¿Cuál es tu canción favorita del Mundial de Fútbol de todos los tiempos? ¡Vota!

Los fanáticos del fútbol de todo el mundo están contando los días para que comience el Mundial de Fútbol de la FIFA 2022 el 20 de noviembre en Qatar. Para animarse para el gran día, muchos escuchan su canción oficial favorita sin parar.

En 1990, casi 60 años después de la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) comenzó a adoptar canciones que se convertirían en la banda sonora oficial del evento celebrado cada cuatro años.

Por supuesto, algunos han sido más memorables que otros. Está “Cup of Life (La Copa de la Vida)”, de Ricky Martin, que en 1998 fue la eufórica canción oficial de la FIFA para el torneo que se llevó a cabo ese año en Francia. Originalmente alcanzó el No. 60 en Billboard Hot 100, y volvió a entrar en la lista en el No. 45 en agosto de 1999. El gran éxito internacional también ganó un Grammy a la mejor interpretación de pop latino.

Doce años más tarde, para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica, Shakira le regaló a los hinchas del fútbol la mejor canción, “Waka Waka (This Time For Africa)”, en colaboración con Freshlyground. La canción oficial del mundial fue grabada en español e inglés. El tema, cuyo video suma más de 3.000 millones de visitas en YouTube hasta la fecha, alcanzó el No. 38 en la lista Hot 100 del 3 de julio de 2010.

Otras canciones o himnos oficiales que causaron sensación son “Ole Ola (We Are One)” de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, para el Mundial de 2016 en Brasil. Y no olvidemos la canción oficial de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi titulada “Live It Up”.

Mientras esperamos que comience el evento de fútbol, vota por tu canción favorita de todos los tiempos de la Copa Mundial.