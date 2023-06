Fundador de Putumayo Dan Storper: 30 años promoviendo World Music

Antes de que Juan Luis Guerra lanzara a la fama mundial su suave bachata, o de que la samba de Gilberto Gil cruzara las fronteras de Brasil, o de que el son cubano explotara fuera del Caribe a finales de los 90, Putumayo abogó por el world music.

La compañía, fundada en Nueva York por el emprendedor Dan Storper, comenzó en los 70 como una tienda de artesanías y descubrimientos musicales que el trotamundos estadounidense traía de sus viajes por Latinoamérica, África, India y otros lugares. Pero con el tiempo la música se hizo más grande de lo esperado, y en 1993 creó Putumayo World Music, una disquera que ha servido como referente de sonidos cautivadores de todo el planeta.

A través del sello se dieron a conocer lo que en Estados Unidos eran rarezas, como la bachata de República Dominicana, la bossa nova de Brasil, los afrobeats del África Occidental o el bhangra de India, que tuvieron un papel en su crecimiento global.

“Miro atrás con cierto orgullo porque hemos dado a conocer a mucha gente música que no conocían, ya sea latina, africana, caribeña, europea”, dice Storper a Billboard Español al reflexionar sobre su legado de tres décadas, mencionando por ejemplo que Carlos Santana conoció a través de su catálogo a ciertas bandas africanas con las que terminó trabajando.

Con una discografía de más de 200 álbumes físicos — muchos de los cuales ya están disponibles en la mayoría de los servicios de streaming — la discográfica pionera lanza hoy (16 de junio) su primer álbum digital de larga duración, Acoustic Latino. Continuando con su búsqueda de tesoros escondidos para quienes buscan un viaje al alma de culturas dispares, la compilación de 10 cortes ofrece canciones del grupo de son mexicano Chéjere, cuyo estilo folk de la península de Yucatán refleja sus influencias afrocubanas; del cantautor colombiano Alejo García, que explora elementos del jazz, el folk y el rock con sonidos contemporáneos; de la cantante cubana Niuver, influida por la trova, bossa nova y chanson; y mucho más.

“El punto fuerte de Putumayo no es solo seleccionar grandes canciones con ese toque humano, sino montar una secuencia que te lleve en un viaje musical y, como decimos, que te haga sentir muy bien”, dice Storper.

Billboard Español se reunió con el fundador del sello para hablar de los momentos más memorables de Putumayo World Music en sus 30 años de historia.

Cuando reflexionas sobre el legado de Putumayo World Music, ¿qué te viene a la mente?

Es difícil imaginar que ya han pasado 30 años. Miro atrás con cierto orgullo porque hemos dado a conocer a mucha gente música que no conocían, ya sea latina, africana, caribeña, europea. La empresa Putumayo que fundé empezó como una pequeña tienda en Nueva York en 1975. Yo importaba artesanía y algo de ropa de Latinoamérica. La tienda Putumayo empezó hace 48 años, y Putumayo World Music tiene 30 años.

Háblame de los orígenes de la tienda Putumayo.

Me especialicé en estudios latinoamericanos en la universidad y viajé a Latinoamérica en 1974. Estudié [en el extranjero] y decidí importar artesanía sobre todo de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En 1975 abrí mi pequeña tienda. Empecé a poner música africana y del mundo. Mezclé la música que traía del altiplano andino con música latina y [artistas] que me gustaban, como Bob Dylan y otros, para ayudar a crear un ambiente. La gente empezó a flipar no solo diciendo “esto es buena música”, sino “quiero comprarlo. ¿De dónde es? ¿Dónde puedo encontrarla?”

¿Y cómo empezó Putumayo World Music?

Eso me llevó a Rhino Records, a quien me dirigí para hacer una recopilación. Conocía a su cofundador, Richard Foos, a través de una organización llamada Social Venture Network. En 1993 publicamos nuestros dos primeros álbumes [como Putumayo World Music]. Era una época en la que nadie sabía mucho de música internacional. Si eras latino, conocías a muchos artistas de fuera [de Estados Unidos], pero el mundo anglosajón no estaba familiarizado con mucha de la gran música que salía de Latinoamérica y de gran parte del mundo.

Necesitábamos un paquete. No me gustaba el estuche de plástico, y el digipak acababa de empezar. A las tiendas de discos no les gustaban [los digipaks] porque tendían a estropearse. Rhino intentaba desesperadamente convencerme de que no los usara, pero yo insistía.

Las portadas y las ilustraciones de Putumayo son emblemáticas del sello. ¿Cuál es la historia que hay detrás?

Por otra casualidad, una mujer que se encargaba de los interiores y los escaparates de nuestras tiendas tenía una amiga de visita de Londres [llamada Nicola Heindl]. [La diseñadora de interiores] vino a mi oficina y me dijo: “Dan, ¿sabes esa tarjeta de felicitación que tienes en el tablón de anuncios? La ha hecho mi amiga. Es inglesa y viene a Nueva York dentro de unos días. ¿Te gustaría conocerla?” Había comprado esta tarjeta que me gustó mucho en una tienda de Londres un año antes, así que le dije: “¡Por supuesto!”. Estábamos a punto de fundar el sello discográfico y me gustó su arte. [Cuando conocí a Heindl] le dije: “¿Qué te parece hacer la portada del primer disco?”. Lo hizo, y a la gente le gustó mucho. Siempre hemos utilizado su arte.

