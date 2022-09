Por qué Chayanne no ha lanzado un álbum en 8 años: Latin Music Week

Durante la Semana Billboard de la Música Latina (Latin Music Week) el miércoles (28 de septiembre), Chayanne dio su primera entrevista en más de cinco años para hablar de nueva música.

Entrevistado por Leila Cobo, vicepresidenta para la industria latina de Billboard, el cantante puertorriqueño se sinceró sobre por qué no ha lanzado un álbum desde En todo estaré de 2014, que llegó al No. 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard.

“Salieron canciones aisladas. He estado haciendo cantidad de cosas, lo que pasa es que discos como tal no lo he hecho”, dijo. “Tú sabes que una gira que yo empiezo duro como dos años; empezamos esa, terminamos en el 2016… y después hice otra gira que fueron dos años que fue interrumpida por la pandemia, y me faltaron cuatro meses. No había sacado un disco; tardo mucho en hacer un disco. Me gusta escuchar mucho la canción”.

Aunque no ha lanzado un álbum de larga duración en más de ocho años, insistió en que no se le ha pasado por la mente retirarse. “Estoy joven. Así me siento”, afirmó el artista con más de cuatro décadas de trayectoria, arrancando vítores de la audiencia.

De hecho, trabaja actualmente en uno que planea lanzar próximamente.

Chayanne, quien recibirá el Premio Ícono el jueves (29 de septiembre) en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, estrenará el viernes un nuevo sencillo: “Como tú y yo”.

Celebrada en coincidencia con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, la Semana de la Música Latina incluye talleres y paneles con artistas como Christina Aguilera, Romeo Santos, Camilo, Nicky Jam, Wisin y Yandel, Maluma, Chayanne, Ivy Queen, Grupo Firme, Bizarrap, Blessd y muchos más.

El evento también presenta conciertos de superestrellas, presentaciones íntimas, así como estrenos musicales de Bizarrap, Elena Rose, Ozuna, Mariah Angeliq y BREZH, que hará una fiesta por todo lo alto en Oasis, en el barrio miamense de Wynwood.

Durante 30 años, la Semana de la Música Latina ha sido el principal encuentro de la industria de la música. También coincide con los Premios Billboard, que se trasmitirán en vivo por Telemundo y podrán verse simultáneamente por el canal de cable Universo, la aplicación de Telemundo y, en Latinoamérica y el Caribe, a través de Telemundo Internacional.