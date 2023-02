Chris Stapleton hace llorar al público al cantar el himno nacional en el Super Bowl 2023

El cantante de música country Chris Stapleton estuvo más que preparado para poner en marcha el Super Bowl 2023 el domingo (12 de febrero).

Después de la presentación de los colores, Stapleton apareció en el campo vestido completamente de negro con su fiel guitarra en la mano para dar una interpretación conmovedora de “The Star Spangled Banner”, el himno nacional estadounidense. Junto a él estuvo el actor ganador del Oscar Troy Kotsur, galardonado por su papel de reparto en la película CODA, para ofrecer una interpretación en lenguaje de señas americano (ASL, por sus siglas en inglés).

Stapleton mantuvo su presentación simple, dejando que su voz áspera transmitiera toda la emoción necesaria para el himno, con una interpretación de guitarra moderada que le dio una mayor sensación de seriedad. Varios jugadores y cuerpo técnico, incluido el entrenador en jefe de los Eagles, Nick Sirianni, fueron vistos llorando durante la actuación.

Stapleton fue uno de los tres artistas que abrieron el Super Bowl 2023: la actriz de Abbott Elementary y leyenda de Broadway Sheryl Lee Ralph ofreció una emocionante interpretación de “Lift Every Voice and Sing”, mientras que el superproductor Babyface se unió a la ceremonia previa al juego para cantar su versión de “America the Beautiful”. Más tarde, Rihanna subiría al escenario como la artista principal del espectáculo del medio tiempo de este año.

Stapleton hizo historia en noviembre en los Premios CMA 2022 al ganar el premio al artista del año por sexta ocasión, superando a Vince Gill, Blake Shelton y George Straight, con quienes compartía el récord previo de cinco.

No te pierdas arriba la emotiva interpretación de Stapleton de “The Star Spangled Banner”.