¿Cómo imaginabas tu papel cuando se estaba gestando Putumayo World Music?

En cierto modo, yo veía como el de un presentador [de músicas del mundo] en un punto de venta no tradicional o especializado, donde presentábamos a la gente música de artistas que no habrían conocido ni oído en la radio. Vendíamos muchos CD en tiendas de discos, de regalos y museos donde se usaban como música de fondo. Fue una gran parte de nuestra historia. Tenía una ayudante de diseño dominicana para nuestra empresa de ropa y artesanía y me dijo: “Ahora que estás empezando este sello, deberías escuchar a Juan Luis Guerra”. Juan Luis Guerra estuvo en el primer álbum de Putumayo [World Vocal (1993)] con [“Ojalá que llueva café”]. También incluimos a Gilberto Gil y Jorge Ben, de Brasil.

¿Qué otros grandes momentos recuerdas con cariño que hayan sido esenciales para el éxito de tu sello?

El primer álbum que hicimos, Cuba, salió al mismo tiempo que el documental de Buena Vista Social Club [en 1999]. Nos subimos a la ola con ese álbum; fue un buen momento. Luego, el primer artista que firmamos fue Ricardo Lemvo, un artista afrolatino de Los Ángeles, e hicimos un video musical [de un tema] llamado “Mambo Yo Yo” que se hizo popular. Recuerdo que Carlos Santana me dijo que esa canción era una de sus favoritas de todos los tiempos. Me encontré con Carlos en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y le di una copia del álbum One World (1996). Me dijo que se inspiró en [“Guerrilla”] de Touré Kunda, que estaba en ese álbum, y les invitó a participar en su proyecto Supernatural (1999). La canción en la que trabajaron juntos es “Africa Bamba”.

[En 1998] sacamos Cairo to Casablanca, que tenía un tema de Rachid Taha titulado “Ya Rayah”. Nunca olvidaré que recibí una llamada de nuestro distribuidor colombiano diciendo que había un DJ en Bogotá que empezó a tocar ese tema y la gente enloqueció. Se convirtió en un gran éxito y no pudimos seguirle el ritmo en Colombia. Luego se extendió por Latinoamérica. No quiero atribuirme el mérito del interés por la música árabe que estalló en América Latina en los años 90, pero en cierta medida, creo que desempeñamos un papel en ello. Una de las grandes cosas que muchos me han contado es que viajaron a ciertos países porque se enamoraron de su música y decidieron visitarlos.

Otra de mis anécdotas favoritas es cuando salió Brasileiro (1999), y un experto en música brasileña que conocía me dijo: “Dan, esto me deja alucinado. Se supone que soy el mayor experto en música brasileña de Estados Unidos, y acabas de sacar un álbum que tiene las cuatro primeras canciones y artistas que nunca había oído”. Eso fue un testimonio de nuestra idea de buscar artistas que pudiéramos presentar a gente que no estaba familiarizada con ellos.

¿Cómo consigues esas joyas raras?

Le doy mucho crédito a Jacob Edgar, que lleva trabajando conmigo unos 20 años. Tiene su propio sello, Cumbancha. También es etnomusicólogo en National Geographic y dirige Lindblad Expeditions, donde es responsable del componente musical de sus cruceros. Él y yo hemos viajado por todo el mundo, somos curiosos por naturaleza. Tenemos una base de datos de unas 50.000 canciones que nos gustan lo suficiente como para tenerlas en cuenta y que crece cada semana. La idea de que hay buena música en todas las partes del mundo, ya sea reggae, latina, africana…

Recuerdo ir a Costa Rica, Colombia y otros lugares, y la gente me regalaba CDs constantemente. Solíamos recibir decenas de CDs por correo antes de que Internet se volviera algo grande. En aquel curso, aprendimos sobre artistas que aún no eran mainstream o especialmente conocidos. También incluíamos temas de gente como Bob Marley y los Gipsy Kings porque nos gustaban mucho, pero nos encantaba encontrar artistas poco conocidos. Luego oíamos historias de que estos artistas eran descubiertos a través de la colección de Putumayo, y sus canciones aparecían en películas, televisión o publicidad; conseguían un agente, un contrato discográfico o empezaban a hacer giras.

¿Por qué nombraste a tu empresa Putumayo?

Hay un lugar llamado Río Putumayo que nace en las estribaciones de los Andes, en el sur de Colombia, y desemboca en la Amazonia brasileña, tocando la frontera de Ecuador y Perú. Estuve allí en 1991 buscando artesanía, sentado a la orilla de un pequeño afluente del valle del Putumayo, y me impresionó su belleza. Aquel hermoso día de primavera comenzaban las celebraciones de carnaval y los indígenas llegaban del campo con sus trajes maravillosos y coloridos. Todos estaban contentos y a punto de celebrar. Había montañas a lo lejos, un follaje exuberante y pájaros volando. Sentí que todo estaba bien en el mundo. Desgraciadamente, como probablemente se habrán dado cuenta, el Putumayo y gran parte de Colombia atravesaron durante muchos años una época política difícil, con una guerra civil y problemas de drogas. La zona quedó fuera de alcance durante algún tiempo, pero realmente me inspiró para llamar a mi empresa Putumayo por ese momento mágico. Creo que la música ayuda a la gente a levantarse y a sobrevivir en tiempos difíciles.