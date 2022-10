Cómo un álbum filtrado cambió la vida de Feid y llevó a una gira ‘sold-out’

Feid se disponía a tomarse un merecido día libre después de dar tres conciertos consecutivos con entradas agotadas en la emblemática Plaza de Toros La Macarena de Medellín. No pudo. En vez de eso, su día se tornó bastante agitado cuando su nuevo álbum, que debía salir a fines de este año, se filtró en internet.

“Yo los tuve que llamar, a mis productores, mi manager, el lunes a las 6 pm, para decirles que necesitamos terminar eso, porque hay que actuar rápido. Yo no quiero darle muchas horas a ese álbum [filtrado] en la calle”, relata a Billboard el cantautor colombiano en una entrevista por Zoom. “[Les dije:] tenemos que aprovechar que pasó esto, y la persona que lo haya hecho de buena o mala fe, que sea lo que Dios quiera”.

Feid pasó todo el día siguiente en el estudio terminando el álbum. Dos días después de la filtración, el 12 de septiembre, lanzó oficialmente Feliz Cumpleaños Ferxxo: Te Pirateamos El Álbum, a través de Universal Music Latin. El set de 15 temas, lanzado casi un mes después de su cumpleaños número 30, se nutre del característico flow de reggaetón de Feid y de perreos contundentes. Y le valió el octavo lugar del Top Latin Albums de Billboard, su primera aparición en las esferas superiores de esa lista. (Actualmente se encuentra en el No. 9, a la fecha del 15 de octubre).

Después de ver lo bien que le iba al álbum, a Feid se le ocurrió ampliar su gira. Llamó a su manager, Luis Villamizar, para informarle de otro cambio de planes. En lugar de embarcarse en la gira por clubes de Estados Unidos que habían discutido, Feid le hizo una sugerencia: “Le dije: el álbum está rompiendo mucho, yo tengo como que una corazonada que podemos salir a hacer venues (recintos) más grandes, como teatros, y que la gente nos va a copiar y va a salir a comprar tickets”, recuerda. ¿Otro giro más? La gira iba a comenzar en menos de un mes. “Fue más [de lo] que nos imaginábamos”.

Feid, prolífico compositor de estrellas como J Balvin, lanzó su propia carrera como cantante en 2015, convirtiéndose primero en un héroe local en su natal Medellín. En Estados Unidos, ha sido un cantautor de reggaetón en ascenso durante muchos años. En 2021, hizo una gira con Karol G como telonero de su Bichota Tour. Y ahora las estrellas al parecer se han alineado para que Feid obtenga su primer gran oportunidad no solo con un álbum en el Top 10, sino también con las entradas agotadas, en cuestión de 24 horas, para su primera gira por Estados Unidos.

La gira producida por Live Nation, que comienza el 13 de octubre, se armó de manera muy similar al álbum, dice Hans Schafer, vicepresidente sénior de giras globales en Live Nation. “Luis [Villamizar] me llamó y me dijo: ‘Nos pasó esto y vamos a enfrentarlo. Tenemos una idea loca y queremos salir de gira en menos de dos semanas. ¿Puedes ayudarnos?’. No es algo muy común. Toma unos meses encaminarlo y comercializarlo, realizar toda la logística en ambos extremos, pero todos trabajaron muy rápido para conseguir esto”.

Una vez que los boletos de preventa se pusieron a la venta la semana pasada, hubo un “impulso creciente” en línea, dice Schafer. “Sabíamos que esto se iba a vender tan pronto llegáramos al público al día siguiente”.

Feid, por otro lado, no estaba muy seguro de lo que sucedería una vez que las entradas salieran a la venta. Su única exposición en Estados Unidos habían sido algunas actuaciones esporádicas en festivales y cuando acompañó a Karol en su gira. “Hasta el momento ha sido el paso más importante [en mi carrera]”, dice sobre viajar con la estrella colombiana. “Yo venía de tocar en Latinoamérica, ser el artista número uno en mi país, de llenar conciertos en donde fuera. Y bueno, llegamos a las primeras fechas, y llegar a volver a empezar en otro país. Recuerdo el primer show de Sacramento [y oír] a mi DJ decir “make some noise for Fercho”, y cómo cinco personas dijeron ‘wooo’. Ok, es un reto para todos en mi equipo. Entonces corregimos mucho el show, pues en la marcha aprendimos a conectar con la gente sin que nos conociera”.

Después de agotar rápidamente los boletos para todas las fechas de su próxima gira — un recorrido de 14 fechas llamada U.S. Trip — Schafer y su equipo ya planean cómo podría ser la próxima gira de Feid, insinuando que podría haber un anuncio aún más grande en los próximos meses. “[Haber vendido todos los boletos] reafirmó la realidad del crecimiento de Feid como compositor, el perfeccionamiento de su oficio como artista y ver esa conexión que tiene con sus fans. La preparación unida a la oportunidad, eso es lo que estamos viendo ahora”.

“Hemos pensado mucho en el show”, agrega Feid, que trabaja simultáneamente en la segunda parte del álbum, que debe salir el 1 de diciembre. “[Queremos] un momento en el que la gente encuentre un espacio donde sentirse bien, conectarse y vivir ese ratico. Soy un testimonio muy lindo de cómo fue empezar de nuevo en Estados Unidos y volver a trabajar, echar para adelante. Es muy nostálgico”.