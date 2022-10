Cinco Preguntas Candentes: Bad Bunny pasa 13 semanas en el No. 1 con ‘Un Verano Sin Ti’

Así como “As It Was” de Harry Styles lo fue para el Hot 100 de Billboard, Un verano sin ti del superastro mundial Bad Bunny ha sido, en esencia, el No. 1 por excelencia del verano en la lista Billboard 200: el álbum que cualquier lanzamiento tendrá que superar para tener la oportunidad de encabezarla.

Esta semana, Un Verano pasó su 13a semana en el primer lugar de la lista, con 84.000 unidades equivalentes a álbumes. (The End, So Far, de la banda de metal Slipknot, le sigue con 59.000 unidades, uniéndose a un club que incluye a Post Malone, Lizzo, Luke Combs y una miríada de otros artistas populares que no han logrado llegar al primer puesto debido al exitazo de Bad Bunny). Mientras tanto, cinco canciones del disco continúan poblando el Hot 100 — liderado por “Me porto bonito”, con Chencho Corleone, así como por “Tití me preguntó” — y 11 canciones han pasado al menos 10 semanas en la lista.

¿Cómo ha mantenido Un Verano Sin Ti tal éxito? ¿Y será esto reconocido la próxima edición de los premios Grammy? El personal de Billboard sopesa estas y otras preguntas a continuación.

1. Con su 13a semana liderando el Billboard 200, Un Verano pasa oficialmente a ser objeto de análisis como el álbum más exitoso de la última década. ¿Cuál crees que es la principal razón de su continuo dominio en la lista?

Griselda Flores: Bad Bunny, en general, es como el regalo que no se acaba. Él no solo lanza un álbum y espera lo mejor: continúa desarrollando el proyecto incluso después, lanzando videos musicales esporádicos. (Algunos con un significado más profundo que otros: su último, “El apagón”, por ejemplo, es en realidad un documental que explora la gentrificación y los apagones en Puerto Rico). Pero diría que la principal fuerza que sigue impulsando el álbum al No. 1 es su gira por estadios. El álbum literalmente cobra vida en sus shows, a los que asisten miles de personas. Ahora que terminó su gira en Estados Unidos, será interesante ver si hay algún cambio en las cifras de streaming.

Lyndsey Havens: Al principio, digamos hace 10 semanas más o menos, tuve muchas discusiones sobre la falta de sencillos verdaderamente grandes en el álbum. Por supuesto, tiene sus hits más populares como “Tití me preguntó”, “Me porto bonito” y “Moscow Mule”, cerca de los estratos superiores de la lista, pero ninguno dominó los primeros lugares del Hot 100 tanto como el álbum ha dominado el Billboard 200. Al principio me preguntaba si esto podría afectar la longevidad del álbum. Ahora creo que es precisamente lo que ayudó a Un Verano a alcanzar ese hito. Al no impulsar solo uno o dos sencillos, todo el álbum en su conjunto ha podido sostenerse y, siguiendo esa lógica, Un Verano es posiblemente uno de los mejores álbumes en mucho tiempo. Tan bueno, de hecho, que no se puede separar en pedazos.

Jason Lipshutz: El álbum más grande de cualquier año a menudo representa una triangulación de música, estrellato y relevancia cultural, y para Bad Bunny, que se ha convertido en los últimos cinco años en una superestrella mundial capaz de llenar estadios, es su disco más completo y lleno de éxitos hasta la fecha (en momentos en que la música en español está teniendo más oportunidades que nunca en Estados Unidos) y le ha significado un rotundo éxito. El proyecto correcto en el momento correcto para el artista correcto: así es como logras estar 13 semanas en el No. 1.

Jessica Roiz: Es su disco más experimental hasta el momento. Es decir, hay alguna canción con la que casi todos pueden identificarse. Un Verano no solo representa el verano en Puerto Rico, sino que conecta fácilmente culturas y generaciones, desde el dembow hasta el merengue, el bolero, el reggae y el perreo. Más allá de eso, lleva una gran cantidad de mensajes sociales importantes, como se escucha en “Andrea” y “El apagón”, que hacen que sea difícil para cualquiera (sea seguidor de Bad Bunny o no) rechazarlo. En pocas palabras, es un álbum variado demasiado bueno como para no oírlo otra vez, incluso después de que termine el verano.

