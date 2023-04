“Gasolina” de Daddy Yankee se convierte en el 1er reggaetón incorporado al Registro Nacional de Grabaciones: Lista completa

Grabaciones de Daddy Yankee, Madonna, Mariah Carey, John Lennon, Led Zeppelin, The Police y Queen Latifah están entre 25 que se sumarán al Registro Nacional de Grabaciones, anunció la Biblioteca del Congreso el miércoles (12 de abril).

También figura en la lista The Very First Mariachi Recordings del Cuarteto Coculense, grupo pionero en realizar las primeras grabaciones discográficas del género musical mexicano, que datan de 1908-1909.

Entre las obras seleccionadas, algunas hacen historia, empezando por “Gasolina” de Daddy Yankee, la primera grabación de reggaetón en ser incorporada. El tema de Super Mario Bros. (compuesto por Koji Kondo) es el primero de un videojuego en entrar al registro; e “Imagine” de Lennon es la primera grabación de un ex Beatle en merecer este honor. El emblemático álbum de los Beatles de 1967, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, fue incorporado en 2003.

La lista de este año incluye tres álbumes que encabezaron el Billboard 200: Déjà vu de Crosby, Stills, Nash and Young (1970), Synchronicity de The Police (1983), y Like a Virgin de Madonna (un lanzamiento de 1984 que encabezó la lista en 1985). Synchronicity fue el único álbum de The Police que alcanzó el No. 1, Déjà vu fue el primero de tres para CSNY, y Like a Virgin fue el primero de nueve para Madonna, y el que la convirtió en la reina del pop.

También este año hay cinco canciones que alcanzaron el No. 1 del Billboard Hot 100: “Sherry” de The Four Seasons (1962), “Ode to Billie Joe” de Bobbie Gentry (1967), “Flashdance…What a Feeling” de Irene Cara (1983), “Sweet Dreams (Are Made of This)” de Eurythmics (1983), y “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey (un lanzamiento de 1994 que encabezó por primera vez el Hot 100 en 2019 y ha regresado al No. 1 cada año desde entonces).

Cuatro de las nuevas grabaciones incorporadas alcanzaron el top 10 del Hot 100, aunque no llegaron al primer lugar: “What the World Needs Now Is Love” de Jackie DeShannon (No. 7 en 1965), “Take Me Home, Country Roads” de John Denver(No. 2 en 1971), “Imagine” de Lennon (No. 3 en 1971), y “Margaritaville” de Jimmy Buffett (No. 8 en 1977).

Estas 25 grabaciones fueron consideradas dignas de ser preservadas “teniendo en cuenta su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación”, según la Biblioteca del Congreso. Esto eleva el número de títulos en el registro a 625. Las más recientes selecciones se lanzaron entre 1908 y 2012.

Varias de estas incorporaciones están vinculadas a figuras creativas fallecidas recientemente. Cara murió el 25 de noviembre, seguida de David Crosby de CSNY el 18 de enero; Burt Bacharach, el compositor de “What the World Needs Now Is Love”, falleció el 8 de febrero; y Seymour Stein, quien firmó a Madonna para su sello Sire Records, el 2 de abril. (Bacharach y el letrista Hal David recibieron en 2012 el Premio Gershwin a la Canción Popular de la Biblioteca).

La incorporación de “Sweet Dreams (Are Made of This)” es el tercer reconocimiento de importancia que recibe Eurythmics en el último año. En junio de 2022, Annie Lennox y Dave Stewart se sumaron al Salón de la Fama de los Compositores. Este año, serán incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La incorporación del tema de Super Mario Bros. es el indicio más reciente de un mayor respeto por la música de los videojuegos. La Academia de la Grabación agregó una nueva categoría, mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, en la 65ª entrega anual de los premios Grammy otorgados el 5 de febrero.

