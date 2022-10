Cómo votar en los American Music Awards 2022

Probablemente hayas escuchado que son los fans quienes deciden, con su voto, los American Music Awards (AMAs), a diferencia de los premios Grammy, cuyos ganadores son elegidos estrictamente por miembros de la Academia de la Grabación.

Pero, ¿cómo puedes votar exactamente por tus artistas favoritos en los AMAs?

Las nominaciones a los AMAs 2022 se anunciaron el jueves (13 de octubre). La votación ahora está abierta en todas menos una de las 37 categorías de este año: artista favorito de K-pop, que se abrirá el 1 de noviembre.

Eso significa que ya puedes votar por tus favoritos incluso en los apartados de música latina, que este año incluyen no solo a Bad Bunny, sino también a Rosalía, Karol G, Grupo Firme, Yahritza y Su Esencia, ¡y muchos más!

Respondemos algunas preguntas que puedas tener sobre la votación y, de paso, algunas preguntas generales sobre las AMAs.

¿Cómo puedes votar?

Hay dos métodos para que los fans voten en los AMAs: votación en la web y votación por Twitter. Para votar a través de la web, visita VoteAMAs.com.

Para votar a través de Twitter, debes incluir lo siguiente en un tuit desde una cuenta pública de Twitter:

Categorías de artistas: Nombre del artista, nombre de la categoría del premio (en inglés) y #AMAs

Categorías de canciones: Título de la canción, nombre de la categoría del premio (en inglés) y #AMAs

Categorías de álbumes: Título del álbum, nombre de la categoría del premio (en inglés) y #AMAs

Un ejemplo de un voto válido en Twitter sería: ¡Voto por Toni Braxton como artist of the year en los #AMAs!

¿¡Toni Braxton nominada a artista del año!?

No. Solo me pareció que no sería correcto usar el nombre de un candidato real como ejemplo. Tengo que ser escrupulosamente justo en esto.

OK, ahora sí tengo curiosidad. ¿Quién está nominado a artista del año?

Adele, Bad Bunny, Beyoncé, Drake, Harry Styles, Taylor Swift y The Weeknd.

Eso suena bien.

De acuerdo, aunque puede que a Kendrick Lamar, Future, Lizzo, BTS y Ed Sheeran no les parezca igual. Siempre queda gente fuera, aun cuando se expandieron a siete nominados. Solo hubo cinco en cada uno de los últimos cinco años.

¿Alguna otra regla que deba conocer?

Los retuits de votos válidos también cuentan como voto. Solo puedes votar por una categoría y un nominado por tuit.

¿Cuántas veces se puede votar al día?

Hasta 22 veces cada día, por categoría, por método de votación.

Entonces, estos premios realmente miden el entusiasmo de los fans. El artista con más fans incondicionales probablemente gane.

De eso se trata, prácticamente.

¿Cuándo se cierra la votación para las categorías que no sean artista favorito de K-pop?

El lunes 14 de noviembre justo antes de la medianoche (23:59:59) de Los Ángeles.

¿Cómo se determinaron las nominaciones?

Las nominaciones se basan en interacciones clave con los fans, tal como se refleja en las listas de Billboard, incluyendo streaming, ventas de álbumes y canciones, difusión radial y ganancias brutas de giras. Estas medidas son rastreadas por Billboard y su socio de datos Luminate, y cubren el período de elegibilidad del 24 de septiembre de 2021 al 22 de septiembre de 2022 (que son las fechas de las listas de Billboard del 9 de octubre de 2021 al 1 de octubre de 2022).

Disculpa, pero me perdí tu historia sobre las nominaciones (prometo leerla más adelante). ¿Quiénes son los principales nominados de este año?

Bad Bunny es el principal nominado, con ocho menciones que incluyen su primera candidatura a artista del año. Beyoncé, Drake y Taylor Swift le siguen de cerca con seis nominaciones cada uno. Adele, Harry Styles, The Weeknd y Future cuentan con cinco cada uno.

¿Hay nuevas categorías este año?

Los AMAs agregaron o reactivaron seis categorías este año: artista favorito de K-pop, artista favorito de afrobeats, canción de rock favorita, álbum de rock favorito, artista de gira favorito y banda sonora favorita. Este es un gran avance para el K-pop y los Afrobeats, que anteriormente no tenían categorías dedicadas a ellos en los AMAs.

¿Se eliminó alguna categoría?

Los AMAs prescindieron de una categoría este año: canción en tendencia favorita, que el año pasado ganó “Body” de Megan The Stallion.

¿Es cierto que Dick Clark creó el espectáculo?

Sí. El legendario productor de televisión creó los AMAs como alternativa popular a los Grammy. En sus primeros cinco años, el programa se centró en solo tres géneros amplios: pop/rock, soul/R&B y country. El espectáculo ha ampliado su enfoque a medida que la música se ha diversificado. Pero todavía no hay categorías para algunos géneros más especializados que incluyen en los Grammy, como música clásica y el jazz. Esta es la 50ª edición de los AMAs, por cierto. El programa se ha transmitido por ABC continuamente desde 1974, en lo que constituye una de las relaciones más duradera con una cadena para cualquier entrega de premios.

¿Cuándo se trasmitirá el programa de este año?

Los American Music Awards se transmitirán en vivo desde el Microsoft Theatre en L.A. Live en Los Angeles el domingo 20 de noviembre a las 8 p.m. de Nueva York (hora del este), y en diferido a las 8 p.m. de Los Ángeles (hora del Pacífico), por ABC. Aún no se ha anunciado un anfitrión. Cardi B condujo el espectáculo del año pasado.

¿Hay forma de ver el show en persona?

Las entradas ya están a la venta en AXS.com.

dick clark productions es propiedad de Eldridge, un inversionista en la empresa matriz de Billboard, Penske Media Corporation.