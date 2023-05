Cómo el rapero español emergente Rels B llenó el Foro Sol de México: ‘Esto es para el fan de verdad’

La primera vez que Rels B — uno de los Artistas Latinos que Escuchar en 2023 de Billboard — salió de su España natal para dar un concierto fue hace siete años, cuando actuó en la Ciudad de México ante unas 300 personas. Rels B dice que el éxito de su tema viral de 2015 “Mary Jane” es lo que dio pie a esa presentación. Ahora, el artista (también conocido como Sknny Flakk y cuyo verdadero nombre es Daniel Heredia Vidal), ha llenado el reconocido estadio Foro Sol, donde se presentó ante más de 60.000 personas.

“Cada vez que iba a México, se duplicaba la cantidad de gente que iba al show”, dice el rapero nacido en Mallorca a Billboard. “Justo en mayo del año pasado tuvimos dos shows en el Palacio de los Deportes y vendimos 25.000 tickets cada noche. Sacando las cuentas, era como llenar el Foro Sol. Todo el mundo me decía que era lo místico de aquí, lo más legendario de Mexico City”.

El sábado (6 de mayo), después de “meses de ensayar sin dormir”, Rels cerró su Skinny Flakk Tour con un espectáculo de dos horas en el Foro Sol, donde interpretó sus mayores y más recientes éxitos, y contó con invitados especiales como Nicki Nicole, Gera MX, Dellafuente, and Alemán.

“Decidimos terminar la gira en Foro Sol como un regalo a México por todo el amor de tantos años”, explica. “Esto es para el fan que es fan de verdad; es un resumen de mi evolución completa. No se va a repetir este show en ningún momento de mi carrera”.

Para un artista español que todavía es relativamente nuevo y con muy pocas entradas en las listas de Billboard — incluidas “Dime cuántas veces” (con Micro TDH, Lenin Ramírez y Justin Quiles) en el Latin Rhythm Airplay y “¿Cómo dormiste?” en el Billboard Global 200 — un sold-out en el codiciado estadio es un reflejo de su talento, pasión y arduo trabajo.

“Para mí es increíble”, afirma. “Estaba ensayando y preparando en Mallorca y cuando tenía que montar el avión, me quedé en shock. ‘Mierda, voy a México a cantarle a 60.000 personas’. He pensado, qué locura es esta de la vida. Voy a aprovechar la oportunidad y trabajarlo lo mejor y más profesional posible para satisfacer a toda esa gente que ha gastado su dinero y tiempo para venir a verme”.

Pero además de un mes de arduos ensayos, el concierto con entradas agotadas fue posible gracias a sus mánagers Federico Lauria (CEO de DalePlay) y Pepo Ferradas (CEO de FPM Entertainment) y la producción local de OCESA, que más allá de promover el show en redes sociales, llenó las calles de carteles y publicidad.

“Parece que estábamos terminando una gira, pero en realidad este concierto en el Foro Sol es una carta de introducción que le permite a Rels presentarse en un lugar como este y demostrar lo que ya sabíamos desde el primer día: que está a la altura con su música y con la producción de su espectáculo”, dice Ferrada. “Este sold-out solo nos demuestra que el esfuerzo, el trabajo y la inversión en su desarrollo valen la pena”.

En cuanto a cuál es la mejor lección de vida que le ha dejado a Rels B la gira Skinny Flakk Tour:

“La mejor y la primera, ¡es que hay que beber menos! La segunda: me hace falta ir al gimnasio”, dice riendo. “Después de un año entero de caos y catástrofe y mucha diversión, por supuesto, he aprendido lo que tengo que hacer para llegar a Foro Sol y terminar la gira como siempre la he soñado”.