Cuatro de estas entradas fueron nominadas al Grammy en categorías de importancia. Déjà vu y Synchronicity compitieron por el premio al álbum del año; “Ode to Billie Joe” por grabación y canción del año; y “Flashdance…What a Feeling” por grabación del año. Este último éxito también ganó un Oscar a la mejor canción original.

“All I Want for Christmas Is You” se une a una breve lista de canciones navideñas perennes que forman parte del registro. Otras son la grabación de “Adeste Fideles” de 1925 de Associated Glee Clubs of America; el clásico de Bing Crosby de 1942 “White Christmas”; el álbum de 1959 Messiah, de Eugene Ormandy; la versión de Nat King Cole de 1961 del clásico de 1946 “The Christmas Song”, de The King Cole Trio; y la banda sonora para TV de A Charlie Brown Christmas (1965), del Vince Guaraldi Trio.

All Hail the Queen de Latifah es el segundo álbum de una rapera en unirse al registro después de The Miseducation of Lauryn Hill de Lauryn Hill, que navega en la línea entre el hip hop y el R&B.

All Hail the Queen fue el primer álbum de Latifah. Déjà vu fue el primero de CSNY. En el otro extremo, Synchronicity fue el último álbum de estudio de The Police antes de que Sting se separara del grupo y emprendiera una exitosa carrera como solista.

“Wang Dang Doodle”, el éxito de Koko Taylor de 1966, es la quinta grabación de una artista femenina de blues en ser honrada, después de “Me and My Chauffeur Blues” de Memphis Minnie, “Crazy Blues” de Mamie Smith, “Down-Hearted Blues” de Bessie Smith, y “See See Rider Blues” de Gertrude “Ma” Rainey.

El clásico de Led Zeppelin de 1971 “Stairway to Heaven” se hizo tan famoso como la mayoría de los No. 1 pese a que nunca se lanzó como un sencillo. Fue uno de los primeros temas en demostrar el poder del formato conocido como rock orientado al álbum (AOR).

Déjà vu dejó ver la influencia de Joni Mitchell, ganadora este año del Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca. Mitchell escribió “Woodstock”, que fue el primer y mayor éxito del álbum. Graham Nash, su pareja en ese momento, escribió “Our House”, que es como un relato del día a día en su casa de California. Ambas canciones llegaron a estar en el top 30 del Hot 100.

El “Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra”, grabado por la Northwest Chamber Orchestra, salió en formato de CD en 2012, lo que lo convierte en el lanzamiento más reciente en ser incorporado al registro. La grabación clásica capta el sentimiento que siguió al 11 de septiembre de 2001, desde el ajetreo y bullicio de un día normal de trabajo en Nueva York hasta la violencia, la ira y la tristeza que siguieron. La emisión radial de WNYC de ese histórico día fue incorporada el año pasado.

“El Registro Nacional de la Grabación preserva nuestra historia a través del sonido grabado y refleja la cultura diversa de nuestra nación”, dijo la directora de la Biblioteca del Congreso, Carla Hayden, en un comunicado. “La biblioteca nacional se enorgullece de ayudar a garantizar que estas grabaciones se conserven para las generaciones venideras, y acogemos con agrado los aportes del público sobre qué canciones, discursos, podcasts o sonidos grabados debemos preservar próximamente. Recibimos más de 1.100 nominaciones del público este año de grabaciones que agregar al registro”.

Según la Ley Nacional de Preservación de Grabaciones del 2000, la dirección de la Biblioteca del Congreso, con asesoría de la Junta Nacional de Preservación de Grabaciones, selecciona 25 títulos cada año que son “cultural, histórica o estéticamente significativos” y que tengan al menos 10 años. Para obtener más información sobre el registro, incluyendo una lista completa de incorporaciones anteriores e instrucciones sobre cómo nominar una grabación, haz clic aquí.

A continuación, todas las obras que se sumarán en 2023 al Registro Nacional de Grabaciones. La lista está en orden cronológico, por fecha de lanzamiento.