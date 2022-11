Cómo Carin León domina la música regional mexicana como artista independiente

Después de ser el vocalista principal del grupo norteño Grupo Arranke durante cuatro años, Carin León está seguro de que lanzarse como solista en 2018 fue lo mejor que le pasó en su carrera. “Hay un memento para tomar ese tipo de decisiones. Yo tome la decisión cuando me sentía capaz, me sentía que yo podía dominar un escenario, sentía que yo podía componer, yo podía producirme solo, podía lograr hacer mi producto yo solo. Y no tenía que estar lidiando con las ideas de la demás gente que no van sobre tu mismas metas”.

Para ayudar a lanzar su carrera de solista, el artista regional mexicano, cuyo verdadero nombre es Oscar Armando Díaz de León Huez, firmó con Tamarindo Rekordsz, la disquera independiente propiedad de su manager, Javier “El Tamarindo” González. Logró pronto el éxito al conseguir su primera entrada en la lista Regional Mexican Airplay de Billboard en 2019 con “Me la aventé”, y desde entonces ha tenido otros ocho en el Top 10, dos de los cuales alcanzaron el No. 1 (“El tóxico” con Grupo Firme, en 2021, y “Ojos cerrados” con Banda MS, en marzo).

A partir del próximo año, León afianzará su independencia con el lanzamiento de su propia marca, a través de la cual firmará y desarrollará nuevos talentos, principalmente de su ciudad natal de Hermosillo, México. También tiene previsto lanzar un nuevo álbum de estudio (el primero bajo su propio sello), en el que experimentará con otros géneros como el vallenato, la bachata y el bluegrass, pero, como dice, con “mucho soul”.

“En el momento que tienes la libertad de hacer la música que a ti te gusta, te da un poder muy fuerte que es el de la sinceridad”, agrega León. “Cuando tu esencia en verdad está siempre ahí y no estás satisfaciendo las necesidades del mercado, y eres el dueño de tu imagen, creo que la gente lo siente y conecta con eso”.

La mayoría de tus éxitos en Billboard son colaboraciones. Como artista regional mexicano independiente, ¿por qué es esto beneficioso?

Lo vi mucho en el mercado urbano, pero creo que en nuestro género, muchos artistas son muy territoriales con su trabajo. Cuando empecé a colaborar, me di cuenta que se progresaba mucho y que podía solidificar mi público. La verdad no es tanto que yo haya dicho que hacer colaboraciones me va a beneficiar, pero es sencillamente el modelo de la música que se está usando ahora.

A medida que ganaste impulso, ¿por qué seguiste siendo independiente?

La verdad nunca estuve ni abierto ni cerrado a la posibilidad. Creo que las cosas se dieron y no sé, ninguna disquera se fijó en lo que yo estaba haciendo en su momento. Entonces empecé a ver que el camino se podía lograr independientemente. Personalmente, creo que ser independiente es lo mejor que le pueda pasar a cualquier artista porque es desarrollarse como tal y de la manera más libre posible y no depender de muchas cosas.

¿Qué es clave para los artistas independientes a la hora de formar un equipo?

El dejar que el artista se desarrolle, cuidarlo hasta cierto punto, y siempre tratar de pulir y explotar las mejores cosas del artista. Pero a fin de cuentas, hay muchos que pueden influir en el producto final pero no sé si muchos la verdad confían en el producto o estén enamorados del producto tal cual como tú. Asegúrese de que los intereses no sean solo por negocios o números, sino que también haya química para hacer arte. Todos tienen que vibrar con cómo se está haciendo la música y el producto, y sentirse orgullosos de él.

¿Cuál es tu consejo para los artistas independientes emergentes?

El mejor es aprender a ver esas oportunidades que te da la vida y poner atención a esos huecos en la música que la gente necesita. Siento que cuando uno voltea a ver para dentro, sabe lo que la gente quiere. La verdad que, el ser bien sinceros con la música. Aprender a que querer expresar y descubrirse uno mismo es lo que te hace diferente a los demás. Independientemente, después de cualquier buen negocio o promoción, creo que cuando haces buena música, no hay poder humano que lo pueda evitar cuando algo tiene que funcionar.

Este artículo aparecerá en la edición del 5 de noviembre de 2022 de Billboard.