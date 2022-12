Chiquis lanza versión mariachi de ‘Paloma Blanca’ en memoria de su madre: Escúchala

Chiquis lanzó una versión mariachi de su primer sencillo “Paloma Blanca” el viernes (9 de diciembre), en el décimo aniversario de la muerte de su madre, Jenni Rivera. La nueva interpretación llega ocho años después de que el tema original de banda debutara en 2014.

Acompañada por el grupo femenino Mariachi Divas, la artista mexicana-estadounidense canta una sincera carta de amor a La Diva de la Banda, expresando cuánto la extraña, qué habría cambiado en su relación madre-hija y las mayores lecciones de vida que ha aprendido.

La canción fue producida por Cindy Shea, Ulises Lozano El Licenciado y Janney “Chiquis” Marín, y coescrita por Marín y Claudia Brant.

“Cuando se lanzó originalmente ‘Paloma Blanca’, no estaba del todo contenta con la forma en que se grabó. Siempre he querido relanzarla”, dijo Chiquis en un comunicado. “Mi voz y mi interpretación han evolucionado mucho en estos últimos ocho años y me siento mejor que nunca con mi música, así que decidí grabarla junto a Mariachi Divas. Siempre estará dedicada a mi madre, que falleció hace diez años, pero también quería volver a grabarla para sus fans y para los míos”.

Para dar vida a la emotiva letra, Chiquis protagoniza un video musical en el que interpreta la canción vestida como un ángel. El clip, dirigido por Oscar Eden, también incluye imágenes nunca antes vistas de su madre.

El dulce homenaje llega un mes después de que Chiquis recibiera su primera nominación al Grammy al mejor álbum regional mexicano y ganara su segundo Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de banda con Abeja Reina.

Mira el video musical de “Paloma Blanca” a continuación: