Cómo Manuel Turizo se apuntó su mayor éxito hasta la fecha con ‘La bachata’

Manuel Turizo es un colombiano sin raíces dominicanas y, sin embargo, el cantante de 22 años conocido por sus contagiosas canciones pop que incorporan ritmos urbanos ha logrado su mayor éxito al sumergirse en la bachata. El adorado género dominicano conocido por su característico ritmo sincopado, guitarra punteada y güira es lo que da impulso al último sencillo de Turizo, “La bachata” (La Industria/Sony Music Latin), que desde mayo ha ido subiendo continuamente en las listas de popularidad.

La canción, que reemplaza la guitarra tradicional de la bachata con riffs electrónicos y voces de R&B, debutó en el No. 44 de la lista Latin Airplay de Billboard el 18 de junio y en las listas Global 200 y Global Excl US de Billboard en julio. Desde entonces, ha ido ascendiendo lentamente, hasta llegar al No. 6 en la Global 200 y el No. 3 en la Global Excl. US la semana pasada. En la lista Latin Airplay de Estados Unidos, “La bachata” se convirtió en el quinto No. 1 de Turizo, pero solo su segunda canción como solista en llegar al primer lugar desde “Sola”, de 2019. Y ese éxito hasta ahora contribuye a que el manager de Turizo, Juan Diego Medina, obtenga el título de Ejecutivo de la Semana de Billboard.

“Es la canción más importante que tiene y es la canción que lo está poniendo en su mejor momento y en el momento más decisivo de su carrera”, dice Medina, también manager de Nicky Jam y ChocQuibTown, y señala que los oyentes mensuales de Turizo en Spotify pasaron de 19 millones a 32,7 millones desde que lanzó “La bachata”.

Si bien Medina construyó su empresa, La Industria Inc., en gran medida sobre la base de la extracción de datos y la gestión inteligente de las redes sociales, atribuye gran parte del éxito actual de Turizo a la promoción internacional y a su capacidad de conectarse con la audiencia con su versión muy personal de un género muy preciso. Ahora “La bachata”, compuesta por Turizo, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos, Miguel Andrés Martínez y el propio Medina, dará inicio a lo que probablemente sea su álbum más grande hasta el momento, 2000, cuyo lanzamiento está programado para principios de 2023.

“Con tantos canales para difundir la música, estamos saturados”, dice Medina. “Y yo he optado por volver a la gente, volver a los inicios de este negocio, y es palpar la calle”.

Manuel ha tenido grandes éxitos con canciones pop/urbanas como “Vaina loca” con Ozuna y “La nota” con Myke Towers. ¿A qué viene, entonces, la bachata?

Para mí, Manuel Turizo es un artista absurdamente versátil a nivel musical. Manu no se encasilla en un género. Él quiere hacer de todo. Él no había hecho bachata. Internamente, sí, mas no para el público. Incluso, Romeo Santos produjo una de las bachatas que tenía Manuel guardada. La canción la tenía Edgar Barrera y otro compositor que se llama Ríos, y se la tocaron a Slo, y Slo dijo, “esta canción le quedaría bien a Manuel Turizo”. Slo le mostró la canción a Manuel y a Manuel le encantó. Cuando hicimos “La bachata”, Slo le dio un toque con Edgar Barrera un poco más urbano, y por eso decidimos salir con la que tiene hoy en la calle. Me encantó porque es una bachata, pero no es esa bachata que puede hacer un Prince Royce o un Romeo. Tiene un toque urbano, una especie de dembow oculto. Y era un riesgo, era una apuesta.

¿Cuáles eran sus expectativas?

La verdad, 50-50. Era un 50% que funciona más o menos, y el 50% es que iba a romper esquemas. La canción empezó con 400K, 500K streams diarios y eso es buen síntoma. Hoy en día, para que una canción sea un hit, y estar en el top 5, tienes que hacer 5-6 millones de streams diarios. Nos iba bien. La verdad, el primer mes no estábamos fuertes con la campaña. Cuando vimos que estaba haciendo 400K streams al día, dije: Tenemos que activar la región. Llamé a Afo [Afo Verde, presidente y CEO de Sony Music Latin Iberia] que estaba de vacaciones en Croacia, y le dije: Si queremos que esta canción haga lo que queremos, hay que activar en América Latina.

Pero antes de América Latina, ¿se enfocaron en España?

El consumo de Manuel en España siempre ha sido bueno. Empezamos con la campaña en España porque fue donde primero se disparó la canción. En Sony hay una plataforma interna y nos damos cuenta en qué país está disparado. Primero se disparó en España y después en México. Donde más nos ha costado es en Estados Unidos. Y ojo, en España también hay artistas que han hecho bachata, como Rosalía y C. Tangana, pero no habían tenido la repercusión que tuvo Manuel, que valga la aclaración, no es ni dominicano ni español.

Humildemente, fue orgánico. Obviamente, todo tiene una inversión y una estrategia detrás. Pero para llegar a ese nivel no lo soporta ni una inversión ni una estrategia. La canción tuvo un buen consumo cuando el algoritmo la propone.

Así que España fue clave. ¿Qué más considera que hizo la diferencia? Porque hay muchas canciones de bachata por ahí, incluyendo todo el nuevo álbum de Romeo Santos, pero ninguno ha tenido este impacto.

Lo clave fue que a los tres o cuatro días de haber salido la canción nos fuimos a República Dominicana, hicimos un montón de medios, y estuvimos también en contacto con toda la sociedad dominicana y las fundaciones de bachata. Siento que eso le generó credibilidad al consumidor de bachata. En España hay mucha migración de República Dominicana. Y también se enlaza la campaña de TikTok. Como estaba de medio en medio — en México, Argentina, Colombia, República Dominicana, España — él se bajaba del carro a bailar bachata con alguien [y se grababa la interacción para colgarla en TikTok]. Manuel en sus shows siempre ponía a una mujer a bailar bachata. Era Bailando Bachata con Manuel Turizo. Y lo que se nos ha olvidado a muchos es esa conexión con la sociedad, que el público sienta que eres un ser humano igual a ellos. Hoy en día, con tantos canales para difundir la música, estamos saturados, y yo he optado por volver a la gente, volver a los inicios de este negocio, y es palpar la calle. Volvernos virales en la calle y después volver a las herramientas grandes. Hacer las dos. Pero pocas veces hacemos las dos. Hacemos cosas grandes, pero se nos olvida la gente.

Dice que Estados Unidos fue el mercado más difícil de penetrar para ustedes. ¿Por qué, sobre todo considerando que Manuel es tan afín con Estados Unidos y usted tiene su base aquí?

Una vez que la canción se disparó en América Latina, se volvió viral en Asia y en Europa también: Alemania, Italia, Inglaterra. El único hueco que teníamos era Estados Unidos. Este mercado siento que es un mercado en que musicalmente tiene más fuerza lo puro urbano, que va enfocado a la calle. No es un mercado fácil de entrar cuando eres un producto más clean, cuando la letra tiene estructura. Puede ser contradictorio, porque a un Camilo le va muy bien, por ejemplo. Pero la música de Manuel es hecha para adultos, no para niños, y no siempre el oído del adulto está para lo romántico. Si logramos adueñarnos del mercado norteamericano, no será fácil. Están Maluma, Balvin, Camilo.

Son el No. 1 en la Latin Airplay, que es la radio. ¿Cuán importante es la radio para ustedes?

Nosotros siempre tratamos de trabajar con la radio. Yo soy fiel amigo de la radio. No soy de los que piensa que la radio no importa. Porque hay personas que no son tecnológicas y les gusta la radio, y les gusta escuchar la gente hablando. Creo que la radio es el mejor aliado para las personas que quieren consumir producto gratis. YouTube para nosotros también sigue siendo importante. Es una plataforma importante en América Latina.

Manuel tiene otros hits importantes. ¿Cuán importante es “La bachata” para él?

Es la canción más importante que tiene y es la canción que lo está poniendo en su mejor momento y en el momento más decisivo de su carrera. Él está en esa línea, listo para pasar al siguiente nivel, y esta es la canción que lo va a lanzar al estrellato, con el favor de Dios.

¿Planean más bachatas?

Por el momento no tenemos en mente grabar más bachatas [fuera del tema producido por Romeo]. Siento que no debemos abusar [del género]. Vuelvo a decir: Es proponer, no encasillarse.