De cerca con Chayanne

Sería difícil encontrar a un fan de la música latina cuya vida no haya sido tocada por las canciones de Chayanne. Durante más de tres décadas, el carismático ídolo del pop y actor puertorriqueño ha conquistado 25 No. 1 en las listas de Billboard — incluyendo nueve No. 1 y 29 en el Top 10 de Hot Latin Songs, el tercer mayor número de éxitos para un cantante pop masculino en la historia de esa lista.

Las apasionadas baladas de Chayanne y sus enérgicos temas bailables, unidos a su personalidad accesible y su dinámica presencia en el escenario (es uno de los artistas latinos con las giras más grandes del mundo) han hecho de él un pilar de la música latina contemporánea.

El 29 de septiembre, será homenajeado con el premio Ícono en los Premios Billboard a la Música Latina. También se sentará para una sesión exclusiva de preguntas y respuestas durante la Semana Billboard de la Música Latina (Latin Music Week) — su primera entrevista extensa en más de cinco años — donde hablará de su próximo tour y su nuevo álbum.

¿Qué representa para ti recibir este premio?

Es un honor ser merecedor de un premio than especial. Este premio es la mayor confirmación de mi carrera, que es tan valiosa como el amor y respeto que siento por mi público. Que luego de tantos años me sigan apoyando es increible. Y por supuesto, Billboard siempre ha estado del lado de nosotros los artistas, que somos parte de este maravilloso mundo de la industria musical. Es un honor.

Describe tu carrera en tres palabras.

¿Solo tres? Amor. Tienes que amar lo que haces. Tienes que entregarte; entrega. Amor, entrega, perseverancia.

¿Qué logro te enorgullece más?

En el ámbito personal, mis hijos. La paternidad cambió mi vida para siempre. En lo profesional, la vigencia que mi carrera ha logrado. No es fácil mantenerse en una industria en donde cada día nacen nuevos artistas de talento.

Tu más reciente sencillo, “Te amo y punto”, alcanzó el puesto No. 11 en la lista Latin Pop Airplay. ¿Qué viene ahora?

Terminar mi nuevo álbum, que sale en el primer semestre de 2023. He estado todo el año ocupado trabajando en el disco con gente maravillosa. También me estoy preparando para mi nueva gira, lo cual es un proceso. Y seguir así hasta que la gente diga. Ellos son los que mandan, y yo solo obedezco.