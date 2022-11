Cómo Grupo Frontera convirtió un hobby en un éxito masivo en menos de un año

En mayo, la banda regional mexicana Grupo Frontera se presentó en el club nocturno El Rodeo Disco en Houston, Texas, ante unas 300 personas. Tres meses después, en agosto, el grupo regresó, y esta vez, para sorpresa del vocalista de 19 años y bajo quinto Adelaido “Payo” Solís III, la audiencia había aumentado a 3.000. “Tuve que quitarme el audífono para escuchar a todos cantar con nosotros”, recuerda. “Fue un sueño hecho realidad”.

Tal experiencia hubiera sido imposible de imaginar hace un año, cuando Grupo Frontera era una banda local de la ciudad fronteriza de McCallen, Texas, que creaba música solo como un pasatiempo. Después de reclutar a Solís, recién salido de la secundaria, para su conjunto de ahora seis hombres — integrado también por Juan Javier Cantú, de 29 años (vocalista y acordeonista); Julián Peña Jr., de 26 (percusionista y animador), Alberto “Beto” Acosta, de 30 (bajo quinto), Carlos Guerrero, de 28 (batería) y Carlos Zamora, de 32 (bajo) — el grupo surgió oficialmente en marzo con un primer EP lanzado de forma independiente que contenía cuatro versiones, entre ellas de “La ladrona” de Diego Verdaguer. “A la hora de elegir nuestras versiones, decidimos centrarnos en canciones pop atemporales”, dice Peña.

Pero fue un lanzamiento único apenas un mes después — su interpretación norteña de “No se va”, un sencillo de 2019 del grupo colombiano de folk-pop Morat — lo que los catapultó a la fama. “Esa canción la ensayamos solo 16 horas antes de grabarla”, dice Peña. “Payo comenzó a cantarla, luego le agregué ritmos con las congas, y después Beto siguió con el bajo quinto, y todos nos miramos pensando: ‘Guao, esto suena genial’. Ensayamos tres veces un miércoles, y al día siguiente la grabamos en vivo en una sola toma”.

Tras su lanzamiento el 28 de abril, su respectivo video musical cobró fuerza en YouTube, pero al principio la banda todavía “no entendía por qué” estaba funcionando tan bien, dice Peña. “Luego lo metimos en TikTok”. Tuvo impulso en la plataforma, hasta desbordarse con un video de septiembre que mostraba a un hombre afable llamado Elmer y su pareja de baile, Erika, moviéndose al ritmo de la canción en Chihuahua, México. El clip, que ahora acumula más de 12 millones de visitas, “le dio a la canción el empujón que necesitaba para llegar a otro nivel”, dice Peña.

“No se va” debutó en la lista Hot Latin Songs de Billboard en septiembre y desde entonces ha escalado al No. 4. Mientras tanto, se convirtió en la quinta canción regional mexicana en la historia de la lista Hot 100, llegando al No. 57 después de ingresar a la lista de canciones de todos los géneros a principios de octubre. “Sinceramente, creo que fue la sazón que le pusimos a las congas”, dice Cantú sobre su éxito arrollador. “No suena como tu típica canción norteña; de hecho, suena como algo fresco, con esa vibra de reggaetón”.

Pese al éxito de Grupo Frontera con su versión de “No se va”, la canción original de Morat no ha aparecido en una lista de Billboard (aunque la banda sí llegó a la Billboard Global Excl. U.S. en junio con “París”, una colaboración con el rapero argentino Duki). Si bien Grupo Frontera aún no ha tenido comunicación con Morat, Cantú insiste en que éste merece todo el crédito. “Queríamos rendir homenaje a un grupo que muchos de nosotros admiramos”, dice.

En medio de su éxito reciente, Grupo Frontera contrató al fundador de la disquera independiente VHR Music, Víctor Ruiz, como su manager. Ruiz, también vocalista del Grupo Zaaz y manager de un puñado de otros grupos en Texas, también se desempeña como agente de contratación de la banda y ya ha concretado varias presentaciones en Texas, Arizona, Carolina del Norte, Nueva York, California, Florida y México. Además, ha trabajado con el grupo para ayudar a incrementar su visibilidad, insistiendo en la importancia de que cada miembro haga vlogging. “Quiero que lleguen al punto en que todos puedan identificar quién es quién en el grupo”, dice. “A la gente le encanta ver la intimidad de un artista, cómo se preparan para sus espectáculos y cómo son tras bambalinas”.

Pero más allá de las giras y los vlogs, Grupo Frontera quiere seguir probando su éxito como grupo independiente, incluso después de que varios sellos discográficos les hayan hecho ofertas generosas, según Ruiz. Agrega Cantú: “No digo que nunca firmaremos con un sello, pero por ahora estamos muy contentos de esta manera. Queremos ver hasta dónde podemos llegar como artistas independientes”.

En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba: el manager Víctor Ruiz con los miembros de Grupo Frontera Carlos Guerrero, Alberto Acosta, Adelaido Solis III, Juan Javier Cantú y Julian Peña Jr., fotografiados el 19 de octubre de 2022 en Houston Warehouse Studios, en Houston. (No aparece en la foto: Carlos Zamora.) Todd Spoth

La banda planea inundar el espacio con nuevo material, comenzando con una canción reciente titulada “Vete”. Grupo Frontera tiene como objetivo lanzar al menos cinco temas originales más antes que acabe el 2022, con la ayuda del ganador del Latin Grammy al productor del año, y también nativo de McAllen, Edgar Barrera. “Me preocupa que se conviertan en una banda efímera de un solo éxito, y por eso les digo que deben lanzar música constantemente porque si no, el impulso se desvanece”, dice Ruiz.

“Se diría que hemos tocado juntos 10 años, pero solo hemos estado juntos ocho meses”, agrega Cantú. “Todavía no puedo creer todo lo que nos está pasando”.