Andrew Unterberger: ¿Hemos leído alguna vez un titular malo sobre Bad Bunny? Estoy seguro de que habrá enfrentado controversias y críticas menores a lo largo de su carrera, pero me parece que ha sido un crescendo constante de éxitos para Bad Benito, y está alcanzando su punto más alto en el momento adecuado para Un Verano. Es la estrella pop adecuada para este momento: de mente abierta, sonido abierto, concienzudo, divertido, increíblemente cool y totalmente accesible. Y el álbum no es en modo alguno el sonido de él navegando; es un set extenso, ambicioso y extremadamente imaginativo y enérgico, ideado para capitalizar y extender el interés que ha generado en los últimos cinco años. Dio todos los pasos adecuados, a un nivel que pocas o ninguna otra estrellas pop de esta década podría igualar.

2. Si bien en la era del streaming muchos álbumes han logrado mantener su relevancia en la lista Billboard 200 gracias a uno o dos o tres sencillos exitosos, Un Verano tiene la rara distinción de ser un álbum con más de una decena de canciones que han pasado más de una decena de semanas en el Hot 100. ¿Qué ha permitido que el álbum siga siendo tan prolífico con su número de éxitos?

Griselda Flores: No hay una sola cosa que lo haya permitido, sino un conjunto de cosas. Por un lado, diría que cada canción ha cobrado vida propia con personajes destacados como Chencho Corleone en “Me porto bonito” o incluso la señora que aparece en medio de “Tití me preguntó” y cuya línea he memorizado por completo. Además, todo el mundo tiene una canción que ha adoptado como su propio himno: no hay una sola canción por la que todos se sientan atraídos, lo que tiende a ser el caso con muchos álbumes, porque siempre existe esa canción. Hay algo para todos en este álbum y, dado que contiene 23 canciones, la gente todavía lo está digiriendo y descubriendo que una canción a la que no había prestado atención antes es ahora su nueva favorita de UVST.

Lyndsey Havens: Me parece que Un Verano ha adoptado una mentalidad de “unidos subimos”. Al tener tantos éxitos, pero ninguno que para mí se destaque demasiado como un favorito entre el resto, todos son capaces de sostenerse sin interponerse entre sí. Y como resultado, creo que esa también ha sido el ingrediente secreto del éxito del álbum.

Jason Lipshutz: Un Verano se ha beneficiado incalculablemente de la proliferación del streaming: ninguna de sus canciones más importantes se ha convertido en el tipo de canción destacada que empequeñece a otros temas del álbum y se vuelve omnipresente dentro de la cultura popular, pero como varias canciones continúan salpicando los playlists de streaming y consiguiendo millones de streams cada semana, nunca están demasiado lejos de la cumbre del Hot 100. La voz de Bad Bunny es tan dominante en estas canciones, y el interés general en él es tal, que varios temas se han convertido en gigantes del streaming.

Jessica Roiz: No solo son éxitos de club, sino que de la misma manera que cinco de los temas del álbum están pegando fuerte en la Hot 100, también suenan con fuerza en TikTok. En conjunto, “Me porto bonito”, “Tití me preguntó” y “Efecto” tienen más de siete millones de videos creados en esa aplicación (al momento de esta publicación), lo que demuestra aún más por qué se han convertido en favoritas de los fans. No muy lejos están el sencillo “Moscow Mule”, muy tocado en la radio, y “Neverita”, con su bien recibido video, e incluso una nueva versión de Elvis Crespo, a cuyo video de “Suavemente” le rinde homenaje visual en el de “Neverita”.

Andrew Unterberger: Esta debe ser la pregunta que cualquier gran artista (y su respectivo sello discográfico) debería hacerse en este momento: en un panorama en el que incluso los nuevos álbumes de artistas como Kendrick Lamar y Beyoncé parecen no poder mantener un interés masivo en más de una canción o dos durante una semana o dos, ¿cómo puede lograr esto Bad Bunny con la mitad de su álbum de 23 temas? No tengo una gran respuesta, excepto que sin duda la variedad de Un Verano ayuda: podrías encuestar a 15 oyentes diferentes y obtener al menos 12 temas favoritos, y ninguno muy parecido, pero todos tendrán la misma alta calidad y seguirán sonando como Bad Bunny por antonomasia. Es más fácil decirlo que hacerlo, como diría la mayoría de esos otros artistas.

