Carin León canta tierna versión de ‘Man In Black’ de Johnny Cash

Carin León ha lanzado su propia versión de “Man in Black” de Johnny Cash, disponible exclusivamente en Apple Music como parte del playlist oficial del equipo de fútbol Nashville SC.

En la canción, que celebra el lanzamiento del Pase de Temporada de la MLS y el kit del Nashville Soccer Club en honor a la vida y el legado de Cash, León ofrece una interpretación conmovedora de la canción de folk country lanzada originalmente en 1971. Comienza con la voz ronca y crujiente de León, respaldada por cálidos riffs de guitarra, para luego transformarse en una fusión de country con elementos del regional mexicano.

“Johnny Cash es un ícono de la música country y folclórica estadounidense, aunque su música sigue teniendo una fuerte influencia dentro de la música en todos los géneros de hoy”, dijo el artista cuyo nombre real es Oscar Armando Díaz de León Huez en un comunicado de prensa. “Es muy importante para mí ser parte de este proyecto tan significativo y estamos haciendo las cosas con todo el respeto que merece una figura tan importante como el señor Johnny Cash”.

Lanzado hace más de 50 años, “Man in Black”, apodo que se le dio a Cash por la forma en que vestía, es una canción de protesta que escribió contra la forma en que los políticos ricos trataban a los pobres. “I wear the black for the poor and the beaten down/ Living in the hopeless, hungry side of town/ I wear it for the prisoner who is long paid for his crime/ But is there because he’s a victim of the times (Visto el negro de los pobres y golpeados/ Que viven en el lado hambriento y desesperanzado de la ciudad/ Lo visto por el preso que ha pagado hace tiempo por su crimen/ Pero está ahí porque es una víctima de estos tiempos)”, canta.

“Esta canción es muy personal, pero así es como pienso sobre muchas cosas”, expresó Cash cuando interpretó la canción por primera vez.

En honor a su legado, el kit “Man in Black” se inspiró en The Backline Supporters Collective (los fans del club) y se creó en colaboración con el Patrimonio de Johnny Cash, Sandbox Succession y Wasserman Music. El kit debutará el 25 de febrero en el Pase de Temporada de la MLS a través de la aplicación de Apple TV.

Escucha la versión de Carin León de “Man in Black” aquí.