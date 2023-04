Carlos Vives desglosa 5 canciones esenciales de su homenaje a Rafael Escalona

Escoger un “camino de localidad” hizo “muy internacional” a Carlos Vives, reflexiona el superastro a través de Zoom desde su Colombia natal mientras se prepara para lanzar Escalona Nunca Se Había Grabado Así, un álbum homenaje al gran Rafael Escalona.

Explorar Explorar Carlos Vives See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El disco de 12 canciones, lanzado el miércoles (19 de abril) bajo WK Records / Gaira Musica Local, incluye versiones de “La historia”, “Mala suerte” y “La golondrina”, además de “La nostalgia de Poncho”, “El destino de Simón” y “El testamento”, entre otras.

Llega el mismo año en que Vives celebra tres décadas de su éxito mundial Clásicos de la Provincia, en el que tomó el vallenato de la costa caribeña y le inyectó una sensibilidad pop-rock moderna. Es un sonido revolucionario que inmortalizó el género colombiano más allá de sus fronteras. Y Escalona, un trovador romántico y Don Juan de la región de Valledupar, fue su principal inspiración.

Vives, quien comenzó en la música haciendo rock antes de dedicar el resto de su vida a rescatar y resaltar los sonidos de su tierra, protagonizó en 1991 una exitosa telenovela biográfica llamada Escalona, en la que interpretaba nada menos que al propio compositor colombiano. Fue una experiencia transformadora en la que, en cierto modo, el espíritu del legendario trovador permaneció con él, y siguió construyendo sobre aquellas enseñanzas musicales.

“Después de que hicimos la serie, el estilo que yo descubrí, me nació un pop colombiano [enraizado en] músicas tradicionales de las diferentes regiones — una manera diferente a cómo se grababa antes la música vallenata”, dice Vives. “El hecho de habernos sentido orgullosos de todo lo que teníamos aquí, de todo lo que somos como colombianos, pienso que realmente nos hizo populares, y nos llevó a recorrer varios lugares del mundo. Realmente esa fue la razón que nos motivó a hacer lo que hacemos”.

Para apoyar el lanzamiento de Escalona Nunca Se Había Grabado Así, estrenará el documental Regreso a Escalona el 1 de mayo en Colombia en el Canal Caracol y llega cuatro días después a Estados Unidos, al The Colombian Film Festival NY. El músico, que esta semana recibirá el premio Leyenda en los Latin American Music Awards, se prepara también para una próxima gira internacional.

A continuación, Vives desglosa cinco canciones esenciales de su nuevo álbum que exploran las composiciones de Escalona como nunca se había grabado.

“La historia”

“El primer sencillo que lanzamos fue ‘La historia’, una canción muy romántica de un desamor de Rafael Escalona. Pero la grabamos con un estilo más dentro del pop, y sin perder el feeling de la música tradicional. ‘La historia’ es una canción muy triste y sencilla, pero con una fuerza y una intensidad del alma increíble, y con un sonido que van a disfrutar mucho”.

“Mala suerte”

“Esta es una canción que lo que menos produce es mala suerte. Es una canción de alegría y de fuerza, como El Rock De Mi Pueblo. Yo quería grabar ‘Mala suerte’ también en ese tiempo (2004), con esa fuerza instrumental, con esas guitarras eléctricas y sin perder el acordeón de mi compadre Egidio [Cuadrado].

[Para este álbum] hicimos una versión nueva, inspirada fundamentalmente en una escena que hicimos hace más de 30 años con mi compadre Egidio. Cuando grabábamos la serie y esa canción, me tocó cantarla en vivo, montado en una camioneta, avanzando por una carretera de la Provincia de Padilla. Entonces, cuando quise grabar el video 30 años después, quise volver a hacerlo montado en una camioneta. Ahí está el video y la referencia de lo que hicimos hace 30 años para esta celebración. Lo único que te produce es una suerte maravillosa y una felicidad en el alma”.