3. Cuando hablamos de los posibles temas exitosos del álbum tras su lanzamiento hace casi medio año, a pocos se nos ocurrió opinar que “Me porto bonito” o “Tití me preguntó” serían posibles hits; sin embargo, esas son las dos canciones que todavía rondan los primeros 20 lugares del Hot 100. ¿Te sorprende que esas dos canciones hayan terminado siendo las más duraderas, o tiene sentido que hayan llegado a ser los mayores éxitos del LP?

Griselda Flores: ¡Que conste que yo no fui de los que dijo que esos dos temas serían los grandes éxitos del set! (Elegí “Moscow Mule”). Pero ahora tiene sentido que lo sean. La naturaleza experimental de estas canciones — no son una canción urbana más — hace que sea difícil cansarse de escucharlas una y otra vez. Pasaron de ser la banda sonora de nuestro verano a himnos certificados que ahora encabezan las listas de éxitos.

Lyndsey Havens: Mirando atrás, aprecio lo poco obvios que fueron estos éxitos entonces. Y como no tenía una idea muy clara de cuáles serían los que sobresaldrían, no puedo decir que me sorprenda tanto ahora que “Me porto bonito” y “Tití me preguntó” sean los que hayan escalado más alto. Para mí, como alguien que no habla español, gran parte de Un Verano tiene que ver con la vibra que Bad Bunny creó a través de su interpretación, y las producciones. Dicho esto, tiene sentido que estas dos sean los mayores éxitos del álbum, pero, en fin, en mi opinión, también lo serían un puñado de otras canciones.

Jason Lipshutz: Yo de hecho estoy sorprendido. ¡Habría apostado mucho dinero a que “Moscow Mule” se convertiría en el gran éxito y lo hubiera perdido todo! Subestimé el ritmo frenético de “Tití me preguntó”, y también la bruma reggaetonera de “Me porto bonito”, que se nutren de los diferentes elementos fuertes de Bad Bunny: sustancia bailable en un tema, protagonismo romántico en el otro, y ahora, meses después, ambos me suenan como sencillos de claro éxito.

Jessica Roiz: No es para sorprenderse. Ambos temas son éxitos certificados. “Me porto bonito” debido a su perreo moderno fusionado con ritmos de fiesta de la vieja escuela, y sus letras ultrabombosas sobre sentirse seguro y hermoso. “Tití me preguntó”, por su homenaje al creciente movimiento del dembow del bajo mundo de República Dominicana y, por supuesto, su letra identificable sobre no querer encontrar el amor y sentar cabeza.

Andrew Unterberger: ¡Todavía me sorprende! Me gustan las dos canciones, pero no siento que ninguna representa mejor la exuberancia veraniega del álbum. Sin embargo, me alienta el hecho de que si uno solo estuviera juzgando la música según los turnos al bate en los playoffs de la actual MLB, pensaría que “Después de la playa” no solo era el mayor éxito del álbum, sino el mayor éxito de la historia, de toda la década. ¡Como debería ser!

4. Durante todo el verano, el Hot 100 y el Billboard 200 han estado dominados por “As It Was” de Harry Styles, y Un verano sin ti de Bad Bunny, respectivamente. ¿Te parece alguno de estos más representativo sobre el estado de la música pop en 2022?

Griselda Flores: Creo que, en general, ambos dicen mucho sobre el hecho de que la música pop ya no es un estilo único para todos. Ahora es un espectro mucho más amplio, con Harry Styles en un extremo y Bad Bunny en el otro. Los dos artistas no podrían tener un sonido más diferente, pero ambos capturan el espíritu de la época y la fluidez de la cultura pop actual.

