluvia” (con Jordyn Shellheart)

Tuve una sesión de composición con Jordyn en Tennessee y, para ser honesto, no sabía qué esperar, porque eran artistas country. Siempre estoy abierto a cualquier cosa, y pensé, ¿y si de esto sale una canción increíble? Haré mi mejor esfuerzo. La conocí y es una persona muy agradable. Empecé con los acordes de esa canción y pensé que sería un buen interludio en el álbum, porque es muy suave y tranquila, como para que la gente pueda tomarse un descanso y relajarse después de escuchar las otras canciones. Cuando la escuché por primera vez cantar “La lluvia”, fue una locura. Su voz es única. La terminamos ese mismo día y esa canción es probablemente una de mis favoritas del álbum.

“House of Lux“

Siempre he escuchado EDM y música house y siempre he hecho ritmos aleatorios con ese estilo. Cuando estaba haciendo el álbum, pensé que quería que tuviera un outro al final en lugar de una intro. Entonces comencé a hacer ese ritmo y pensé que debería agregar mi voz aquí y allá. Solo quería hacer una canción que escucharía en un club, y quiero que esta se toque en un club con gente cantando y bailando. Ese es mi sueño para esta canción.