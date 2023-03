Carla Morrison, sobre su valor en la música y el consejo crucial de Julieta Venegas

Tras tomarse un receso en 2017 y pasar un tiempo lejos de los reflectores, Carla Morrison relata un regreso a los escenarios más positivo de lo que imaginaba con El Renacimiento Tour, que empezó en mayo de 2022 y continúa en el 2023. Entre risas, la cantautora mexicana describe a Billboard Español lo contenta que se sintió de reencontrarse con su público y escuchar que añoraban su música más romántica en los tiempos del reggaetón.

Su perspectiva sobre salir de gira fue diferente esta vez.

Con un mayor autoconocimiento, la sabiduría de alguien que ha trabajado en sí misma, y una asertividad que le atribuye a los años, Morrison afirma: “Tengo muy claros los límites, mi rutina, mis prioridades y mis valores. También creo que es mi edad, estoy por cumplir 37 y me siento menos serio en todo. Me digo: Carla, es solo música, nadie se va a morir… ¡Disfrútalo!”.

No siempre tuvo la misma confianza.

Cuando empezó a dar sus primeros pasos en la música, le daba vergüenza cobrar por sus actuaciones. Fue su madre quien le decía con insistencia: “Mija, no te dejes. Lucha por lo que es tuyo”. Morrison ahora comprende que su madre lo que quería enseñarle era a luchar por sus derechos.

Desde entonces, ha enfrentado muchos desafíos como mujer en la música: “Ser comparada, ser calificada, que me llamen de muchos nombres… Han usado mi música sin pedir permiso… y han sido hombres con mucho poder”, recuerda. Cuando se quejó de no recibir crédito por su música, le dijeron que debería estar agradecida.

Sin embargo, al preguntarle sobre el futuro, Morrison dice sin dudarlo: “El futuro es femenino. Estamos ganando más terreno y estamos por fin consiguiendo el lugar que merecemos. Y cuando eso suceda, solo va a ser un mundo lleno de amor, compasión, ternura y oportunidad. Van a haber muchas más mujeres en la producción, en el escenario, en las fotografías, en el arte, dirigiendo. Van a ver muchas mujeres sin miedo a participar y aprendiendo”.

Recientemente, Morrison colaboró con Karol G en la canción “Mañana será bonito”, que debutó y llegó al No. 19 de la lista Hot Latin Songs de Billboard (11 de Marzo) y actualmente se encuentra en el No. 23. La composición fue una solicitud de la artista colombiana en la que no esperaba cantar. Recuerda que su esposo (con quien suele crear música) le señaló que “Mañana ser bonito” debería ser el título de la canción. Para su sorpresa, terminó siendo también el nombre que la estrella colombiana eligió para su histórico disco.

En honor al Mes de la Historia de la Mujer, Billboard lanzó la serie “Las Poderosas” con un número selecto de estrellas latinas que hablan con sinceridad sobre la palabra “empoderamiento”, su lugar en la música latina y más. La serie debutó el 20 de marzo con LALI, y continuó con Nathy Peluso el 22.

Lee la entrevista exclusiva con Carla Morrison a continuación:

¿Qué significa empoderamiento para ti como artista y como mujer?

Es recordar tus derechos y lo que mereces como cualquier ser humano en este mundo. Y creo que las mujeres hemos caído muchas veces en ese lugar donde sentimos que no deberíamos preguntar, cuestionar, exigir porque nos vemos mal, porque deberíamos ser agradecidas… Pero en realidad tenemos todo el derecho de cuestionar, de preguntar, de pedir. Creo que empoderarse es ponerse en el lugar que siempre deberíamos estar, sabiendo dónde está nuestro valor, nuestro trabajo, la calidad y el valor de nuestro trabajo.

¿Qué NO significa empoderamiento para ti?

Tomar decisiones a partir del miedo, a partir de decir no, no voy a pedir y no voy a decir nada porque calladita me veo más bonita. Creo que eso no es empoderarse y tampoco es empoderarse a atacar a los hombres.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido como mujer en la música?

Cuando yo estaba apenas empezando, le escribí por My Space a Julieta Venegas, y le dije yo soy de Tecate, estoy empezando la música y quería pedirte un consejo, porque vi que tú te fuiste muy chiquita y ¿cómo le hiciste? Y me dijo: “Carla, yo simplemente me fui, luché por mi sueño, si yo puedo tu puedes”. Y creo que eso es una de las cosas que sí recuerdo y a atesoro mucho, porque algo que yo sentía tan inalcanzable ella me lo hizo ver muy alcanzable. Algo tan simple como una palabra de apoyo, que te diga alguien “you can do it too”, no tiene precio.

¿Qué mujer te ha servido de mentora o modelo a seguir? ¿A quién admiras y por qué?

Híjole, la verdad es que va a sonar como muy cliché, pero yo creo que la persona que más me ha inspirado en mi vida es mi mamá. Ha habido tantas mujeres que me han dado como consejos muy bonitos, pero mi mamá es la mujer a la que más admiro, porque es una mujer muy fuerte y trabajadora. Siempre me dijo que escribir, cantar y ser artista era algo bueno. Y siempre me trae a tierra cuando me viajo mucho en mis pensamientos. Mi mamá ha sido mi mamá, pero también ha sido mi amiga y mi cómplice. Y eso sé que no todas lo tenemos.

¿Han cambiado las cosas para las mujeres latinas en la música en los últimos 5 años? ¿Cómo?

Creo que sí han cambiado las cosas en el aspecto de la hermandad. Creo que entre mujeres nos apoyamos más, nos celebramos más, nos aceptamos más, nos criticamos menos. Lo que creo que no ha cambiado es esta parte como muy sexual, de sentir que uno tiene que enseñar para vender. Creo que hay mujeres que enseñan su cuerpo porque les encanta y eso está bien. Entonces, si esa es su manera de exponer su trabajo, me parece bien porque se sienten cómodas. Yo no me siento tan cómoda ahí con las chichis y así, pero veo otras chicas que lo hacen y digo ¡a toda madre! Si te funciona… ¡Maravilloso! Pero como que no es mi estilo.

¿Cuál es tu canción favorita de “girl power”?

Cuando estaba muy chiquita, una canción que me habló de empoderamiento femenino y me hizo llorar cuando la escuché fue “Quisieras andar conmigo” de Julieta Venegas. Recuerdo que cuando la escuché dije, “¡No mames, la Julieta!” Es algo que nunca sucede. Me pareció chido que una morra escribió una canción que habla de algo que usualmente el hombre hace. Y ahorita, claramente la canción de Shakira y Bizarrap, ella (Shakira) al ser honesta se empoderó a sí misma, pero las mujeres la empoderaron más y entonces se convirtió en esta fuerza como de amazonas. Y otra canción es “Run The World (Girls)”, de Beyonce.