Lyndsey Havens: Para mí, la historia de Bad Bunny es la historia de la escena musical mundial en este momento. Dominar con un álbum completo en vez de con un sencillo muestra cuán fuerte está resonando la música de Benito, y el hecho de que esté recaudando decenas de millones de dólares en su gira en este momento no hace más que recalcar ese hecho.

Jason Lipshutz: Un verano sin ti representa un momento histórico para la música en español en Estados Unidos, que ha disfrutado de varios logros comerciales la última media década. Pero no olvidemos que fue hace menos de dos años que otro álbum de Bad Bunny, El Último Tour del Mundo, se convirtió en el primer álbum en español en llegar al No. 1 en el Billboard 200. Bad Bunny sigue rompiendo barreras este año, no solo para él, sino para todos los artistas de habla hispana que tienen la mira puesta en el estrellato.

Jessica Roiz: Desde sus inicios en el trap hasta sumergirse en otros géneros, no cabe duda que Bad Bunny ha pasado de rapero puertorriqueño a ser la mayor estrella pop de la música latina, sin tener que comprometer su lengua materna y su cultura latina, al tiempo que rompe normas de género. Personalmente creo, más que nada, que Bad Bunny está donde está hoy por el poder que tiene su lirismo. Navega por temas de amor, salud mental, desamor, sexualidad, derechos humanos, conciencia sobre la violencia doméstica y muchos más, mostrando mejor cómo un artista debe usar su poder de estrella. Styles es igual de representativo de este sentido, y es por eso que ambos han tenido un éxito rotundo.

Andrew Unterberger: Ambos suenan muy a 2022, pero le daría la ventaja aquí a Un Verano. No es nuevo, culturalmente hablando, que el exitoso miembro de una adorada banda de chicos tenga la canción más grande del verano con su sencillo más innegable hasta la fecha; eso ha sucedido, en esencia, al menos una vez por generación desde los Beatles. Pero que un álbum casi completamente en español domine sin ninguna concesión en el mercado de habla inglesa — y sin tener siquiera un verdadero éxito crossover en el Top 40 — es algo que, al parecer, solo podría ocurrir en 2022.

5. Hemos hablado de cómo una de las pocas fronteras que le quedan por cruzar a Bad Bunny como estrella pop mundial es obtener una nominación al Grammy en una de las categorías principales. ¿Crees que finalmente ocurra este año con el éxito de Un Verano y sus muchas canciones exitosas?

Griselda Flores: ¡Absolutamente! Al menos debería. Pienso que al menos álbum del año por el éxito rotundo de UVST. Predigo que la competencia sería dura si entra en esa categoría, pero soy cautelosamente optimista de que incluso podría ganar y, si lo hace, sería algo enorme.

Lyndsey Havens: Digamos que en un año en el que Adele y Beyoncé regresaron con álbumes, sigo hinchando por que Bad Bunny se lleve a casa el trofeo al álbum del año.

Jason Lipshutz: Si Un verano sin ti no es nominado al Grammy al álbum del año, la respuesta negativa será considerable, pues proyectos con tanto éxito comercial y elogios de la crítica a menudo son reconocidos en la categoría. Veo a Bad Bunny ganando álbum del año, y aunque probablemente habrá una dura competencia en la categoría (los proyectos de Harry Styles, Beyoncé, Adele y Ed Sheeran serán elegibles), Bad Bunny tiene las mismas probabilidades que otros de llevarse el premio mayor.

Jessica Roiz: ¡Un millón de veces sí! Tomando en cuenta las nominaciones a álbum del año y grabación del año en los Latin Grammys 2022, Un verano sin ti (y cualquiera de sus temas) son dignos de una nominación en las categorías principales de los Grammy. Luego que Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en la historia de los Premios MTV a los Videos Musicales (VMAs) en ganar el premio al artista del año, tengo muchas esperanzas de que no solo sea nominado, sino que gane uno de los Grammys principales.

Andrew Unterberger: Me preocuparía realmente si todavía hubiera solo cinco u ocho nominados en esta categoría — demasiados votantes palidecerían ante un álbum en español, especialmente uno sin un punto de entrada ubicuo — pero ahora con 10, es un poco difícil pensar que se lo vayan a negar. Sin embargo, no es impensable y, si pasa, no tardarán las críticas.