“El carro Ford”

“En la película que estamos presentando, De regreso a Escalona, el hijo de Escalona, Pachín Francisco Escalona, me prestó una camioneta que era del papá. En esa camioneta volvimos a viajar por la región con mi compadre Egidio, y es una camioneta Ford. La canción dice (canta):

Voy a comprar un carro Ford / voy a comprar un carro Ford

Que vuela en la carretera / Y lo pongo en dirección

Y lo pongo en dirección del valle pa’ Villanueva.

Como yo no tomo ron, como yo no tomo ron / quiero mi trago en moneda

Pa’ comprarme un carro Ford, pa’ comprarme un carro Ford…

Esa camioneta posiblemente habría inspirado la composición de esta canción — además de los amores de Escalona, por supuesto. Grabamos la película montados en la camioneta que mi compadre Egidio conocía porque había sido acordeonista de Escalona, y [también] había sido cuñado de Escalona. Dina, la hermana de Egidio, fue una de las grandes musas que inspiró a Escalona para sus canciones. Dina aparece en muchas de sus canciones — y, por supuesto, logré tener a Dina como una de las protagonistas de este especial de televisión. Rafa [Escalona] fue muy enamorado”.

“Carmen Gómez”

“En general, la mayoría de composiciones hablan de la mujer para sacarla a pasear — para las chicas. Escalona habla de nombres propios — o así como ‘La mona del Cañaguate’ or ‘La Maye’ — y le hace una canción a Carmen Gómez. Siempre hay una mujer que inspira sus canciones y tiene nombre propio, un lugar propio y auténtico; dónde nacieron, dónde ocurrió la historia, a dónde la llevó a pasear, lo que le compró. “Carmen Gómez” es una canción inspirada en los reinados de belleza, y dice (canta):

De un concurso que se forme buscando la mujer perfecta

Yo voy a que ganar Fonseca o representando a Carmen Gómez

Y tiene porte de un gran dama y una elegancia muy distinguida

De esa raza noble y grande, esa que ella representa

Sacó los ojos de España y la nobleza latina

En un tiempo donde la música quisiera uniformarse a todo el mundo, y todo parece sonar igual, no se reconocen los lugares ni las gentes, ni los ríos, las montañas, los animales. No nos dedicamos a conservar lo nuestro. La música de Escalona grabada de la manera como la grabamos creo que es como algo muy refrescante”.

“Contestación a la brasilera”

“El bonus track del álbum es una canción que hizo el compositor Armando Zabaleta, un amigo de mi papá. Cuando le dije a mi papá, ‘Voy a grabar un disco de Clásicos de la Provincia. Quiero que me ayudes a seleccionar el repertorio para mostrarle a la gente que además de Escalona, hay una serie de compositores que la gente no conocía tanto’. Como estaba de fama la serie de Escalona, él me dijo, ‘Graba “Contestación a la brasilera”’. Armando Zabaleta era un amigo de Escalona. Y Rafa había hecho una canción para una brasilera que decía (canta):

Yo la conocí una mañana / yo la conocí una mañana

Que llegó en avión a mi tierra y cuando me la presentaron

Me dijo que era brasilera

Es una historia de amor de Escalona con una brasilera, y ella termina yéndose, dejándolo enamorado. Fue una de las canciones más famosas de Escalona. Yo la grabé en mi primer álbum de Clásicos de la Provincia, [pero] la grabé incompleta. Cuando llegué a la mezcla del disco [Clásicos...], no estaba la canción. Lo único que se me ocurrió para no quedar mal con mi papá y con Armando fue cerrar con la canción con una pequeña estrofa. Pero por supuesto, cuando salió el disco, mi papá dice, ‘No grabaste la canción completa. ¿Qué pasó?’ Yo al final le dije, ‘Dame la oportunidad que yo tarde o temprano la voy a grabar’. Yo le había prometido a mi papá que iba a completarla, pero [el tiempo] pasó y se me olvidó.

Haciendo este álbum de Escalona, se me ocurrió cumplirle a mi papá y al compositor. Hoy ellos ya no están en este mundo. Grabé la composición completa que habla de Rafael Escalona, aunque no es su canción”.