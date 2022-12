¿Cuál fue tu álbum latino favorito de 2022? ¡Vota!

El 2022 nos regaló muchos álbumes emocionantes de música latina, comenzando con el histórico Un Verano Sin Ti de Bad Bunny.

Con colaboraciones fascinantes (Rauw Alejandro, The Marias y más) y fusiones vanguardistas (de dembow a indie pop) que nos transportaron a todos a un verano en Puerto Rico, la producción de 23 canciones se convirtió en el primer álbum en español en ocupar en encabezar la lista de álbumes de fin de año de Billboard 200, y también en el primero completamente en nuestro idioma en recibir una nominación al Grammy al álbum del año.

Romeo Santos también sorprendió a los fans con su Fórmula, Vol 3, un álbum de 21 temas en el que colaboró ​​con artistas como Justin Timberlake, Rosalía y Christian Nodal. El set llegó ocho años después del Vol. 2 de Santos, que se mantiene en la lista Top Latin Albums de Billboard después de 386 semanas consecutivas, más que ningún otro álbum latino en la historia.

Este año también marcó el regreso de artistas como Paulo Londra, quien reclutó a estrellas como Ed Sheeran y Travis Barker para su álbum de estudio Back to the Game, lanzado tras una pausa de tres años. Christina Aguilera, por otro lado, rindió homenaje a sus raíces latinas al lanzar AGUILERA, su primer álbum en español en 22 años después de Mi Reflejo, que debutó en el No. 1 de Top Latin Albums en el año 2000.

Al igual que Bunny, Santos, Londra y Aguilera, muchos más artistas lanzaro obras maestras musicales este año, que van desde el reggaetón hasta el sierreño y más. ¿Quién tuvo la mejor producción? ¡Vota abajo!

Aquí puedes ver la lista de los 25 mejores álbumes de música latina de 2022, según Billboard.